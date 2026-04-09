Natalija Bratkovič: »Nosečnost ni najbolj neverjetna stvar v letošnji Kmetiji, pripravite se, smo šele na polovici!« (VIDEO)

Natalija Bratkovič, zdaj že legendarna voditeljica Kmetije, je letos klobuk nadela že osmo sezono. Vsako leto je bolj izkušena, vsako leto bolj izostrena in predvsem, vsako leto bolj s srcem pri stvari. Vsaka nova sezona postreže z bolj razvito in kompleksnejšo igro, gledalci pa vedno več pričakujejo. Kar je tudi prav in ravno to ekipa ustvarjalcev obožuje pri tem projektu, pravi Natalija, ki tudi sama aktivno sodeluje v procesu priprave vsebine vsake sezone. Video podkasta si lahko ogledate pod tem odstavkom.

Kmetija na Pop TV kuje že dvanajsto sezono. Pred letom 2017 jo je za krajše obdobje prevzel Planet TV, spomniti pa moramo, da je obstajala tudi že pred letom 2009, ko sta se zgodila legendarna La Toya in Artur. Natalija trdno drži vajeti od pete sezone dalje, pred njo pa so se voditeljice menjevale. V tej vlogi smo tako lahko videli Špelo Močnik, Lili Žagar pa tudi Anjo Križnik Tomažin.

Igra Kmetije se dotakne globin človeka, pravi Natalija. Je zahteven eksperiment, ki za obdobje tako ustvarjanja, kot gledanja, spremeni človeško psiho. Tekmovalcem sploh, nič manj pa tudi gledalcem, ki se z dogajanjem tako povežejo, da ji dnevno pišejo sporočila. Ne samo njej, na ulici ustavljajo celo njene bližje in prosijo za kak namig. Ravno zato je nujno, da se vsako leto igra razvija v nove smeri in daje kandidatom in gledalcem nove izzive razmišljanja. Letos je recimo nov misterij hišice na klancu, ki je res dodobra premešal štrene. Taktika, ki je delovala prejšnjo sezono, tako naslednjo zagotovo ne bo. Ravno zato Natalija povdarja: »Vsak resničnostni šov je psihološki eksperiment. Z ljudmi, ki komentirajo stvari, kot je 'pa kaj je tu posebnega, zakaj moramo gledati te traparije, se sploh ne pogovarjam. Skozi 24 let dela v medijih sem se naučila, da prepričanega težko prepričaš, zato se v to ne spuščam.«

Natalija je na Kmetiji že osmo sezono. FOTO: zajem zaslona, Pop TV

Kmetija se od drugih šovov razlikuje predvsem po tem, da moraš biti močan na več področjih. Živiš popolnoma izoliran od sveta, imeti moraš izjemno moč branja sočloveka in močno socialno igro. Hkrati moraš biti fizično trden in delaven. Če česa ne znaš, si se primoran hitro naučiti. Pomembna pa je tudi hitrost postavljanja taktik. Preostali šovi se fokusirajo bolj na eno področje - naj bo to specifično talent, specifično športna moč, ali čustva. »Noben drug šov ni tako celosten, kot Kmetija, je praktično popoln reality«, se z Natalijo strinja vsak poznavalec igre.

Ko govorimo o tekmovalcih, vedno največ prahu vzdigujejo povratniki, tisti, ki so že kdaj bili v kakšnem šovu. Na kmetiji so prisotni skorajda vsako leto, a kljub temu ne dajejo občutka, da se zgodba ponavlja, saj se igra tako zelo spreminja. Franci je letos prisoten že tretjo sezono, brez njega si Kmetije skorajda ne predstavljamo več. »Nekateri gledalci bi same nove obraze, spet drugi bi imeli same zvezde in zmagovalce. Nekateri bi imeli samo hude bejbe, spret drugi samo tipe, pa naj se ruknejo, da vidimo kaj bo,« se smeje voditeljica. Se pa vsako sezono trudijo upoštevati mnenja, zato so razmerja profilov igralcev vsako leto malo drugačna. Odvisno po čem je tisto leto največ povpraševanja. Vedno pa poskrbijo, da se lahko ob ogledu poistovetijo vse generacije, mlajše in starejše.

Natalija, ki ima za seboj izjemno bogato televizijsko kariero, priznava, da je Kmetija edina oddaja, za katero prižge televizijo. Ne samo zato, ker jo ustvarja, ampak ker ji res daje nek psihološki izziv ob ogledu. In čeprav je zraven, tudi ona do ogleda ne ve vsega. »Tekmovalce spoznam prvi dan, vidim jih parkrat na teden.« In ker so v igri vedno spletke, pove še, da se je že navadila, da ji skoraj vedno lažejo. Sčasoma je postala že skorajda psihiater, Kmetija ji je dala dar hitrega branja ljudi. A vse to jemlje s kančkom soli in humorja, saj razume, da so to pač taktike, brez katerih ne gre.

Zadnje dni, ko je glavni šok Kmetije Urškina nosečnost, bi človek rekel, da smo najbolj neverjeten trenutek šova že doživeli. A Natalija pravi, da nikakor ne. »V letošnji Kmetiji res velja, da morate pričakovati nepričakovano«. »Imeli bomo trenutek, ko sem v jok spravila tri moške hkrati, česa takega pa še ne«, pove v smehu, več pa ne izda. Po skupno nalrtovanih 70 dneh brez osnovnega udobja bi se verjetno zlomil marsikdo. Potrebno je namreč povdariti, da tekmovalci res ne prejmejo nobene dodatne hrane, tuša, stika z zunanjim svetom ali kake druge razvade izven kamer, ki bi jim malo olajšala igro. »Vedo po kakšno izkušnjo so prišli, Kmetija ni mačji kašelj.«

Zmorejo le vsestransko najmočnejši kandidati, Kmetija je eden izmed najtežjih formatov resničnostnega šova. FOTO: zajem zaslona, Pop TV

Seveda v Kmetiji odpade tudi telefon. Človek bi rekel, da je to misija nemogoče za mlajšo generacijo, ki v resničnem življenju ne spusti niti trenutka dogajanja na družbenih omrežjih. A Kmetija jih prevzgoji, tudi sama je težko verjela, pove Natalija. »Večkrat pridejo k meni in mi povedo, da so tudi doživeli ene izmed najboljših trenutkov v svojem življenju, brez telefona«. Upa, da uspejo vsaj delček tega spoznanja odnesti tudi v nadaljnje življenje.

In čeprav mnogi prihajajo ravno zaradi prepoznavnosti na družbenih omrežjih, pa to ni edini razlog za udeležbo. Drugi del tekmovalcev motivira visoka denarna nagrada, veliko pa je tudi tistih, ki se želijo preprosto dokazati sebi in drugim. »Imeli smo starejšega gospoda, ki je hotel dokazati bivši ženi, da je pravi dedec«. Tiste, ki prihajajo z osebnimi razlogi, niti denar ne premakne. In takih v resničnostnih šovih ni malo. Če kdo želi spoznati sam sebe, najti svoje meje, predvsem pa globino in moč, dobrodošel v naslednjo sezono. Prijave so že odprte - Natalija že čaka na vas in nove skupne dogodivščine.