La Toya namignila o zmagovalki Kmetije in razgrnila številke o Arturju: »On bi prišel, ampak je zahteval preveč!« (VIDEO)

»Čez dan moram malo počivati, da sem lahko zvečer LaToya,« se smeje Lili Murati, ki pravi da je zanjo zelo pomembno ločiti kdo je Lili, ter kdo je La Toya Lopez. Markantna igralka sicer že skoraj celo življenje živi po Primorskem, doma pa je iz Tolmina, kjer jo najdemo tudi trenutno. »Jaz nisem velika zvezda, mogoče sem to bila, potem pa sem se naveličala,« pravi. Zato je rada v domačem Tolminu, kjer je v miru. Filmov ne snema več, dela predvsem v nočnih klubih. »Tisto po Italiji je bilo tako, nisem jaz nikoli nobenemu pisala, da bi bila v porno filmu. Mene so sami izbrali in prišli do mene, ker sem bila vedno zrihtana in taka vpadljiva«, kar bo tako pri videzu kot karakterju naše največje porno zvezde zagotovo držalo. Video podkasta si lahko ogledate pod tem odstavkom.

»Jaz nisem izgubljena, sem jasnovidna, vse imam pod kontrolo!«

Ko La Toyo povprašamo o stvareh, na katere je najbolj ponosna, pove, da je ena izmed njih ta, da je postala jasnovidna. »Zadnja leta sanjam dogodke in ljudi, točno to se potem čez mesec ali dva zgodi. Zdaj nisem več samo La Toya, zdaj imam še ta dar. Recimo decembra sem sanjala, da bom na velikem plakatu, nekje visoko. In čez dva meseca sem bila na točno tem mestu na plakatu. Sanjala sem tudi Igorja Mikića, da bo prišel na moj nastop v klub in je prišel,« opiše svoje izkušnje z videnjem prihodnosti. La Toyo se zato bolj splača spraševati o stvareh, ki se še bodo zgodile, kot tistih, ki so se že. Zato smo jo seveda povprašali o zmagovalcu letošnje Kmetije.

Nikoli ne bi uganili, kdo je zmagovalec letošnje sezone

»Jaz ko sem bila noter ne bi nikoli uganila, da bo ta oseba zmagala. To je tak preobrat, Slovenci bodo padli na rit. Neka siva miška tam v ozadju, noben je ne pogleda, niti noben se z njo ni hotel družit. Je res, da je govorila, da je prišla po zmago, ampak da ji je pa res uspelo, to pa kapo dol. Obrnila je vse te fante,« razkriva. S tem namigne tudi, da bo zmagovalka ženska. In čeprav je La Toya legenda Kmetije, ki je leta 2009 z ikonično poroko z Arturjem Šternom Kmetijo praktično postavila na zemljevid slovenske zgodovine resničnostnih šovov, za razliko od zmagovalke v letošnji sezoni ni uspela ostati prav dolgo. »Mladina je ratala prebrisana. Bom kar realna, punce v Kmetiji so kar spale z moškimi, da so imele zaščitnika. Veliko si upajo. V zadnji areni si je v borbi nekdo zlomil prst. Jaz tega ne bi nikoli naredila, ljudje so zlobni,« z vidno neprijetnostjo pove Lili, ki je osebno sicer zelo srčna in nikomur ne bi storila žalega.

Najbolj podlo igro naj bi igral Franc, prav do konca. Njega vidi kot največjega manipulatorja, ki je vodil celotno igro. Ravno on je imel največ povedati čeznjo, a tu je punca jasna: »Mene Pop TV ni klical, da bom jaz tam kopala. On je hotel reči, da sem jaz sramota za Slovenijo, ker ne znam delati na kmetiji, kaj, a vi pa niste sramota«, s čimer se ni prav nič uštela. Čeprav v resnici naj ne bi bilo problem delo, problem je bil, da se je družila z napačnimi ljudmi. Pri tem so mislili predvsem Carmen Osovnikar ter malo tudi Žigo Sedevčiča, Zato so jo izločili, prijatelji pa niso postali niti po šovu. Eme, ki je dvajset let mlajša, je pa tudi vedela, da je fizično ne more premagati. Emo je namreč za na vrh gnala še dodatna moč - ljubosumje.

Arturja naj ne bi bilo, ker je zahteval 2222 evrov na teden, potem pa je rekel, da itak ne bi šel

La Toya priznava, da je šele na televiziji videla, kako zelo se ji je Jan Zore ponujal. Spomnimo, nekaj epizod nazaj smo bili priča kar nekaj vročim trenutkom med njima, a sama pove, da so to tudi malo zmontirali. Če bi vedela, da je tako, bi se mu bolj posvetila in bi Emo premagala že s tem. »Boljše da imam take, kot pa neke čudne tam, stare,« je povsem zadovoljna nad izkupičkom pozornosti tako Jana, kot Juša.

Ampak vseeno bi v konkurenci mladcev še enkrat izbrala Arturja. Zanimivo, kljub škandalom sta čez leta postala prijatelja in se večkrat slišita: »Če bi on vedel, da pridem jaz, bi mogoče prišel. Je pa tudi neki frajer, vprašal je Pop TV za ful denarja. Vprašal je za 2222 evrov dnevnice, oziroma tedenskega plačila, ne vem. Neke dvojke, to ima on nekaj s temi številkami. Pop je potem itak rekel da ne, potem pa je on rekel, da on ni hotel iti, ma on bi prišel pomoje. Če bi bil Artur, Jana ne bi bilo zraven!«

Žalostna je, da ni imela svojega zaščitnika, da bi jo malo branil. To, da jo je Igor izločil iz družbe zgolj zato, ker je morala sprejeli določene odločitve, jo je prizadelo. Šele zdaj, ko je preteklo nekaj vode, je tudi Igor videl, da je fajn punca. »Mogoče bo na naslednji Kmetiji bolje. Mogoče pridem v štiklah. Sedaj vidim, da mi je vse dovoljeno!«.