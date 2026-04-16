PODKAST REALITY CHECK

La Toya namignila o zmagovalki Kmetije in razgrnila številke o Arturju: »On bi prišel, ampak je zahteval preveč!« (VIDEO)

La Toya, legenda slovenske scene za odrasle in nesporna zvezda Kmetije, je najraje La Toya zvečer. Čez dan je običajno Lili. Lili Murati, kot je njeno pravo ime, je umirjena in tiha punčka. Ko pa gre ven ali pa v službo, nastopi La Toya. »Lili je taka sladka, La Toya pa je močna osebnost, ki jo vsi poslušajo!«
Ljubljana, podkast Reality Check, voditeljica Anja Rijavec in gostja La Toya. FOTO: Neža Kralj

Brez La Toye ne bi bilo letošnje Kmetije! FOTO: zajem zaslona, Pop Tv

Artur Štern in La Toya sta se poročila spomladi 2010, a njun zakon ni dolgo trajal. FOTO: zajem zaslona, Pop Tv

Ljubljana, podkast Reality Check, voditeljica Anja Rijavec in gostja La Toya. Foto: Neža Kralj FOTO: Neža Kralj

 16. 4. 2026 | 10:40
»Čez dan moram malo počivati, da sem lahko zvečer LaToya,« se smeje Lili Murati, ki pravi da je zanjo zelo pomembno ločiti kdo je Lili, ter kdo je La Toya Lopez. Markantna igralka sicer že skoraj celo življenje živi po Primorskem, doma pa je iz Tolmina, kjer jo najdemo tudi trenutno. »Jaz nisem velika zvezda, mogoče sem to bila, potem pa sem se naveličala,« pravi. Zato je rada v domačem Tolminu, kjer je v miru. Filmov ne snema več, dela predvsem v nočnih klubih. »Tisto po Italiji je bilo tako, nisem jaz nikoli nobenemu pisala, da bi bila v porno filmu. Mene so sami izbrali in prišli do mene, ker sem bila vedno zrihtana in taka vpadljiva«, kar bo tako pri videzu kot karakterju naše največje porno zvezde zagotovo držalo. Video podkasta si lahko ogledate pod tem odstavkom.

»Jaz nisem izgubljena, sem jasnovidna, vse imam pod kontrolo!«

Ko La Toyo povprašamo o stvareh, na katere je najbolj ponosna, pove, da je ena izmed njih ta, da je postala jasnovidna. »Zadnja leta sanjam dogodke in ljudi, točno to se potem čez mesec ali dva zgodi. Zdaj nisem več samo La Toya, zdaj imam še ta dar. Recimo decembra sem sanjala, da bom na velikem plakatu, nekje visoko. In čez dva meseca sem bila na točno tem mestu na plakatu. Sanjala sem tudi Igorja Mikića, da bo prišel na moj nastop v klub in je prišel,« opiše svoje izkušnje z videnjem prihodnosti. La Toyo se zato bolj splača spraševati o stvareh, ki se še bodo zgodile, kot tistih, ki so se že. Zato smo jo seveda povprašali o zmagovalcu letošnje Kmetije.

Natalija Bratkovič: »Nosečnost ni najbolj neverjetna stvar v letošnji Kmetiji, pripravite se, smo šele na polovici!« (VIDEO)

Nikoli ne bi uganili, kdo je zmagovalec letošnje sezone

»Jaz ko sem bila noter ne bi nikoli uganila, da bo ta oseba zmagala. To je tak preobrat, Slovenci bodo padli na rit. Neka siva miška tam v ozadju, noben je ne pogleda, niti noben se z njo ni hotel družit. Je res, da je govorila, da je prišla po zmago, ampak da ji je pa res uspelo, to pa kapo dol. Obrnila je vse te fante,« razkriva. S tem namigne tudi, da bo zmagovalka ženska. In čeprav je La Toya legenda Kmetije, ki je leta 2009 z ikonično poroko z Arturjem Šternom Kmetijo praktično postavila na zemljevid slovenske zgodovine resničnostnih šovov, za razliko od zmagovalke v letošnji sezoni ni uspela ostati prav dolgo. »Mladina je ratala prebrisana. Bom kar realna, punce v Kmetiji so kar spale z moškimi, da so imele zaščitnika. Veliko si upajo. V zadnji areni si je v borbi nekdo zlomil prst. Jaz tega ne bi nikoli naredila, ljudje so zlobni,« z vidno neprijetnostjo pove Lili, ki je osebno sicer zelo srčna in nikomur ne bi storila žalega. 

