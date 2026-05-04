  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
PODKAST SLOVENSKIH NOVIC

Katja Pančur v ŠOKkastu: Bila sem polulana in objokana (VIDEO)

Katja Pančur je z nami iskreno spregovorila o najtežjih in najlepših trenutkih svojega življenja.
Kajta Pančur nam je odprla svoje srce. FOTO: Marko Feist
Kajta Pančur nam je odprla svoje srce. FOTO: Marko Feist
Petra Kalan
 4. 5. 2026 | 19:00
4:42
A+A-

Varna hiša groze je avtobiografski zapis Katje Pančur, ki je v lanskem letu pretresel bralce. Knjiga je že dodobra zajadrala med bralce, zgodba ruske deklice pa odmeva vsak dan bolj. Še posebej zato, ker se njenemu posvojitelju sojenje sploh še ni začelo, ves ta čas pa skuša priti v stik s svojo nekdanjo posvojenko, ki ji je zadal nepopravljivo škodo. Čeprav so spolne zlorabe pustile globoke rane pa Katja prizna, da mu je na nek način zelo hvaležno, saj jo je rešil ruskih ulic in negotovega življenja. Bil je rešitelj in prekletstvo hkrati pa je v skupnosti, v kateri je bivala v Sloveniji, velikokrat čutila varnost in toplino, ki je kot dojenček in otrok ni nikoli. 

Katja Pančur je v ŠOKkastu spregovorila tudi o svojem posvojitelju, ki ga je ovadila zaradi domnevnih spolnih zlorab skozi leta. Opisala ga je kot človeka, ki je imel v javnosti skoraj nedotakljiv položaj, saj naj bi bil »zelo opevan, zelo priljubljen, zelo šarmanten«. »Vsi so mu z roke jedli,« je povedala in dodala, da je bilo dovolj že to, da se je nekje pojavil. Ljudje naj po njenih besedah sploh niso vedeli, kdo je in od kod prihaja, a so bili nad njim vseeno navdušeni. »Nihče ni vedel sploh, kdo je, kaj je, zakaj je, ampak vsi so bili tako: vau,« je opisala njegovo moč nad okolico. Kot pravi, se je gibal v najvišjih krogih, tudi med politiki, in užival veliko spoštovanje. Prav zato je bilo po njenih besedah toliko težje porušiti podobo človeka, ki ga je družba občudovala. A Katja ob tem poudarja jasno sporočilo: »Nima veze, kdo je ta človek. Zaradi mene je to lahko najvišja elita sveta. Če dela nekaj, kar ni prav, je to treba povedati.«

O mami, ob kateri ni našla varnosti

Še bolj pretresljivo je Katja spregovorila o odnosu z mamo in otroštvu, v katerem ni bilo občutka varnosti. Na vprašanje, ali ima vsaj en spomin na ljubečo mamo, objem ali trenutek topline, je odgovorila brez oklevanja: »Ne.« Pojasnila je, da so bili vsi njeni spomini in občutki iz tistega časa povezani z grozo, nevarnostjo, strahom in jokom. »Jaz sem stalno jokala kot otrok,« je povedala. Ob tem je omenila tudi besede svoje sestre: »Ti si bila ves čas polulana pa objokana.« Katja je poudarila, da sta lulanje v posteljo in hlače lahko znak izjemno hude stiske pri otroku. Najbolj boleči so bili zanjo trenutki, ko se je mati ličila, da bi šla zaslužit denar za drogo, ona pa je ob njej jokala in jo prosila, naj ostane doma. »Pa se je v bistvu samo smejala, ker je bila itak tako zadeta od vseh drog,« je povedala v eni najtežjih izpovedi pogovora. Spregovorila je tudi o odnosu s svojo starejšo sestro, ki je ostala v Rusiji in si ustvarila družino.

Travma slovenskih žensk

V pogovoru se je Katja dotaknila tudi pritiska, ki ga po njenem mnenju nosijo številne slovenske ženske. Govorila je o pričakovanju, da morajo biti odlične povsod tako v službi, doma, kot v partnerstvu in materinstvu. Njena izjava, da je sama najraje žena in mama, je v javnosti dvignila veliko prahu, saj je odprla občutljivo vprašanje vloge ženske v današnji družbi. Pri tem je poudarila, da spoštovanje v odnosu razume zelo neposredno. Svojega moža vpraša tudi za mnenje o zunanjem izgledu, ko se kam odpravi. Nad tem se mnogi zgražajo, sama pa odgovatja: »Ja, kdo ti pa bo? Pač, kdo ti bo, če ne tvoj mož?« Ob tem je dodala, da po njenem ženska s svojim vedenjem predstavlja tudi svojega partnerja. »To ne spada, to ni spoštovanje do svojega moškega. In to je za mene zdrava kmečka pamet,« je bila odločna. Seveda je poudarila, da gre pri spoštovanju za dvosmeren promet in da enako pričakuje tudi od svojega moža: »To ni tako, da sem jaz doma za štedilnikom, a razumeš, on pa ne vem, se okrog s Ferrariji vozi, pa ženske pobira, pa osvaja. Absolutno ne, tega si v življenju ne bi dovolila.«

