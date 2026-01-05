Lili Sorum v ŠOKkastu: »Naše meje bodo kršene na vseh področjih...«

V najnovejši epizodi ŠOKkasta je numerologinja Lili Sorum razkrila, da vstopamo v nov cikel, ki prinaša številne spremembe in priložnosti. Leto 2025 je bilo leto nihanja energij, vendar zelo redki so imeli mirno leto, zato so številni občutili velike premike. Opozorila je tudi na to, da se zaključuje cikel in prehajamo v število 1, kar predstavlja začetek nove poti. »To ne pomeni nujno mirnega ali lahkega leta, bo pa leto 2026 zelo konstruktivno«. Izrazila je prepričanje, da se v tem času začenja graditi nekaj novega, četudi sprva ne bo udobno. Po njenem bodo ključne lekcije tiste, ki nas učijo ravnanja s seboj in svojimi mejami. »Naše meje bodo kršene na vseh področjih,« še doda, a miri, da je to zgolj priložnost, da se vprašamo o zdravi ljubezni do sebe.

Čakajo nas spremembe, nestanovitnost, novi začetki in leto, ki bo preizkusilo naš odnos do sebe. FOTO: Luka Maček

Slovenijo čaka nestanovitno leto

»Naporno bo za tiste, ki vedno krivijo druge in ne znajo prevzeti odgovornosti.« Dodala je, da se ne bodo se odprla zlata vrata in bo vse super, saj bo leto terjalo trud in prilagoditve. Slovenija se po njenih napovedih podaja v zanimivo leto, ki bo razburkano in bo širila obzorja. Napovedala je, da se bomo soočali z veliko nestanovitnosti in da si lahko obetamo nenavadne dogodke. Sorumova dodaja, da bo glas mladih vse močnejši, tudi na političnem področju, kar lahko spremeni družbeno dinamiko. Po njenem bo leto nihanja, stvari se bodo spreminjale iz meseca v mesec, kar bo zahtevalo veliko mero prilagodljivosti. »Letošnje leto prinaša tudi močne vremenske pojave, vendar za to niti ne potrebujemo numerologije, da jih pričakujemo.« Se je pa takšnih udarcev s strani narave bolj bala v preteklem letu, ki nam je očitno prizanesla.

Super leto za vse samske

V zaključku se je dotaknila pomena numerologije in odnosov ter poudarila delček svoje poklicne resnice: »Nimam kristalne krogle, da bi napovedovala prihodnost.« Opozorila je, da številke pomagajo razumeti procese, ki se dogajajo v našem življenju, odnosih in poslanstvu. Spomnila je, da šestka na koncu simbolizira ravno poroko, dom in družino, kar bo močno zaznamovalo leto 2026. Po njenih besedah bo leto polno izzivov, a tudi pomembnih notranjih preobratov. Na koncu je dodala še optimistično napoved: »Letošnje leto bo super čas za vse samske, za spoznavanje novih ljudi.« Več o tem, kaj nas čaka v letošnjem letu pa lahko prisluhnete v novem ŠOKkastu na portalu Slovenskih novic.