  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
PODKAST SLOVENSKIH NOVIC

Denis Avdić med snemanjem ŠOKkasta vstal in brez besed zapustil studio (VIDEO)

Tik pred začetkom 28-urnega dobrodelnega maratona sta se radijska voditelja Lara Tošić in Denis Avdić odkrito razgovorila o čustvenem vrtiljaku, ki ju čaka, in o tem, kaj pomeni živeti takšno službo 24 ur na dan.
Priprave na maraton so že v ciljni ravnini. FOTO: Marko Feist
Priprave na maraton so že v ciljni ravnini. FOTO: Marko Feist
Petra Kalan
 15. 12. 2025 | 19:00
 15. 12. 2025 | 20:02
6:48
A+A-

Priljubljena radijca Lara Tošić in Denis Avdić sta priznala, da na maraton, ki že deset let zapored povezuje Slovenijo v dobrodelnosti, človek nikoli ni zares pripravljen. »Na to se v resnici ne moreš pripraviti,« brez olepševanja pove Denis, medtem ko Lara doda, da jo na koncu vedno »čisto podre«. Ob tem pa je jasno, da jima ravno te zgodbe dajo največji občutek smisla.

28 ur, sto gostov in vrtiljak čustev

Če kdo misli, da je 28-urni maraton natančno režirana predstava, se pošteno moti. Denis brez ovinkarjenja razloži: »V 28 urah v studio pride prek sto gostov. Če bi se hoteli na vsakega posebej pripraviti, preprosto ni pogojev.« Pravi, da je že po prvem maratonu ugotovil, da je vsega preveč in da ob rednem delu tega ne bi zdržali, zato so sprejeli radikalno odločitev. Gostov ne izbirajo, o njih ne odločajo in o programu ne vedo nič vnaprej. »Mi res nikoli ne vemo, kdo so gostje na maratonu, niti se o tem ne pogovarjamo,« pove. Ko gost stopi v studio, se z njim začnejo ukvarjati šele takrat – z energijo, karakterjem in iskrenim odzivom. Ganljive zgodbe družin in posameznikov spoznajo tik pred klicem, ko dobijo zgolj kratek mail z osnovnimi podatki. »Uro pred klicem dobimo mail, kjer piše, koga kličemo in zakaj se pomoč potrebuje,« pravi Denis. Vse ostalo se zgodi v živo, brez varne mreže in brez pripravljenih odgovorov, zato so čustva tolikokrat na robu.

Ko maraton odmeva še dneve in te nauči hvaležnosti

Lara priznava, da jo maraton izprazni do zadnje kaplje energije. »Mene ponavadi na koncu v bistvu podre. Sem čisto prazna in potem razmišljam, kdo je sploh prišel, kaj se je sploh dogajalo,« pravi in dodaja, da ji se vse zgodbe še dneve »vrtijo v glavi«. December, ki ga je včasih povezovala z lučkami, kuhanim vinom in nakupovanjem daril, je zdaj popolnoma drugačen – vrti se okoli maratona, čustev in zgodb ljudi, ki jim je življenje obrnilo hrbet. Prav te zgodbe pa jo učijo hvaležnosti. »Ko poslušaš te zgodbe, te kar zadene – pomisliš: vau, kakšno srečo imam, kakšno otroštvo sem imela,« pove in se iskreno ozre na lastno preteklost. Sama priznava, da je bila kdaj »razvajena smrklja«, ko je staršem očitala drobne stvari, danes pa se zaveda, da je največji strah izguba najbližjih. Denis na drugi strani poudari, da pri njem prevladujeta ponos in sreča. »Ponosen sem na to družbo. "The best" mi je, da se Slovenci na tak način odzovejo,« pravi. Ob tem se ostro zoperstavi predstavi o “negativni Sloveniji”: »Če greš na Twitter, imaš občutek, da bomo jutri v jarkih s puškami. Ampak dejanska Slovenija? Ljudje? Ne. Ljudje so super.«

