Lidija Subašić v ŠOKkastu: Nič ni tako hudega kot izguba ljubljene osebe (VIDEO)

Lidija Subašić je svojo kulinarično pot začela z udeležbo na MasterChefu, kar je močno vplivalo na njeno življenje. Prijava na šov je bila odločitev, ki ji je omogočila, da izpolni svojo željo po kuhariji. Čeprav si nikoli ni želela imeti svoje restavracije, saj se zaveda zahtevnosti gostinstva, ji je MasterChef omogočil, da ostane v svetu kulinarike na drugačen način. Skozi šov je pridobila veliko novih veščin in znanja, ki jih sedaj uporablja pri svojih kulinaričnih dogodkih in ustvarjanju receptov za domačo uporabo. Čeprav je vedno nasmejana in pozitivno naravnana, nam je razkrila, da je v bistvu realistka. »Drastična sprememba v mišljenju, se mi je zgodila ravno, ko sem očija izgubila,« nam je iskreno zaupala. To je bila tudi najtežja preizkušnja v njenem življenju. »Vse sem s tem začela nekako primerjati in se mi nič ne zdi več tako hudo, kakor je na primer izguba ljubljene osebe,« je še zaključila.

Delila je tudi osebno zgodbo o izgubi očeta in kako ji je ta izkušnja pomagala postati močnejša oseba. FOTO: Marko Feist

Od tekmovanja do komentiranja

Lidijina filozofija kuhanja temelji na preprostih, a hkrati kompleksnih receptih, ki so dostopni vsakomur. Na socialnih omrežjih pogosto deli recepte in spodbuja ljudi, da se lotijo kuhanja doma. Verjame, da lahko vsakdo pripravi okusne jedi, ne glede na to, ali gre za preproste ali bolj zapletene recepte. Njen cilj je, da ljudje spoznajo veselje in zadovoljstvo, ki ga prinaša doma pripravljena hrana. Poleg MasterChefa je Lidija sodelovala tudi v oddaji Riba raca rak, kjer ni kuhala, ampak je gledalcem podajala nasvete, trike in ocene. Zaupala nam je tudi, kako bi se sama lotila izziva tri hodnega menija v 60 minutah. Primerjava med MasterChefom in Riba raca rak je pokazala, da je časovni pritisk in komentiranje med kuhanjem za številne izziv, vendar tudi priložnost za učenje in rast.

Izpad iz šova jo je zelo prizadel

Lidija je priznala, da je zelo tekmovalna oseba, kar se kaže tudi v družabnih igrah. Rada ima kvize in družabne igre, kjer lahko tekmuje in se zabava s prijatelji. Njena tekmovalnost pa se je pokazala tudi v MasterChefu, kjer je težko prenesla izpad, vendar je to izkušnjo uporabila kot motivacijo za nadaljnje delo. »Težko sem prenesla poraz, zelo zelo težko. Mislim, da tega še nikoli nisem javno delila, vendar sem imela res občutek, da sem izpadla prehitro,« nam je zaupala. Delila je tudi svojo izkušnjo o tem, kako je bilo živeti v hiši z ostalimi tekmovalci in kako so skupaj preživljali čas. Poudarila je, da so se med seboj zelo povezali in postali dobri prijatelji. Razložila je tudi, kako težko je bilo skrivati izid tekmovanja pred javnostjo, vendar je to spoštovala zaradi pogodbenih obveznosti.