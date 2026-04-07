PODKAST SLOVENSKIH NOVIC

Lidija Subašić v ŠOKkastu: Nič ni tako hudega kot izguba ljubljene osebe (VIDEO)

Vedno nasmejala kulinarična navdušenka, je z nami delila svoja razmišljanja in življenjske utrinke.
Lidijina osebna zgodba in njena skrb za kuharsko opremo odražata njeno predanost in strast do kuhanja. FOTO: Marko Feist
Lidijina osebna zgodba in njena skrb za kuharsko opremo odražata njeno predanost in strast do kuhanja. FOTO: Marko Feist
Petra Kalan
 7. 4. 2026 | 19:00
Lidija Subašić je svojo kulinarično pot začela z udeležbo na MasterChefu, kar je močno vplivalo na njeno življenje. Prijava na šov je bila odločitev, ki ji je omogočila, da izpolni svojo željo po kuhariji. Čeprav si nikoli ni želela imeti svoje restavracije, saj se zaveda zahtevnosti gostinstva, ji je MasterChef omogočil, da ostane v svetu kulinarike na drugačen način. Skozi šov je pridobila veliko novih veščin in znanja, ki jih sedaj uporablja pri svojih kulinaričnih dogodkih in ustvarjanju receptov za domačo uporabo. Čeprav je vedno nasmejana in pozitivno naravnana, nam je razkrila, da je v bistvu realistka. »Drastična sprememba v mišljenju, se mi je zgodila ravno, ko sem očija izgubila,« nam je iskreno zaupala. To je bila tudi najtežja preizkušnja v njenem življenju. »Vse sem s tem začela nekako primerjati in se mi nič ne zdi več tako hudo, kakor je na primer izguba ljubljene osebe,« je še zaključila. 

Delila je tudi osebno zgodbo o izgubi očeta in kako ji je ta izkušnja pomagala postati močnejša oseba. FOTO: Marko Feist
Delila je tudi osebno zgodbo o izgubi očeta in kako ji je ta izkušnja pomagala postati močnejša oseba. FOTO: Marko Feist

Od tekmovanja do komentiranja

Lidijina filozofija kuhanja temelji na preprostih, a hkrati kompleksnih receptih, ki so dostopni vsakomur. Na socialnih omrežjih pogosto deli recepte in spodbuja ljudi, da se lotijo kuhanja doma. Verjame, da lahko vsakdo pripravi okusne jedi, ne glede na to, ali gre za preproste ali bolj zapletene recepte. Njen cilj je, da ljudje spoznajo veselje in zadovoljstvo, ki ga prinaša doma pripravljena hrana. Poleg MasterChefa je Lidija sodelovala tudi v oddaji Riba raca rak, kjer ni kuhala, ampak je gledalcem podajala nasvete, trike in ocene. Zaupala nam je tudi, kako bi se sama lotila izziva tri hodnega menija v 60 minutah. Primerjava med MasterChefom in Riba raca rak je pokazala, da je časovni pritisk in komentiranje med kuhanjem za številne izziv, vendar tudi priložnost za učenje in rast. 

Izpad iz šova jo je zelo prizadel

Lidija je priznala, da je zelo tekmovalna oseba, kar se kaže tudi v družabnih igrah. Rada ima kvize in družabne igre, kjer lahko tekmuje in se zabava s prijatelji. Njena tekmovalnost pa se je pokazala tudi v MasterChefu, kjer je težko prenesla izpad, vendar je to izkušnjo uporabila kot motivacijo za nadaljnje delo. »Težko sem prenesla poraz, zelo zelo težko. Mislim, da tega še nikoli nisem javno delila, vendar sem imela res občutek, da sem izpadla prehitro,« nam je zaupala. Delila je tudi svojo izkušnjo o tem, kako je bilo živeti v hiši z ostalimi tekmovalci in kako so skupaj preživljali čas. Poudarila je, da so se med seboj zelo povezali in postali dobri prijatelji. Razložila je tudi, kako težko je bilo skrivati izid tekmovanja pred javnostjo, vendar je to spoštovala zaradi pogodbenih obveznosti.

Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
SVETOVNI DAN ZDRAVJA

Ko zdravje ne more čakati: koliko nas v resnici stane predolgo čakanje

Zakaj so pravočasna preventiva, dostopnost in zanesljive informacije ključne za zdravje Slovencev.
Promo Slovenske novice7. 4. 2026 | 10:56
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
NEVERJETNO

Resnična zgodba: zjutraj brez, popoldne pa že z novimi zobmi

Si predstavljate, da bi lahko v enem dnevu rešili svoje težave z brezzobostjo? Zakaj je pravzaprav pomembno, da manjkajoče zobe čim prej nadomestimo?
Promo Slovenske novice7. 4. 2026 | 09:58
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
Vsa merila arhitekture

Arhitekturni festival Odprte hiše Slovenije 2026

Od 17. do 19. aprila bo festival po vsej Sloveniji brezplačno odprl vrata več kot 100 izbranim projektom in javnost povabil v doživetje arhitekture.
3. 4. 2026 | 14:17
Promo
Lifestyle  |  Izlet
KULINARIKA

Ekskluzivni večer, ko bodo točili vino, ki je prepričalo svet

Najuspešnejši slovenski kleti z lanskega Decanterjevega ocenjevanja bosta v koprski restavraciji KOGO predstavili nagrajena vina.
3. 4. 2026 | 14:22
Promo
Lifestyle  |  Stil
ČUDOVITO

Ko se poezija renesanse spremeni v nekaj, kar lahko nosite

Pred Botticellijevo mojstrovino Rojstvo Venere se zdi, kot da se čas za trenutek upočasni.
Promo Slovenske novice7. 4. 2026 | 09:12
Promo
Lifestyle  |  Stil
DOBRO JE VEDETI

Stara okna, visoki računi: koliko toplote vam uide skozi okna?

V času, ko cene energentov nenehno rastejo, se mnogi sprašujejo, kako zmanjšati stroške ogrevanja in elektrike.
Promo Deloindom7. 4. 2026 | 11:11
PromoPhoto
Šport  |  Odmevi
LEPA ZGODBA

Slovenska zgodba na svetovnem zemljevidu

S premišljenimi projekti je Olimpijski komite Slovenije v času zimskih olimpijskih iger Milano Cortina 2026 okrepil prisotnost države doma in na tujem.
3. 4. 2026 | 08:49
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
POSTANI VOJAK

V blatu, mrazu in pod pritiskom: tu se kalijo pravi vodje

Slovenska vojska trenutno šteje 909 častnikov, kmalu pa se jim bo pridružilo tudi 37 kandidatk in kandidatov iz 38. generacije Šole za častnike, ki se trenutno usposablja v Vojaškem objektu Kadetnica v Mariboru ter tudi na terenu. Med njimi so tako notranji kot zunanji kandidati, ki ob uspešno končanem šolanju napredujejo v čin poročnika.
7. 4. 2026 | 09:18
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
NASVET

Vas po obroku »peče« v želodcu? Osvojite preproste korake za boljše počutje

Ste že kdaj po kosilu ali večerji začutili tisti neprijetni pekoči občutek v prsih ali grlu? Ali pa kisel okus, ki kar noče izginiti? Niste edini. Takšni občutki so precej pogosti in se pojavijo ravno takrat, ko bi si želeli le malo miru po obroku.
Promo Slovenske novice7. 4. 2026 | 08:31
Promo
Novice  |  Slovenija
ENERGIJA

Kateri dejavnik je ključen pri odločitvi za sončno elektrarno?

Cene sončnih panelov in baterijskih hranilnikov so med ponudniki primerljive, podobno velja tudi za stroške montaže, zagona ter garancij za material in delo.
7. 4. 2026 | 08:56
Promo
Lifestyle  |  Stil
IZJEMNA PRILOŽNOST

Osvojite prenovo kopalnice v vrednosti 10.000 evrov!

dm podarja prenovo kopalnice po vaših željah
Promo Slovenske novice1. 4. 2026 | 09:43