Najbolj podlo igro naj bi igral Franc, prav do konca. Njega vidi kot največjega manipulatorja, ki je vodil celotno igro. Ravno on je imel največ povedati čeznjo, a tu je punca jasna: »Mene Pop TV ni klical, da bom jaz tam kopala. On je hotel reči, da sem jaz sramota za Slovenijo, ker ne znam delati na kmetiji, kaj, a vi pa niste sramota«, s čimer se ni prav nič uštela. Čeprav v resnici naj ne bi bilo problem delo, problem je bil, da se je družila z napačnimi ljudmi. Pri tem so mislili predvsem Carmen Osovnikar ter malo tudi Žigo Sedevčiča, Zato so jo izločili, prijatelji pa niso postali niti po šovu. Eme, ki je dvajset let mlajša, je pa tudi vedela, da je fizično ne more premagati. Emo je namreč za na vrh gnala še dodatna moč - ljubosumje.

LaToya za volanom: »Za par metrov je potrebovala 3 ure in 45 minut.« Res prihaja tudi Artur? (VIDEO)

Arturja naj ne bi bilo, ker je zahteval 2222 evrov na teden, potem pa je rekel, da itak ne bi šel

La Toya priznava, da je šele na televiziji videla, kako zelo se ji je Jan Zore ponujal. Spomnimo, nekaj epizod nazaj smo bili priča kar nekaj vročim trenutkom med njima, a sama pove, da so to tudi malo zmontirali. Če bi vedela, da je tako, bi se mu bolj posvetila in bi Emo premagala že s tem. »Boljše da imam take, kot pa neke čudne tam, stare,« je povsem zadovoljna nad izkupičkom pozornosti tako Jana, kot Juša.

Ampak vseeno bi v konkurenci mladcev še enkrat izbrala Arturja. Zanimivo, kljub škandalom sta čez leta postala prijatelja in se večkrat slišita: »Če bi on vedel, da pridem jaz, bi mogoče prišel. Je pa tudi neki frajer, vprašal je Pop TV za ful denarja. Vprašal je za 2222 evrov dnevnice, oziroma tedenskega plačila, ne vem. Neke dvojke, to ima on nekaj s temi številkami. Pop je potem itak rekel da ne, potem pa je on rekel, da on ni hotel iti, ma on bi prišel pomoje. Če bi bil Artur, Jana ne bi bilo zraven!«

Žalostna je, da ni imela svojega zaščitnika, da bi jo malo branil. To, da jo je Igor izločil iz družbe zgolj zato, ker je morala sprejeli določene odločitve, jo je prizadelo. Šele zdaj, ko je preteklo nekaj vode, je tudi Igor videl, da je fajn punca. »Mogoče bo na naslednji Kmetiji bolje. Mogoče pridem v štiklah. Sedaj vidim, da mi je vse dovoljeno!«.

IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
NEPREMIČNINE

Od Portoroža do Opatije: obmorske novogradnje, ki so jih že skoraj razgrabili

Zaradi negotovosti na Bližnjem vzhodu in tveganj pri oddaljenih destinacijah se kupci vračajo na evropske obale, v Slovenijo, Hrvaško, Španijo in Grčijo.
13. 4. 2026 | 09:41
Promo
Lifestyle  |  Izlet
NAMIG

Od Dalmacije do Slavonije: potovanje okusov po Hrvaški

Hrvaška je dežela, kjer zaživijo vsi tvoji čuti, kjer vsak pogled odpira nove zgodbe.
Promo Slovenske novice13. 4. 2026 | 08:44
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
POŠKODBA KRIŽNE VEZI

Napredek in novosti, ki oblikujejo današnje zdravljenje sprednje križne vezi

Zdravljenje poškodb sprednje križne vezi se je v zadnjih letih pomembno spremenilo.
13. 4. 2026 | 11:31
Promo
Razno
NEVERJETNE IZKUŠNJE

Izkušnje Slovencev, ki so pravo rešitev našli na Hrvaškem

Slovenski pacienti pripovedujejo, kako so po letih težav, protezah in negotovosti našli rešitev, ki jim je spremenila vsakdan.
13. 4. 2026 | 10:16
Logo
IZBRANO ZA VAS
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
NEPREMIČNINE

Od Portoroža do Opatije: obmorske novogradnje, ki so jih že skoraj razgrabili

Zaradi negotovosti na Bližnjem vzhodu in tveganj pri oddaljenih destinacijah se kupci vračajo na evropske obale, v Slovenijo, Hrvaško, Španijo in Grčijo.
13. 4. 2026 | 09:41
Promo
Lifestyle  |  Izlet
NAMIG