Lara iz množice pod odrom v jutranjo ekipo

Še pred nekaj leti je bila Lara tista, ki je stala v množici pred studiem in s svetlečimi očmi gledala svojo današnjo ekipo. »Spomnim se, ko sem bila v srednji šoli in sem prvič v živo videla Denisa in Miho. Nekaj časa sem samo stala tam in gledala, kako je lepo,« se nasmehne. Danes sedi v studiu, kamor je takrat le sramežljivo pogledovala, in dobro se zaveda, da ni prišla tja po bližnjici. Denis odkrito pove, da so dolgo iskali nekoga, ki bo šov pomladil in prinesel svežino. »Lara je prinesla nekaj, kar nam je manjkalo – mladost, svež pogled, teme, ki so bližje mlajšim,« poudari. Posebej jo ceni, ker je pripravljena brez olepševanja deliti stvari, ki marsikoga spravijo v zadrego. »Brutalno je iskrena. Ni sramežljiva in je delovna – sprejme izziv, tudi če je težak,« pove in se spomni celo zgodbe s skokom s padalom, kjer se je na koncu ustrašil on, ona pa je šla do konca. Lara sama prizna, da je dobila »vstopnico« v šov, potem pa je morala pokazati, da si zasluži ostati. »Vedela sem: zdaj imaš vstopnico, ne zafrkni tega,« pravi in dodaja, da ji ta služba pomeni privilegij. »Srečna sem, da hodim v službo, kjer se ti vsak dan dogajajo nenormalne stvari, imamo super goste, vsak dan je drugačen. To je privilegij, kot nam Denis pogosto pove,« se iskreno zahvali.

Lara je v ekipo vnesla svežo energijo. FOTO: Marko Feist
Lara je v ekipo vnesla svežo energijo. FOTO: Marko Feist

Iluzije o radijski slavi, rezervni načrti in lekcija Gašperja Tiča

Čeprav mnogi mislijo, da radio pomeni glamur in bajne plače, je resničnost precej manj bleščeča. »Ko sem jaz začel, sem dve leti delal zastonj. Danes pa kdo pride in si misli, da bo kar bogat,« pripomni Denis in s tem hitro razbije romantično predstavo o tem poklicu. Lara ga dopolni s svojo izkušnjo: »Dostikrat mi kdo reče, da so na radiu dobre plače, jaz pa: prej sem delala v trgovini, pa je bilo boljše,« pove s smehom, a zelo resno.

Kljub temu oba vztrajata, ker ju vleče vsebina, ne blišč. Denis odkrito priznava, da razmišlja o času po jutranjem mikrofonu. »V prihodnosti se res ne vidim, da bi do nedogled vstajal ob štirih zjutraj,« pravi, a dodaja, da ostaja, dokler bo vsebina dobra in bodo ljudje rekli, da jim je zanimivo. Laro medtem spremlja tudi podcast, v katerem z sodelavkami odkrito govori o odnosih in spolnosti. Prizna, da je kdaj sedela v avtu z očetom, ki ji je rekel: »Radio je super, samo v podkastu pa res ne bi rabila vsega povedati.« A verjame, da takih iskrenih pogovorov primanjkuje in da jih ženske potrebujejo. Denis pa se pri razkrivanju intime ne obremenjuje preveč. Ključno življenjsko lekcijo mu je nekoč dal pokojni Gašper Tič, ki mu je rekel: »Vse nagrade in uspehi ne pomenijo nič, tako kot tudi sramota in poraz ne pomenita nič.« Ta stavek ga je postavil na realna tla. »Jutri je nov dan – ne glede na to, ali si danes zmagal ali padel. Nagrade, sramote, uspehi, spodrsljaji, vse je na kupu. To sem jaz, to je moje življenje,« sklene Denis.

Oglejte si še izbor preostalih ŠOKkastov, ki vas čakajo v naši zbirki.

Več iz teme

Denis AvdićRadio 1dobrodelnostLara TošičŠOKkast
ZADNJE NOVICE
19:31
Novice  |  Kronika  |  Doma
PU KOPER

Nasilništvo v Luciji: Grozno, kaj je moški storil ženski pred otrokom

Kazenska ovadba v teku.
15. 12. 2025 | 19:31
19:13
Novice  |  Slovenija
NEDOJEMLJIVO

Sleklo in sezulo vas bo, ko boste na Bolhi videli cene srečk za razprodan novoletni loto

Nekateri upajo, da jim bo Loto prinesel zadetek tudi, če ne bodo zadeli ničesar.
15. 12. 2025 | 19:13
19:00
Bulvar  |  Šokkast
PODKAST SLOVENSKIH NOVIC

Denis Avdić med snemanjem ŠOKkasta vstal in brez besed zapustil studio (VIDEO)

Tik pred začetkom 28-urnega dobrodelnega maratona sta se radijska voditelja Lara Tošić in Denis Avdić odkrito razgovorila o čustvenem vrtiljaku, ki ju čaka, in o tem, kaj pomeni živeti takšno službo 24 ur na dan.
15. 12. 2025 | 19:00
18:51
Bulvar  |  Domači trači
SPOMINI

Borut Pahor šokiral s »zgodbico«: zaradi štiriurnega ljubimkanja z 10 let starejšo izgubil volitve (VIDEO)

Nekdanji predsednik vlade je s sledilci delil žgečkljive podrobnosti iz svojega življenja.
15. 12. 2025 | 18:51
18:26
Novice  |  Kronika  |  Doma
NASELJE LOKAVEC

