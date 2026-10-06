Kakšen šef je Jože Potrebuješ? Tesni sodelavec razkril ozadje sodelovanja (VIDEO)

Ribič Pepe in Jože Potrebuješ sodelujeta že več kot 18 let, v tem času pa sta skupaj soustvarila enega najbolj prepoznavnih otroških likov pri nas. V pogovoru za novi ŠOKkast je Pepe poudaril, da je bilo pri nastanku oddaje pomembnih veliko ljudi, saj je televizija predvsem timsko delo. Posebno mesto pa ima prav Jože iz Čukov. »Predvsem je bil tukaj moj veliki prijatelj, ta najbolj kitarističen Čuk, Jože, ki je napisal tudi vse pesmice, od prve do zadnje pesmice Ribiča Pepeta,« je povedal. Dodal je, da sta z Jožetom lik skupaj ustvarjala in ga še danes skupaj razvijata. Potrebuješ tako ni bil le avtor glasbe, ampak eden ključnih ljudi v ozadju zgodbe, ki že skoraj dve desetletji spremlja slovenske otroke.

Ekipa oddaje Ribič Pepe, ko so jo ustvarjali na nacionalni televiziji. FOTO: Osebni Arhiv

Je Jože strog šef?

Petro Kalan je zanimalo tudi nekaj bolj osebnega: kakšen šef je pravzaprav Jože Potrebuješ? Pepe se je vprašanju nasmehnil in odgovoril v svojem značilnem slogu: »Jaz ne rabim šefa, a veš. Jaz sem v bistvu en otroček in pač delam po svoje.« Ob tem je dodal, da so Čuki pravzaprav večni otroci, med vsemi pa naj bi bil največji otrok prav Jože. Njuno sodelovanje tako očitno temelji bolj na dolgoletnem prijateljstvu, ustvarjalnosti in medsebojnem zaupanju kot na klasičnem odnosu šef in sodelavec. Prav ta sproščenost je verjetno eden od razlogov, da projekt Ribič Pepe tudi po tolikih letih ostaja živ.

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Danes Pepe in njegova ekipa zgodbo peljejo tudi na splet, kjer želijo otrokom ponuditi nekaj več kot le pasivno gledanje zaslonov. Na YouTubu, Instagramu in Facebooku pripravljajo vsebine, ki otroke spodbujajo k risanju, petju, ustvarjanju in razvijanju ročnih spretnosti. Pepe poudarja, da tehnologije ni smiselno prepovedovati, ampak jo je treba uporabljati premišljeno. Če otrok že drži tablico v rokah, naj se ob njej tudi kaj nauči. Prav zato nove epizode vključujejo risanje, izdelovanje daril, modeliranje, šivanje, lepljenje in druge praktične dejavnosti. Glasba pa seveda ostaja pomemben del vsebine, pri njej pa imajo znova pomembno vlogo Čuki in Jože Potrebuješ. Po več kot 18 letih se tako njuna skupna zgodba očitno še zdaleč ne končuje.