PODKAST SLOVENSKIH NOVIC

Melani Mekicar spregovorila o poroki: To bo ena konkretna žurka (VIDEO)

Želita si skupne prihodnosti.
Z Markom sta srečna že 7 let. Foto:dejan Javornik
Z Markom sta srečna že 7 let. Foto:dejan Javornik
P. K.
 1. 11. 2025 | 07:25
1:43
A+A-

V novi epizodi ŠOKkasta, je igralka in voditeljica Melani Mekicar odkritosrčno spregovorila o ljubezni, poroki in družini. Z dolgoletnim partnerjem Markom sta skupaj že sedem let, in kot pravi, se med seboj čudovito dopolnjujeta. Nista človeka velikih gest, ampak stavita na male pozornosti in prav to, priznava, ju povezuje že vsa ta leta. 

Simpatična Melani Mekicar je iskreno spregovorila o poroki. FOTO: Marko Feist
Simpatična Melani Mekicar je iskreno spregovorila o poroki. FOTO: Marko Feist

Poroka kot izgovor za veliko žurko

»Tako da ja, oba bi se z veseljem poročila, predvsem zaradi tega, ker je to izgovor, da vse najine ljudi nabereva na kup in organizirava eno konkretno žurko,« je v smehu priznala Melani v ŠOKkastu. Dodala je, da nista ravno tipa, ki bi za rojstne dneve pripravljala velike zabave, zato bi bila poroka zanju popoln razlog za veselico brez slabe vesti. »To se mi zdi tak super izgovor za žurko,« je še poudarila s svojim značilnim nasmehom.

Tudi o otrocih govorila odkrito

Pogovor pa ni ostal le pri poroki. Melani je iskreno spregovorila tudi o družini in želji po potomcih: »Potomci pa tudi – vse je po svojem času, ampak ja, zagotovo sva oba zelo družinska človeka.« Dodala je, da si z Markom želita nekoč ustvariti toplo domovanje, a brez pritiska vse ob pravem trenutku. Vse to in še več o njuni ljubezni, skupnih trenutkih in življenjski filozofiji lahko slišite v najnovejši epizodi ŠOKkasta, ki je že na voljo na spletni strani Slovenskih novic. Prisrčno, smešno in iskreno – pogovor, ki vam bo ogrel srce.

