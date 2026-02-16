Legendarni pevec skupine Bijelo dugme v ŠOKkastu: Droge se nisem dotaknil (VIDEO)

Žoga ali mikrofon je bila dilema v njegovih najstniških letih, nato je življenje samo izbralo. Čeprav bi bila nogometna kariera izjemno svetla, je Alen Isalmović zaslovel z glasbo, naprej v skupini Divlje jagode, nato pa doživel izven zemeljsko slavo v legendarnih »Belih gumbih«. Bijelo dugme, ena najbolj priljubljenih rock skupin nekdanje Jugoslavije, ima v Sloveniji dolgo zgodovino oboževalcev. Alen Islamović je v novem ŠOKkastu poudaril, da je Ljubljana za skupino vedno predstavljala domači teren, kjer so bili koncerti vedno posebni. Pesmi skupine Bijelo dugme presegajo časovne in geografske meje. »Glasba lahko preskakuje meje, reke, jezera, morja, gore. Če ima nekaj v sebi, se bo hitro razširila od Makedonije do Slovenije, to je neizogibno,« je povedal. Poudaril je, da ne glede na to, koliko so stare pesmi, še vedno zvenijo aktualno in jih občinstvo sprejema z enakim navdušenjem kot ob njihovem nastanku.

Oboževalke so ga prosile za pramen las. FOTO: Marko Feist

Seks, droge in rocknrol, je bilo res tako?

Legendarni pevec je razkril, da z razvpitim triom seks, droge in rock’n’roll nima veliko skupnega – vsaj kar zadeva droge. Kot je povedal, je kljub številnim priložnostim med turnejami vedno ostal zvest zdravemu razumu in disciplini, ki sta mu omogočila dolgo in uspešno kariero. Nikoli ni posegal po opojnih substancah, izogibal pa se je tudi večjim količinam alkohola. Prav zato, pravi, njegov glas še danes ostaja močan: na pragu sedemdesetih let se počuti vokalno celo v najboljši formi doslej. Družina pa je njegov steber vsega. V ganljivem delu intervjuja je Islamović spregovoril o družini, ki mu je skozi življenje predstavljala največjo oporo. S partnerico, s katero je od njenega šestnajstega leta. »Z menoj je preživela vse, uspeh, čas, ko nisem bil nihče, pa spet uspeh in slavo, in še danes je ob meni, hvala bogu. Imava dve prekrasni hčerki, imam tri vnuke in vse to nama je uspelo ustvariti, jaz pa se še vedno ukvarjam z rock’n’rollom,« nam je razkril. Omenil je, kako so njegovi vnuki navdušeni nad njegovimi koncerti in kako je ponosen, da lahko poje pred njimi.

Želele so pramen njegovih las

Islamović je opisal, kako so oboževalci reagirali na njihovo glasbo in kako so ga pogosto prosili za spominke, kot so beli gumbi. Povedal je tudi anekdote o tem, kako so ga oboževalci oboževali in kako je bil pogosto deležen velikega navdušenja. »Oboževalke so želele pramen mojih las, jaz pa sem kupil bele gumbe in jih delil,« nam je razkril. Omenil je tudi, da je začel pisati svojo biografijo, ki vključuje številne anekdote in zgodbe iz njegove kariere. Povedal je tudi, da dela na novem albumu, ki ga pripravlja v Sloveniji, in da načrtuje novo turnejo z novimi pesmimi.