Spregovorila je tudi o svoji sestri in njunem odnosu. FOTO: Marko Feist
Spregovorila je tudi o svoji sestri in njunem odnosu. FOTO: Marko Feist

Katja je v ŠOKkastu pokazala, kako težko je presekati molk, ko se bolečina skriva za zaprtimi vrati in za obrazi ljudi, ki jih družba spoštuje. Njena zgodba je zato več kot osebna izpoved – je opomin, da molk pogosto najbolj koristi prav tistim, ki bi morali odgovarjati.

 

Več iz teme

Katja PančurživljenjeavtobiografijaŠOKkast
ZADNJE NOVICE
20:50
Bulvar  |  Zanimivosti
KRIVDO PRIZNAL

Neverjetno! Moški na ulici spolno občeval s smetnjakom: čaka ga kazen

Očividec je o dogodku obvestil policijo, primer pa se je končal na sodišču.
4. 5. 2026 | 20:50
20:28
Novice  |  Slovenija
PODRAŽITEV

Tu so nove cene goriv, Slovenci primite se za denarnico

Opolnoči prihaja podražitev bencina za 4,8 centa na 1,683 evra, dizla za 2,6 centa na 1,734 evra, kurilnega olja za 2,8 centa na 1,380 evra za liter.
4. 5. 2026 | 20:28
20:04
Novice  |  Kronika  |  Na tujem
TRAGIČEN PRIMER

Brutalen zločin: mati umorila nosečo hčerko in iz njenega trebuha izrezala otroka

Obtoženka bo kmalu stopila pred sodišče, preiskava pa še naprej razkriva pretresljive podrobnosti.
4. 5. 2026 | 20:04
19:44
Lifestyle  |  Stil
IZGUBLJENA GENERACIJA

Strokovnjaki opozarjajo: šest sodobnih vzgojnih pristopov, ki lahko škodujejo otrokom

Strokovnjaki menijo, da so pretirano zaščitniško starševstvo in terapije, ki temeljijo na občutljivosti, ustvarile najbolj osamljene, najbolj nemočne, najbolj depresivne in najbolj prestrašene mlade doslej.
4. 5. 2026 | 19:44
19:30
Novice  |  Slovenija
VREME V PRIHODNJIH DNEH

Prihaja vremenski preobrat: obdobje sončnega in zelo toplega vremena se zaključuje, razmere se bodo zaostrile

Nad našimi kraji se v višinah že krepi jugozahodni veter, ki je posledica približevanja nekoliko hladnejše in bolj vlažne zračne mase iznad zahodne Evrope in zahodnega Sredozemlja.
4. 5. 2026 | 19:30
19:15
Bulvar  |  Glasba in film
DIVA

Tereza Kesovija (87) imela še zadnji koncert: na odru s palico, čustva prevzela vse (VIDEO)

Poslovilni koncert hrvaške glasbene dive je bil v Splitu.
4. 5. 2026 | 19:15

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
NASVET

Nakup, gradnja ali prenova: kako sprejeti prave odločitve

Odločitve, povezane z domom, niso nikoli preproste. Naj gre za iskanje stanovanja, načrtovanje gradnje hiše ali celovito prenovo obstoječega doma, vprašanj je veliko.
Promo Slovenske novice29. 4. 2026 | 11:42
Promo
Lifestyle  |  Stil
PAMETNE NAPRAVE

Ali mi telefon prisluškuje? Kako Samsung varuje vašo zasebnost

Vprašanje, ki ga danes zastavlja skoraj vsak uporabnik pametnega telefona, je življenjsko in neprijetno. Ali telefon posluša pogovore, ali aplikacije zbirajo več podatkov, kot bi morale, in ali je vse, kar počnemo na zaslonu, res samo naše.
Promo Slovenske novice29. 4. 2026 | 12:04
Promo
Lifestyle  |  Izlet
IDEJA ZA IZLET

Med Dravo in peskom: aktiven oddih v zelenem srcu severa – Podravina in Prigorje

Obstajajo kraji, katerih obiska ni treba posebej načrtovati – dovolj je, da se odpravite in prepustite ritmu prostora.
Promo Slovenske novice28. 4. 2026 | 16:25
Promo
Novice  |  Slovenija
PREVERITE

Sprememba, ki jo občutite takoj. Je to nova prihodnost zavarovanj?