Od Dalmacije do Slavonije: potovanje okusov po Hrvaški

Hrvaška je dežela, kjer zaživijo vsi tvoji čuti, kjer vsak pogled odpira nove zgodbe.
Promo Slovenske novice13. 4. 2026 | 08:44
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
POŠKODBA KRIŽNE VEZI

Napredek in novosti, ki oblikujejo današnje zdravljenje sprednje križne vezi

Zdravljenje poškodb sprednje križne vezi se je v zadnjih letih pomembno spremenilo.
13. 4. 2026 | 11:31
PromoPhoto
Razno
NEVERJETNE IZKUŠNJE

Izkušnje Slovencev, ki so pravo rešitev našli na Hrvaškem

Slovenski pacienti pripovedujejo, kako so po letih težav, protezah in negotovosti našli rešitev, ki jim je spremenila vsakdan.
13. 4. 2026 | 10:16
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
KAKŠNA JE REŠITEV?

Bolečina nad peto, ki ne mine? Pogost vzrok je vnetje Ahilove tetive

Bolečina v predelu nad peto je lahko eden prvih znakov vnetja Ahilove tetive. Kaj narediti, da preprečimo zaplete in ohranimo mobilnost?
Promo Slovenske novice14. 4. 2026 | 10:11
Promo
Novice  |  Slovenija
Intervju z Larsom Sudmannom

Zakaj še tako dobra strategija na koncu pogosto pade?

Večina strategij umre v PowerPointu. Lars Sudmann trdi, da razlog ni v idejah, temveč v izvedbi. Strategija je vzorec odločitev: kar delamo – ne, kar napišemo.
13. 4. 2026 | 09:51
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
NAKUP

To je razlog, da marsikdo na električni avto ne čaka več

Subvencija tudi brez gotovinskega plačila, ugoden obrok namesto enkratnega stroška in možnost, da si tudi premislite – vse to je financiranje ID. Flex.
Promo Slovenske novice13. 4. 2026 | 12:47
Promo
Novice  |  Slovenija
NOVOST

Celjski sejem z novim konceptom

Celjski sejem z letom 2026 uvaja pomembno novost na področju industrijskih dogodkov.
Promo Slovenske novice13. 4. 2026 | 08:38
Promo
Lifestyle  |  Stil
JE VREDNO?

Strokovnjaki opozarjajo: brez tega je prenova lahko velika napaka

Stare stavbe skrivajo velik potencial, če jih prenavljamo načrtno in strokovno.
14. 4. 2026 | 15:26
Promo
Novice  |  Slovenija
NEVERJETNE ŠTEVILKE

Pri nas že več kot šest tisoč incidentov

Spletne prevare so vse bolj prefinjene, njihove tehnike pa se nenehno spreminjajo. Združenje bank Slovenije (ZBS) zato nadaljuje kampanjo ozaveščanja.
Promo Slovenske novice15. 4. 2026 | 10:37
Promo
Novice  |  Slovenija
INOVACIJE

Bodo tudi v Sloveniji dostavljali roboti?

Digitalna preobrazba temeljito spreminja logistični in poštni sektor.
Promo Slovenske novice15. 4. 2026 | 10:21
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
PROJEKTI

Slovenska gradbišča vstopajo v novo dobo, sprememba je že tukaj

STRABAG je na slovenskem trgu več kot tri desetletja. V tem času je izpeljal gradbene projekte, ki so zaznamovali podobo naših mest in širši kulturni prostor.
Promo Slovenske novice10. 4. 2026 | 12:19
Promo
Lifestyle  |  Stil
NADZOR

Kar 48 % staršev je to že vključilo, drugi pa o tem šele razmišljajo

Družine danes od interneta in televizije pričakujejo več: širok nabor vsebin, starševski nadzor, zanesljivo optiko in stabilno povezavo za ves dom.
Promo Slovenske novice14. 4. 2026 | 15:34
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
AKTIVNI IN ZDRAVI

Hrbtenica pod pritiskom sodobnega življenja

Dolgotrajno sedenje, digitalne navade in pomanjkanje gibanja so postali stalnica sodobnega vsakdana. Posledice vse pogosteje občutimo v hrbtenici, kjer se bolečine pojavljajo že pri mlajših generacijah. O tem, zakaj se to dogaja in kako lahko ukrepamo, smo se pogovarjali z ortopedom Samom Novakom.
14. 4. 2026 | 08:00
