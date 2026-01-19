Razkrivamo skrite podrobnosti Poroke na prvi pogled

Ste imeli to jesen in zimo preveč časa in ste se zvečer prilepili pred TV ekran? Niste edini. To sezono hladnejših večerov se je marsikdo nehote zasvojil z enim izmed najbolj dramatičnih, kontroverznih in naskrivaj prijetnih resničnostnih na slovenskih televizijskih programih, Poroko na prvi pogled.

V režiji Planet TV-ja je nastala četrta sezona priljubljene oddaje o ljubezni in partnerskih odnosih, ki je eden izmed izvedbeno najbolj zahtevnih tovrstnih projektov pri nas. Osem parov oz. šestnajst kandidatov pred vso Slovenijo v prvem medsebojnem srečanju pred oltarjem sklene zaobljubo preizkusa partnerske zveze, ki ji bosta posvetila vsaj prihajajoča dva meseca življenja. V nasprotju s prepričanjem marsikaterega gledalca cilj oddaje po licenci ni čarobno najti osem popolnih parov, ki bi se usodno zaljubili že prvič, ko bi ugledali svojega ženina ali nevesto. Cilj je s pomočjo treh usposobljenih strokovnjakov za odnose doseči, da dva neznanca svoje življenje in pogled na odnose s sočlovekom razvijeta do ravni, kjer sta kljub razlikam zmožna sobivanja, spoštovanja in - če imamo res srečo - celo tiste prave ljubezni. In glede na obseg drame, solz in nespoštljivosti pred in za kamero kaže, da je v 4. sezoni to zares uspelo le enemu paru - ljubkima Suzani in Kirilu.

Letos se na prvo žogo ni stkala niti ena resnična privlačnost

V prvi sezoni so čustva zavrela med Nino in Domnom ter Hajdi in Anžetom, ki sta ljubezen odnesla s seboj tudi domov. Rada sta se imela tudi Monja in Janko, ki jima sicer ni uspelo, a poskus je bil soliden. V drugi sezoni sta se zbližala Damir in Anita ter Rok in Vlasta, v tretji pa Rudi in Marjetka, dobro sta začela tudi Andrej in Irena, lepo in zrelo skupno pot skozi eksperiment pa sta imela tudi Miha in Olga. Letos si ni bil na poroki obojestransko zares všeč praktično noben par - če izvzamemo sumljivo zgodbo Mili in Matjaža, za katerim je ostal grenak sum, da je navdušenje pokazal bolj kot ne umetno. Kot pa smo razneženi videli, je s svojo zrelostjo in vztrajnostjo praktično samostojno uspel skupni jezik najti najmlajši par, Suzana in Kiril. A tudi tu je šlo predvsem za neskončno vztrajnost in ljubeznivost mladega snubca Kirila in ne psihoterapevtski prijem, saj se mu je Suzana sprva oddaljila.

Kdo je torej »kriv«, da se je v dveh mesecih zmogel zaljubiti le en par?

Uspešne ljubezenske zgodbe je v tovrstnem eksperimentu mogoče videti le, če že pred prižigom prve kamere množica psihologov kar konkretno zaviha rokave. Potrebno je natančno preučiti psihološka ozadja vseh izbranih kandidatov, spoznati način njihovega čustvovanja, preteklih travm, skritih svetlih in temnih plati, njihove močne lastnosti in seveda tudi šibke točke - kar pa ni lahko delo. In šele, ko je to delo dobro opravljeno in držijo organizatorji v rokah natančne »priročnike za uporabo« vsakega izmed izbranih kandidatov, se lahko začne zabavni del - iskanje parov znotraj kandidatov, ki jim jih je uspelo navdušiti za udeležbo. Čeprav so, tako kot v resničnem življenju, tudi v eksperimentu za svoje medsebojne odnose krivi ljudje sami, je zelo odvisno od tega, koliko si jih že z izbiro partnerja produkcija »privošči«. Kot v vsakem šovu je tudi tu prisotno namerno združevanje parov tako, da se bo na račun prizadetih čustev ustvarila drama. Druge pa združijo ... no, včasih preprosto po nesreči nerodno. Koliko je vse skupaj na koncu dejansko prepuščeno (ne)naključju, pa je odvisno od tega, kako zagreta skupina strokovnjakov skrbi za dogajanje ter kako poglobljeno se parom in njihovim težavam dejansko posvetijo. Težava pa nastane, če iskrica ne preskoči skorajda nikjer, zanetiti pa je nihče ne zna zares.

Bi lahko v oddaji videli več naklonjenosti in osebnostne rasti?

Če bi se strokovnjaki nekoliko globlje spustili v duše ženinov in nevest pri izboru samem, si za dogajanje med pari utegnili vzeti malo več časa, predvsem pa, če bi jim uspelo bolje razumeti in svetovati ob tistih težavah, ki jih pari sami niso zmogli, bi lahko videli precej več poljubov. Po bitki je lahko vsak general, sploh, če je vojaško kariero začel že med vojno. Z zanimivimi informacijami in razmisleki se vam bom v družbi psihodiagnostika z bogatimi izkušnjami iz Poroke na prvi pogled, mag. psihologije Timoteja Strnada, v novem podkastu Reality Check javila Anja. Kmalu vabljeni k ogledu prve epizode.