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Jan Plestenjak razkril, zakaj njegove Tadeje nikoli ne vidimo pred mikrofonom (VIDEO)

Spoštuje njene želje in je ne sili v ospredje.
Tadeja in Jan. FOTO: Zaslonski Posnetek
Tadeja in Jan. FOTO: Zaslonski Posnetek
S. N.
 7. 7. 2026 | 07:25
2:26
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Jan Plestenjak je v podkastu pred razprodanimi Križankami razkril zanimivo podrobnost iz svojega zasebnega življenja. Pojasnil je, zakaj se njegova žena Tadeja nikoli ne postavi pred mikrofon in ne nastopa v javnosti. Čeprav bi bil takšen trenutek prava poslastica za javnost, pravi, da si tega preprosto ne želi. »Uuu, to bi bil dober press, ne? To bi bili vsi mediji zadovoljni, ampak ne bomo tega naredili, ker ona tudi nima želje se izpostavljati,« je povedal pevec. Dodal je, da je njegova žena športnica in da ji življenje pod žarometi ni blizu. Prav zato spoštuje njeno željo po zasebnosti. V pogovoru je bilo čutiti, da pri tem ne namerava popuščati.

Šala, ki se je končala z odločnim odgovorom

Plestenjak je razkril, da jo je tik pred dogodkom v šali poskušal prepričati, naj vendarle stopi pred občinstvo. »Danes sem jo zafrkaval. Sem rekel: 'Veš, za deset minut boš nekaj povedala o najinem odnosu, boš šla pred ljudi, te bom povabil na oder.' Je rekla: 'Ne, ne, ne, prosim,'« je zaupal. S tem je dal jasno vedeti, da njegova žena javnih nastopov ne želi. Čeprav bi takšen trenutek zagotovo pritegnil veliko pozornosti, spoštuje njeno odločitev. Prav zaradi tega njuno zasebno življenje ostaja daleč od medijskih naslovnic. Sam pa priznava, da ga takšna drža niti najmanj ne moti.

Prijatelji razkrili še drugo plat pevca

V podkastu pred razprodanimi Križankami niso spregovorili le o njegovem zakonu. Gostili so tudi Janove prijatelje, ki so razkrili številne zanimive zgodbe o enem najuspešnejših slovenskih pevcev. Spomnili so se začetkov njegove kariere, prijateljstev in trenutkov, ki jih javnost običajno ne vidi. Pogovor je ponudil vpogled v Plestenjakovo zasebno in ustvarjalno plat. Ob sproščenem vzdušju ni manjkalo humorja, iskrenih priznanj in anekdot. Prav zaradi takšnih zgodb so obiskovalci dobili občutek, da spoznavajo Jana tudi zunaj odra. Večer je tako postregel z veliko več kot le z glasbo.

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