Legendarna skupina Kingston: Še razhod je bil brez drame (VIDEO)

Skupina Kingston se vrača z novim singlom To noč ne spimo. Pesem je v podkastu ŠOKkast zazvenela tudi v živo. Alex Mladenov in Zvone Tomac sta poskrbela za sproščeno vzdušje, polno smeha in dobre volje. Povedala sta, da nova pesem že spremlja njihove nastope in medijske obiske. Pri Kingstonih je jasno: glasba mora ljudi premakniti. Mora jih spraviti na noge. Mora jim dati razlog za ples. Prav zato nova skladba nadaljuje tisto, kar skupina počne že desetletja – širi pozitivno energijo.

Od Jamajke do slovenskih zabav

Ime Kingston ni naključje. Skupina, ustanovljena leta 1994, ga je izbrala po glavnem mestu Jamajke. »Tam še niso bili,« sta nam priznala, mogoče pa se odpravijo kdaj v prihodnosti. Z imenom pa razkrivajo svojo ljubezen do reggae glasbe in karibskih ritmov. Prav ti vplivi so jih zaznamovali že na začetku poti. Velik preboj so doživeli leta 1996 s pesmijo Ko bo padel dež. Še močnejši pečat pa je pustila skladba Cela ulica nori, ki je leta 1998 postala prava zabavna himna. To je pesem, ki še danes dvigne razpoloženje. Kingstoni so z njo dokazali, da znajo ustvariti melodije, ki ostanejo med ljudmi.

Skupina Kingston se vrača z novim singlom To noč ne spimo. FOTO: Marko Feist

Slovo brez drame

Posebno poglavje v zgodbi skupine je tudi odhod ustanovnega člana Dareta Kauriča. Pri mnogih zasedbah takšni trenutki prinesejo napetosti, zamere in dolge sence, pri Kingstonih pa se je zgodba odvila drugače. Zvone je priznal, da jih je odločitev sprva presenetila, a so jo sprejeli: »Tako se je odločil, da ima dovolj, da naj gremo pa pač mi naprej.« Zapuščina je bila velika, zato niso želeli, da bi se zgodba ustavila. Skupina je nadaljevala, kmalu pa se jim je pridružil Alex. Ta se je po lastnih besedah v zasedbo vklopil skoraj neverjetno hitro: »Od tiste prve vaje je nekako izgledalo tako, kot da se poznamo in delamo skupaj že leta.« Prvi koncert ali dva sta bila še čas privajanja, danes pa, kot pravi Alex, vse teče samo od sebe. »Danes je pa že tako avtomatika, da samo še uživamo.«

Alex Mladenov je človek mnogih talentov in v skupini se je hitro znašel. FOTO: Marko Feist

Energija, ki ne popušča

V podkastu sta Aleks in Zvone spregovorila tudi o spremembah v zasedbi, koncertih, ustvarjanju in prihodnosti skupine. Čeprav so se časi spremenili, Kingstoni ostajajo zvesti sebi. Spremljajo nove trende, a ne bežijo od svojih korenin. Dotaknila sta se tudi umetne inteligence in njenega vpliva na glasbo. Ob tem sta poudarila, da človeški dotik ostaja ključen. Skupina ima pred seboj nove koncerte in veliko načrtov. Njihovo občinstvo še vedno čaka na tiste trenutke, ko se začne ples in skrbi za nekaj časa izginejo. In če sodimo po novi pesmi, Kingstoni res še dolgo ne mislijo spati.