Ob zavijanju levo počilo, z eno osebo je hudo, škoda pa na treh vozilih

V prometni nesreči v naselju Lokavec sta bila udeležena dva avtomobila in motor. Motorist je dobil hude poškodbe.
15. 12. 2025 | 18:26
18:10
Lifestyle  |  Astro
DUHOVNOST

Odpuščanje je odločitev, da nehamo biti sužnji svoje zgodbe

Vedno lahko izberemo resnico namesto iluzije, ljubezen namesto zamere. Naša energija je ključ – kar nosimo v sebi, kličemo v svoje življenje.
15. 12. 2025 | 18:10

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
Dobrodelnost

Šokantna številka, ki je osupnila gasilce

Donacija je namenjena projektom Gasilske zveze Slovenija za pridobivanje in vključevanje mladih gasilcev.
Promo Slovenske novice11. 12. 2025 | 13:19
Promo
Novice  |  Slovenija
NAPAD

Panika v slovenskem podjetju: razplet je lahko katastrofalen!

Minute, ki odločajo: kako se podjetja v resnici odzivajo na kibernetske incidente.
Promo Slovenske novice9. 12. 2025 | 11:02
Promo
Lifestyle  |  Stil
Okrasni vrt

Naj bosta atrij in vrt vaša letošnja božična oaza

Kako atrij in vrt spremeniti v božično oazo? Odkrijte ideje za zunanjo razsvetljavo, dekoracijo in praznične poudarke, ki ustvarijo čaroben decembrski videz.
Promo Slovenske novice12. 12. 2025 | 14:29
Promo
Novice  |  Slovenija
Prazniki

Praznično obdarovanje je lahko manj stresno, če izberemo prave rešitve

Ste se že znašli v praznični gneči? Med nakupi, darili in obveznostmi se lahko hitro znajdemo v stiski s časom, zato so praktične rešitve še kako dobrodošle.
Promo Slovenske novice15. 12. 2025 | 09:19
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
Dobrodelnost

Šokantna številka, ki je osupnila gasilce

Donacija je namenjena projektom Gasilske zveze Slovenija za pridobivanje in vključevanje mladih gasilcev.
Promo Slovenske novice11. 12. 2025 | 13:19
Promo
Novice  |  Slovenija
NAPAD

Panika v slovenskem podjetju: razplet je lahko katastrofalen!

Minute, ki odločajo: kako se podjetja v resnici odzivajo na kibernetske incidente.
Promo Slovenske novice9. 12. 2025 | 11:02
Promo
Lifestyle  |  Stil
Okrasni vrt

Naj bosta atrij in vrt vaša letošnja božična oaza

Kako atrij in vrt spremeniti v božično oazo? Odkrijte ideje za zunanjo razsvetljavo, dekoracijo in praznične poudarke, ki ustvarijo čaroben decembrski videz.
Promo Slovenske novice12. 12. 2025 | 14:29
Promo
Novice  |  Slovenija
Prazniki

Praznično obdarovanje je lahko manj stresno, če izberemo prave rešitve

Ste se že znašli v praznični gneči? Med nakupi, darili in obveznostmi se lahko hitro znajdemo v stiski s časom, zato so praktične rešitve še kako dobrodošle.
Promo Slovenske novice15. 12. 2025 | 09:19
Promo
Novice  |  Slovenija
Umetnost

Vpogled v intimo in umetniško prakso Ulaya in Marine Abramović

ART VITAL prinaša dve publikaciji, ki ju ljubitelji sodobne umetnosti ne smejo spregledati.
Promo Slovenske novice15. 12. 2025 | 10:50
Promo
Lifestyle  |  Stil
Kulinarika

Praznične jedi z zasukom: preprosti recepti, ki bodo navdušili goste

Za praznični užitek ne potrebujete kuharskega mojstra, le dober izbor sestavin.
Promo Slovenske novice11. 12. 2025 | 09:05
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
INTERVJU

Od prvih božičev do svetovne prepoznavnosti: to je pot družine Trampuš (video)

Toplina, prijetno vzdušje v družbi najbližjih, smeh in dobra volja, pa tudi spoštovanje, zavzetost in vonj po sveže pečenih piškotih. To na kratko ponazarja december razširjene družine Trampuš.
Promo Delo10. 12. 2025 | 12:45
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Dolgotrajna oskrba

Brezplačna E-oskrba – zagotovite si varnost doma, preverite kako

Zakon o dolgotrajni oskrbi prinaša novo pravico, ki upravičencem omogoča več varnosti.
Promo Slovenske novice11. 12. 2025 | 13:28
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
SOBNE RASTLINE

Kdaj moramo nujno presaditi sobne rastline?

