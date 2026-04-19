»Mama« slovenskih misic o lepotnem izboru: »Najlepša ne obstaja. Je ni ...« (VIDEO)

V novem ŠOKkastu so se za isto mizo zbrale podjetnica in lastnica licence miss Slovenije Jelka Verk, aktualna miss Slovenije Elin Kos in miss Slovenskih novic Taja Škarjot. Pogovor je hitro razkril, da za glamurjem stojijo disciplina, delo in predvsem jasna vizija. Verkova brez zadržkov pove: »Tista, ki želi samo krono pa lenari, tega pri nas ni.« Po njenih besedah prepoznavnost sama po sebi ni cilj, še manj pa zagotovilo za uspeh. »Na koncu je vse skupaj delo. Je treba delati, je treba stisniti,« poudari. Posebej ostro zavrne idejo, da bi bilo dovolj le samozavestno stopiti na oder. »Ne da prideš in rečeš: jaz pa mislim, da sem najlepša. Najlepša ne obstaja, je ni,« je jasna. Namesto tega si želi, da bi dekleta postala ambasadorke projekta povezovalke ljudi in zgodb, ki nosijo globlji pomen.

Proces izbora je, kot razkrije, precej bolj zahteven, kot si marsikdo predstavlja. Vse se začne že na informativnem razgovoru, kjer kandidatkam brez olepševanja predstavi realnost. »Jaz vse razložim, kako poteka, kaj bodo dekleta delala. In potem jim rečem: pojdite domov in razmislite, ali je to to,« pove. Tudi zato se mnoge odločijo, da ta pot ni zanje. A tiste, ki ostanejo, čakajo meseci dela, osebne rasti in izzivov, ki presegajo zgolj videz. Gostje ŠOKkasta so se dotaknile tudi širšega pomena tovrstnih tekmovanj. Ne gre več le za lepotno krono, temveč za platformo, ki mladim ženskam odpira vrata v svet družbene angažiranosti, projektov in javnega nastopanja.