PODKAST SLOVENSKIH NOVIC

Luka Basi iskreno v ŠOKkastu: »Marsikdo ni tak, kot se kaže pod lučmi ...«

Korošec, ki poje hrvaško. Glasbenik, ki na leto prevozi tudi do 90.000 kilometrov. Oče, ki pravi, da so najpomembnejši pogovor, objemi in spomini. Luka Basi je v novem ŠOKkastu odprl vrata v zakulisje svojega življenja – brez olepševanja.
P. K.
 11. 5. 2026 | 19:00
5:40
A+A-

Luka Basi je v novem ŠOKkastu pokazal obraz, ki ga občinstvo na odru ne vidi vedno. Nasmejani glasbenik, ki ga mnogi poznajo po dalmatinsko obarvanih uspešnicah, je spregovoril o tremi, pritiskih, sovražnih komentarjih, družini, otrocih in velikem koncertu, ki ga čaka 10. oktobra v mariborski dvorani Tabor. In čeprav je vajen velikih odrov, priznava: pritisk je velik. Tabor bo njegov največji samostojni koncert doslej. Po njegovih besedah naj bi v dvorano prišlo okoli 4600 ljudi, kar je več kot na njegovem koncertu v Križankah, kjer jih je bilo približno 3300. »To ni koncert, to je zgodba,« je povedal Basi. Na oder ne želi le stopiti, odpeti 30 pesmi in oditi. Želi, da občinstvo skozi glasbo začuti njegovo pot, njegovo družino, preteklost in vse, kar ga je oblikovalo.

Od črnih las in mozoljev do hrvaškega trga

Basi se je v pogovoru vrnil tudi na začetek svoje poti. Spomnil se je nastopa na Slovenija ima talent, ko je imel črne lase, kot pravi sam, »30.000 mozoljev« in povsem drugačno podobo. Takrat se je počutil dobro v svoji koži, čeprav danes na to gleda z nasmeškom. Glasba ga je spremljala že od otroštva. Mama je igrala v domačem ansamblu, sam se je vpisal v nižjo glasbeno šolo, igral trobento, pozneje pa ga je vse bolj vleklo k petju. Prvi resnejši nastopi so prišli z garažnim bendom. Spomnil se je tudi nastopa pred Severino, za katerega so kot skupina prejeli 50 evrov, za pijačo pa zapravili 200. Prelomnica je prišla leta 2016, ko se je povezal z avtorjem in producentom Raayem. Takrat se je rodil Luka Basi. Njegovo pravo ime je Matej Prikeržnik, a sam pravi, da bi bilo na hrvaškem plakatu to precej manj zveneče. Prvi duet z Joletom mu je odprl vrata. Joletu je še danes hvaležen, ker je pristal na sodelovanje z nekom, ki takrat še ni imel zgrajene kariere.

Zaradi hrvaščine ga še danes zmerjajo

Eden najmočnejših delov pogovora je bil Basijev pogled na spletno nasilje. Odkrito je povedal, da še danes prejema žaljivke, ker kot Slovenec poje v hrvaškem jeziku. »Še danes dobim, da sem izdajalec slovenskega jezika, izdajalec matere, izdajalec staršev,« je priznal. Pravi, da je bilo na začetku boleče. Ni razumel, zakaj ljudi tako moti, če dela glasbo, ki jo čuti. Danes skuša na takšne komentarje gledati drugače. Ne pozna človeka na drugi strani, ne ve, kaj ga muči, kaj prestaja in zakaj mora svojo jezo zliti na nekoga drugega. A opozarja: tisti, ki pritisnejo »enter«, se pogosto ne zavedajo, kaj naredijo človeku na drugi strani.

Basi je v pogovoru poudaril, da na Hrvaškem čuti drugačno energijo. Tam, pravi, ljudi zanima pesem, besedilo in to, ali si normalen človek. Ko je imel prvi koncert na Hrvaškem, se je bal odziva, na odru pa se je skoraj zjokal, ker se je počutil sprejetega. V Dalmaciji ima še vedno veliko nastopov. Tam, pravi, ne občuti toliko zbadanja in privoščljivosti. Tudi med glasbeniki je po njegovih besedah več podpore. Slovenska glasbena scena ga je po drugi strani razočarala. Brez imen je povedal, da se mu je ob vstopu v glasbeni svet razblinil mehurček. Spoznal je, da marsikdo ni tak, kot se kaže pod lučmi odra. Nekaterih pesmi, ki jih je nekoč poslušal, danes ne more več slišati enako.

Očetovstvo ga je naučilo živeti na novo

Najbolj ganljiv del pogovora je bil Basijev pogled na očetovstvo. Pravi, da so ga otroci naučili živeti na novo. Ker sam v otroštvu ni imel vedno veliko čustvene bližine, objemov in pogovora, zdaj še bolj razume, kako pomembno je otroka slišati. Pri njih doma se veliko pogovarjajo. Ko otrok izbruhne, se Luka trudi pogledati za jezo. Morda ne gre za trenutni dogodek, ampak za nekaj, kar se je zgodilo prej, v šoli, med prijatelji ali v njem samem. »Pogovor, pogovor, pogovor,« je poudaril. Otrokom z Nastjo Gabor ne želita vsiljevati poti. Če bodo čutili glasbo, naj jo delajo. Če bodo čutili kaj drugega, naj gredo tja. Sin po njegovih besedah neverjetno rad igra kitaro in vadi brez priganjanja. Skupaj sta že nastopila, nekaj pripravljata tudi za dvorano Tabor. Luka pravi, da je velika prednost, da sta z Nastjo oba v glasbenem svetu. Razumeta pritiske, vikend nastope, telefonske klice ob nenavadnih urah, vlaganja v pesmi, videospote in promocijo. Vesta, kako težko je, ko vložiš ogromno časa in denarja, potem pa ne veš, ali bo pesem zaživela. V pogovoru se je dotaknil tudi glasbene afere Nike Zorjan in dua Maraaya, osvetlil pa je tudi številne druge vidike njegove glasbene in zasebne poti.

