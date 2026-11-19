Jure Franko se je v zgodovino slovenskega športa zapisal s srebrno olimpijsko kolajno, ki jo je osvojil na zimskih olimpijskih igrah v Sarajevu leta 1984. Toda za velikim uspehom se skriva tudi precej bolečin, saj so mu že pri 18 letih odkrili okvaro kolkov, zaradi katere se je njegova smučarska kariera končala prej, kot si je želel. Kljub zdravstvenim težavam je vztrajal in dosegel uspeh, ki ga je za vedno zaznamoval. V novi epizodi ŠOKkasta pa je presenetil s priznanjem, na katero je danes še posebej ponosen. »Moja olimpijska kolajna je že kar oguljena, tako da sem rekel, da je ne bom nosil s sabo,« je hudomušno pojasnil. Namesto nje je v studio prinesel japonski cesarski red vzhajajočega sonca s srebrnimi žarki, ki sta mu ga za prispevek k japonsko-slovenskemu prijateljstvu in razvoju športa podelila japonski cesar in japonsko zunanje ministrstvo.

Nespodobno besedilo je dvignilo veliko prahu

Povsem drugačno, a nič manj zanimivo pot je v mladosti ubrala Simona Vodopivec Franko, ki je že kot gimnazijka sanjala o nastopanju na velikih odrih. Čeprav je bila po svojih besedah zelo sramežljiva, se je pridružila skupini Ultimat in z njo posnela pesem Moški čaj, ki je povzročila pravo razburjenje. »Imela sem težave doma, v gimnaziji, vsepovsod,« je priznala in dodala, da so bili med mladimi in študenti kljub temu zelo priljubljeni. Prav spominek na te glasbene začetke je prinesla v studio in ga označila za svojo vstopnico v svet šovbiznisa. Z Juretom sta se sicer spoznala že kot najstnika na dobrodelnih koncertih za smučarje, vendar se takrat med njima še ni spletla ljubezenska zgodba. Usoda ju je približno dve desetletji pozneje ponovno združila na Japonskem, kjer sta se nepričakovano srečala v majhni trgovinici na podeželju. Takrat se je začelo obdobje zveze na daljavo, saj je Jure veliko delal na Japonskem in živel tudi v Ameriki. »Jaz sem morala hoditi na zmenke enkrat v Ameriko, enkrat na Japonsko, če je bila Evropa, sem bila že kar vesela,« je v smehu pripovedovala Simona. Ob spominu na naporna potovanja je priznala, da jo že sama misel nanje danes utrudi, a je bila takrat pripravljena premagati vse razdalje. »Če je prava ljubezen, greš itak na konec sveta. In jaz sem šla,« je povedala in razkrila, kako močno je verjela v njuno skupno prihodnost.

Razkrila sta recept za dolgo in trdno zvezo. FOTO: Luka Maček

Razkrila sta recept za dolgotrajno ljubezen

Ko sta se odločila za otroke, sta Jure in Simona umirila življenjski tempo, saj sta želela več časa preživeti skupaj kot družina. Jure je prilagodil tudi poslovne obveznosti, Simona pa je priznala, da sta do takrat že uresničila precej svojih poklicnih ambicij in si zaželela mirnejšega življenja. Kljub družinskim obveznostim nista pozabila na partnerski odnos, zato sta si približno enkrat mesečno privoščila dva dneva samo zase, medtem ko so za otroke poskrbeli stari starši. Posebna je bila tudi njuna poroka, saj sta se namesto načrtovane slovesnosti na Bledu spontano poročila na Karibih, ob ljudeh, ki sta jih tam spoznala. Njuna skupna ustvarjalna pot se je pozneje začela s šolsko produkcijo muzikala Moje pesmi, moje sanje, nato pa je sledila uspešnica Mamma Mia, ki navdušuje že dvanajsto sezono. »Gledalci pogosto rečejo, da ne morejo verjeti, da po petih ali desetih letih na oder še vedno prinesemo toliko energije, veselja in radosti,« je povedala Simona. Jure je razkril, da se na njihove predstave vrača veliko obiskovalcev, saj ob vprašanju, kdo si je muzikal že ogledal, roke običajno dvigne približno tretjina dvorane. Ob tem je delil zabavno primerjavo znanca, ki svojo ljubezen do Mamme Mie pojasnjuje kar s pohanim piščancem: »če imaš nekaj rad, si to z veseljem privoščiš večkrat.«