Dnevi so že zelo kratki, radiatorji izsušujejo zrak v prostorih in sobne rastline hitro pokažejo, da je zima zanje poseben izziv.
15. 12. 2025 | 09:25
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
Praznovanje

Praznična vina: kako izbrati pravo vino za praznično pojedino

Naj bo december čas, ko nazdravljamo okusom, ki povezujejo.
Promo Slovenske novice10. 12. 2025 | 09:59
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
BIVANJE

Zakaj je v nekaterih domovih bolj prijetno živeti

Ljudje večino časa preživimo doma, v zaprtih prostorih, zato je res pomembno, kako je naš dom zasnovan, kako diha in kako kroji naše počutje.
11. 12. 2025 | 10:01
Promo
Novice  |  Slovenija
ISO STANDARD

Spol, starost in kultura postajajo del standarda. Ali so podjetja pripravljena?

Mednarodni standardi za sisteme vodenja, ki jih uporabljajo organizacije po vsem svetu, vstopajo v novo fazo posodobitev.
15. 12. 2025 | 09:23
Promo
Novice  |  Slovenija
Podjetništvo

Se birokracija končno poslavlja?

Menjave lastništva, statusna preoblikovanja in prevzemi so obdobja, ki podjetjem prinašajo največ strateških priložnosti – in hkrati največ negotovosti.
Promo Slovenske novice12. 12. 2025 | 08:20
Photo
Novice  |  Slovenija
DIGITALIZACIJA

Mora nakupe za slovensko tovarno umetne inteligence odobriti ameriška vlada?

Direktorica Digitalizacije Telekoma Slovenije Ajda Brlec in direktor Izuma Dr. Aleš Bošnjak sta pojasnila uporabnosti umetne inteligence.
8. 12. 2025 | 15:18
Promo
Lifestyle  |  Stil
NOVOST

Resnične zgodbe iz Vodebove spovednice

Kaj se zares dogaja v slovenskih spalnicah
Promo Slovenske novice10. 12. 2025 | 09:09
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
POŠKODBE

Minimalno invaziven poseg za natančno odpravo poškodb

Artroskopija kolena je minimalno invazivna operacija, ki zagotavlja hitrejše okrevanje, predvsem pa manj zapletov.
9. 12. 2025 | 08:42
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Digitalizacija

To najbolj ogroža vašo spletno varnost

Zanesljivi informacijski sistemi so temelj digitalnega poslovanja. Omogočajo varnost podatkov, neprekinjeno delovanje in večjo odpornost proti tveganjem.
Promo Slovenske novice8. 12. 2025 | 09:32
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
Hemoroidi

Ima jih vsak drugi odrasli. Kako jih lahko preprečite?

Hemoroidi: zakaj nastanejo, kako jih obvladati in kdaj pomagajo tablete Detralex.
15. 12. 2025 | 10:11
Lifestyle  |  Praznično
PRAZNIČNO

Veliki praznični nagradni kviz 2025

Preverite svoje znanje in se potegujte za lepe praznične nagrade!
1. 12. 2025 | 07:40
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
Zavarovanje

V nekaj minutah do prostega termina - je to sploh mogoče?

Mitja Plaznik je eden tistih Vzajemninih svetovalcev, ki jih ljudje ne pozabijo – ker ne ponudi le odgovora, ampak iskren občutek podpore.
Promo Slovenske novice15. 12. 2025 | 11:41
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
PRAZNIČNE SLADICE

NASVET: Ideje za praznične sladice

Letos lahko praznične dobrote ustvarite brez zapletenih receptov in dolgih priprav.
15. 12. 2025 | 14:50
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Dobrodelnost

Slovenski otroci so dobili prepotrebno pomoč

Prazniki so čas obdarovanja, ob tem pa so v Lidlu Slovenija spet dokazali, da so nakupi gurmanskih dobrot lahko tudi dobrodelni.
Promo Slovenske novice11. 12. 2025 | 15:21
Promo
Novice  |  Slovenija
DOBRODELNOST

Zakaj zaupajo zvezi Anite Ogulin?

Vsak otrok si zasluži praznični čas, poln topline, čarobnosti in iskrenih prazničnih nasmehov. Zato smo se v Supernovi povezali s programom Botrstvo.
12. 12. 2025 | 08:45
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
PREZRAČEVANJE

»Včasih je zrak težek samo zaradi tega, ker so v prostoru težki karakterji«

Ko se temperature spustijo, se v marsikaterem domu pojavi isti scenarij. Okna ostajajo bolj ali manj zaprta, ker »ne bomo ohlajali stanovanja«, v kopalnici se po prhanju zadržuje para, na hladnejših delih sten in okenskih okvirjih se začne nabirati kondenz, zrak pa postane težak.
15. 12. 2025 | 09:18
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki