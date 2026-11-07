Kate Winslet naši voditeljici pobožala trebušček in razkrila: »Mene je raztrgalo ...« (VIDEO)

Priljubljena radijska in nekdanja televizijska voditeljica Ota Širca Roš je v svoji bogati karieri spoznala številne svetovne zvezdnike, a eno srečanje ji je še posebej ostalo v spominu. Ko je v Londonu intervjuvala hollywoodsko igralko Kate Winslet, ki je zaslovela s filmom Titanik, je bila noseča s svojim prvim otrokom. Namesto običajnega zvezdniškega intervjuja pa je doživela nekaj povsem nepričakovanega.

Namesto intervjuja najprej pogovor o nosečnosti

Ota je med gostovanjem v ŠOKkastu obujala spomine na številna srečanja s svetovno znanimi osebnostmi, posebej pa je izpostavila Kate Winslet, ki jo je presenetila s svojo pristnostjo. Takrat je bila Ota prvič noseča in se je z velikim trebuhom odpravila na intervju v London, kjer jo je pričakalo nepričakovano presenečenje. »Največja faca! Prišla sem s takim trebuhom na intervju v London, ona pa je ignorirala vse kamere in vse tiste neizmerne protokole,« je navdušeno pripovedovala. Namesto da bi se igralka držala predvidenega poteka intervjuja, se je najprej posvetila Otini nosečnosti. »Šla je k mojemu trebuhu in začela: 'A veš kaj, si v tem in tem tednu, fantek je takole obrnjen. O, kakšen dan pred rokom bo,« je opisala njuno srečanje. Kate ji je namenila tudi nekaj spodbudnih besed o tem, kaj jo čaka ob rojstvu otroka. »Ej, ne se sekirat, mene je to kar raztrgalo. Saj te bo. Ampak nič hudega,« se Ota spominja igralkinih besed. Ker je bila to njena prva nosečnost, so se je takšne besede še posebej dotaknile. »Tako človek je bila, tako ženska z žensko je bila. Najboljša mi je bila, res. Zdaj jo imam še raje,« je priznala Ota, ki je hollywoodsko zvezdnico po tem srečanju še bolj vzljubila.

»Če si pred zvezdnikom oboževalec, si amater«

Čeprav je v svoji karieri spoznala številna velika imena iz sveta zabave, Ota pravi, da pred intervjuji nikoli ni imela pretirane treme. Prepričana je namreč, da mora dober novinar tudi ob srečanju s svojim idolom ostati profesionalen in radoveden sogovornik, ne pa občudovalec. »Kakorkoli si ti oboževalec nekoga, ko primeš v roke mikrofon in imaš tega človeka pred sabo kot sogovornika, nikoli, nikdar ne smeš biti v vlogi oboževalca. Ker če si, si amater,« je bila odločna. Na vsakega gosta se je zato pripravljala kot na zanimivega človeka, katerega zgodbo želi spoznati, ne glede na njegovo slavo. »Nihče ni manj kot jaz. Nihče ni več kot jaz. Sva dva človeka, ki si imava kaj povedati,« je pojasnila svoj pristop. Ob tem je priznala, da pred intervjuji občuti predvsem vznemirjenje, ne pa strahu. Na vprašanje, koga od svetovnih zvezdnikov bi si še želela intervjuvati, je med drugim omenila Oprah Winfrey, čeprav je priznala, da bi bil seznam njenih želja precej dolg. Kljub številnim zanimivim sogovornikom pa bo srečanje s Kate Winslet zanjo ostalo nekaj posebnega, saj je igralka namesto zvezdniške distance pokazala povsem človeško plat. Prav ta nepričakovana toplina je bila tista, zaradi katere je Ota srečanje z eno največjih hollywoodskih igralk ohranila v tako lepem spominu.