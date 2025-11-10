Lara Komar in Domen Valič: Toksičnih zvez nista imela (VIDEO)

Lara Komar in Domen Valič sta se nam pridružila v novem ŠOKkastu, kjer sta razkrila podrobnosti nastajanja nove predstave Agencija za razhode, ki z veliko mero humorja in topline govori o ljubezni, iskrenosti in koncih razmerij. V njej Domen upodablja moškega, ki ga najemajo, da v imenu drugih prekine razmerja, dokler se ne znajde pred svojo bivšo ljubeznijo, ki jo igra Lara. »Vedno sem sam poskrbel za neprijetne stvari,« priznava Domen. »Nikoli nisem imel toksičnih zvez, ampak sem se vedno trudil biti iskren – ne tako kot v predstavi, kjer najamejo nekoga drugega, da to stori namesto tebe.« Lara se strinja, da je komedija presenetljivo življenjska: »Saj to je gledališče, ampak tudi ogledalo resničnosti. Predstava je več kot le komedija; je tudi ogledalo sodobni družbi, ki se pogosto izogiba težkim pogovorom. Predstava spodbuja gledalce, da se zamislijo nad lastnimi odnosi in komunikacijo z bližnjimi. V končni fazi je to zgodba o ljubezni, izgubi in ponovnem iskanju sebe, vse skupaj pa je zavito v smeh in zabavo.

Ko te premaga smeh

Spregovorila sta o igralskem poklicu, ki je zaznamoval njuno življenje in o tem, kolikokrat ju na odru popade smeh. Za kulisami predstave se skriva ogromno smeha in topline, kar po mnenju obeh igralcev naredi ustvarjanje posebno. Domen priznava, da se med vajami pogosto niso mogli zadržati resnosti: »Ko imaš zraven Luko Cimpriča s tistimi njegovimi ogromnimi očmi, si pečen – smeh te odnese,« je razkril Valič. Vročekrvna Lara, ki deluje tako v slovenskem kot italijanskem gledališču, opaža razlike v občinstvu in kulturnih pristopih. Medtem ko so Italijani znani po svoji toplini, lahko v določenih regijah, kot je Sicilija, presenetijo s svojo zadržanostjo. Slovenija pa ima svojo specifično dinamiko, odvisno od regije. Kaj pa v zasebnem življenju, se večkrat razjezi v slovenščini ali italijanščini: »Tisti jezik, ki prihaja iz tukaj dol iz trebuha, je italijanščina oz. tržaščina,« nam je razkrila. Slovenskih dialektov (razen primorskega) pa se za razliko od igralskega kolega Valiča, ne loteva.

V predstavi Agencija za razhode sta zaigrala z Luko Cimpričem. FOTO: Marko Feist

Izpovedal ji je ljubezen

Njune poti so se prvič prekrižale na Akademiji, vendar se Lara Domna ne spomni prav dobro. Skupaj sta zaigrala tudi v televizijski nadaljevanki Reka ljubezni: »Takrat sem končno lahko ji povedal, da sem zaljubljen vanjo, ne? Preko teksta,« nam je z nasmehom povedal Domen. Njuna lika sta se namreč zapletla v kratko romanco, ki pa ni trajala. Oba igralca imata pred seboj številne projekte. Valič načrtuje novo mladinsko predstavo, medtem ko Komarjeva dela na skrivnostnem projektu, ki ga še ne želi razkriti. S seboj sta prinesla tudi posebne osebne predmete, ki jih nosita s seboj.

