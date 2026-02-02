Lea Cok v ŠOKkastu: Moški omedlevajo ob tem prizoru (VIDEO)

Tokratna gostja v novem ŠOKkastu je bila Lea Cok, igralka, ustvarjalka in raziskovalka življenja. Čeprav si je želela postati zdravnica, jo je življenje peljalo na po drugih poteh. Svojo igralsko pot je začela z izzivi, ki jih prinašajo sprejemni izpiti na akademiji. Ti izpiti zanjo niso bili le preizkus znanja in veščin, temveč spoštljiv obred, ki ji je omogočil globlje spoznavanje same sebe. Poudarila je, da je pomembno, da se igralci ukvarjajo sami s sabo in se fizično pripravljajo na igralski poklic, saj je to osnova za uspešno kariero. »Čeprav se mi zdi, da malo zgleda, kot da je to luksuz, da se ti sam s sabo ukvarjaš in zdraviš, ampak jaz mislim, da je to pač osnovna higiena,« nam je povedala.

Lea Cok je voditeljici Petri Kalan razkrila, da s stetoskopom redno posluša svoje srce. FOTO: Marko Feist

Vsi smo malo Bronje

Vloga Bronje v filmu »Belo se pere na devetdeset« je imela velik vpliv na Leino samozavest in sprejemanje same sebe. Bronja ji je prinesla pomembne lekcije o pogumu, empatiji in sprejemanju nepopolnosti. Lea je poudarila, da je skozi to vlogo spoznala, da ni potrebno, da je vse popolno, saj je pomembno, da se človek sprejme takšnega, kot je. »Lahko bi rekla, da sem Bronjo absorbirala ali pa da sem jo prepoznala. Tudi nekako tako bi lahko drzno rekla, da smo vsi malo Bronje,« še doda. Film je bil zelo čustveno nabit, kar se je odražalo tudi v odzivih občinstva. Mnogi so bili globoko ganjeni, nekateri so celo izgubljali zavest med projekcijami, kar priča o moči in intenzivnosti filma.

Posluša svoje srce – dobesedno

V studio je prinesla stetoskop in razložila, kako s poslušanjem svojega srca skuša doseči notranji mir in povezanost. S tem ritualom se osredotoča na hvaležnost in zavedanje lastnega telesa. Poudarila je, da srce igra ključno vlogo v njenem življenju in da se je skozi ta proces naučila ceniti svoje srce bolj kot možgane. »Zvečer, preden grem spat ali pa zjutraj, malo poslušam svoje srce in mi je taka ena lepa poetična misel, da v bistvu poslušam glasbo svojega življenja,« nam je zaupala. Spregovorila je tudi o dojemanju ženske vloge v današnjem svetu in delila kar nekaj prigod iz svojega igralskega popotovanja.