Kako urediti avtomobilsko zavarovanje v nekaj minutah?
29. 4. 2026 | 15:30
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
NASVET

Nakup, gradnja ali prenova: kako sprejeti prave odločitve

Odločitve, povezane z domom, niso nikoli preproste. Naj gre za iskanje stanovanja, načrtovanje gradnje hiše ali celovito prenovo obstoječega doma, vprašanj je veliko.
Promo Slovenske novice29. 4. 2026 | 11:42
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
PAMETNE NAPRAVE

Ali mi telefon prisluškuje? Kako Samsung varuje vašo zasebnost

Vprašanje, ki ga danes zastavlja skoraj vsak uporabnik pametnega telefona, je življenjsko in neprijetno. Ali telefon posluša pogovore, ali aplikacije zbirajo več podatkov, kot bi morale, in ali je vse, kar počnemo na zaslonu, res samo naše.
Promo Slovenske novice29. 4. 2026 | 12:04
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
IDEJA ZA IZLET

Med Dravo in peskom: aktiven oddih v zelenem srcu severa – Podravina in Prigorje

Obstajajo kraji, katerih obiska ni treba posebej načrtovati – dovolj je, da se odpravite in prepustite ritmu prostora.
Promo Slovenske novice28. 4. 2026 | 16:25
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
PREVERITE

Sprememba, ki jo občutite takoj. Je to nova prihodnost zavarovanj?

Kako urediti avtomobilsko zavarovanje v nekaj minutah?
29. 4. 2026 | 15:30
Promo
Novice  |  Slovenija
MLADI PODJETNIKI

»Šesta sezona potrjuje, da lahko premikamo meje«

Slovenska agencija za mlade in Impact Hub Slovenia naznanjata začetek že 6. sezone mednarodnega programa Social Impact Award v Sloveniji.
4. 5. 2026 | 09:49
Promo
Lifestyle  |  Izlet
TIMBILDING

Ekipa se dokončno sestavi v KeBonu

V prostorih Vinakopra v Kopru že leto dni deluje gastronomski laboratorij KeBon.
4. 5. 2026 | 11:03
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
V HLADILNIKU

Ste prepričani, da pravilno shranjujete živila? Večina jih ne

S pravilnim shranjevanjem živil lahko znatno podaljšate njihovo svežino, poskrbite za varno uživanje in neposredno zmanjšate količino odpadne hrane.
Promo Slovenske novice28. 4. 2026 | 11:22
Promo
Novice  |  Slovenija
NEPREMIČNINE

Investicijska priložnost za nakup nepremičnin Pošte Slovenije na javni dražbi

V maju razpisanih 12 spletnih javnih dražb za poslovne nepremičnine v lasti Pošte Slovenije
Promo Slovenske novice4. 5. 2026 | 09:25
Promo
Novice  |  Slovenija
KREDIT

Ko želite več takoj: rešitve za hitre nakupe brez zapletov

V vsakdanjem življenju se pogosto dogaja, da nas presenetijo nenačrtovani stroški ali pa se naše trenutne potrebe spremenijo.
4. 5. 2026 | 10:10
Promo
Lifestyle  |  Izlet
POČITNICE

Zakaj vse več Slovencev beži v hrvaško naravo (in ne na plažo)

Hrvaška ponuja raznoliko naravo ter številne možnosti za avanturo in sprostitev – spoznajte pet idej za nepozaben aktiven pobeg.
Promo Slovenske novice29. 4. 2026 | 13:31
Promo
Novice  |  Slovenija
ZMAGUJEMO SKUPAJ

Najboljši slovenski kolesar in gradbišče?

Podpora športu in izobraževanju razkriva, kako nastajajo dolgoročni rezultati skozi znanje, sodelovanje in premišljeno delo.
4. 5. 2026 | 09:34
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
ZDRAVLJENJE

Bolečine v kolenu: zakaj težava pogosto ni le obraba?

Bolečine v kolenu so pogosta težava in so največkrat povezane z obrabo zaradi vsakodnevnih dejavnosti, kot so hoja, upogibanje, stanje in dvigovanje.
Promo Slovenske novice28. 4. 2026 | 13:19
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki