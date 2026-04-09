PODKAST REALITY CHECK

Natalija Bratkovič: »Nosečnost ni najbolj neverjetna stvar v letošnji Kmetiji, pripravite se, smo šele na polovici!« (VIDEO)

»Natalija, jaz sploh ne gledam, ampak.... potem pa mi zdrdra vse in ve več, kot jaz!« se smeje voditeljica legendarnega resničnostnega šova, ki po osmih sezonah že zelo dobro ve, kako se stvari streže. »Z ljudmi, ki me sprašujejo, zakaj moramo na televiziji gledati bedarije, kot je Kmetija, se sploh ne pogovarjam«. Resničnostni šovi niso oddaje. So psihološki eksperimenti.
Ljubljana, podkast Reality Check, voditeljica Anja Rijavec in gostja Natalija Bratkovič. FOTO: Neža Kralj

Natalija je na Kmetiji že osmo sezono. FOTO: zajem zaslona, Pop TV

Zmorejo le vsestransko najmočnejši kandidati, Kmetija je eden izmed najtežjih formatov resničnostnega šova. FOTO: zajem zaslona, Pop TV

Ljubljana, podkast Reality Check, voditeljica Anja Rijavec in gostja Natalija Bratkovič. FOTO: Neža Kralj
Natalija je na Kmetiji že osmo sezono. FOTO: zajem zaslona, Pop TV
Zmorejo le vsestransko najmočnejši kandidati, Kmetija je eden izmed najtežjih formatov resničnostnega šova. FOTO: zajem zaslona, Pop TV
 9. 4. 2026 | 09:30
Natalija Bratkovič, zdaj že legendarna voditeljica Kmetije, je letos klobuk nadela že osmo sezono. Vsako leto je bolj izkušena, vsako leto bolj izostrena in predvsem, vsako leto bolj s srcem pri stvari. Vsaka nova sezona postreže z bolj razvito in kompleksnejšo igro, gledalci pa vedno več pričakujejo. Kar je tudi prav in ravno to ekipa ustvarjalcev obožuje pri tem projektu, pravi Natalija, ki tudi sama aktivno sodeluje v procesu priprave vsebine vsake sezone. Video podkasta si lahko ogledate pod tem odstavkom.

Kmetija na Pop TV kuje že dvanajsto sezono. Pred letom 2017 jo je za krajše obdobje prevzel Planet TV, spomniti pa moramo, da je obstajala tudi že pred letom 2009, ko sta se zgodila legendarna La Toya in Artur. Natalija trdno drži vajeti od pete sezone dalje, pred njo pa so se voditeljice menjevale. V tej vlogi smo tako lahko videli Špelo Močnik, Lili Žagar pa tudi Anjo Križnik Tomažin

»Z ljudmi, ki me sprašujejo, zakaj moramo gledati te bedarije na televiziji, se sploh ne pogovarjam«

Igra Kmetije se dotakne globin človeka, pravi Natalija. Je zahteven eksperiment, ki za obdobje tako ustvarjanja, kot gledanja, spremeni človeško psiho. Tekmovalcem sploh, nič manj pa tudi gledalcem, ki se z dogajanjem tako povežejo, da ji dnevno pišejo sporočila. Ne samo njej, na ulici ustavljajo celo njene bližje in prosijo za kak namig. Ravno zato je nujno, da se vsako leto igra razvija v nove smeri in daje kandidatom in gledalcem nove izzive razmišljanja. Letos je recimo nov misterij hišice na klancu, ki je res dodobra premešal štrene. Taktika, ki je delovala prejšnjo sezono, tako naslednjo zagotovo ne bo. Ravno zato Natalija povdarja: »Vsak resničnostni šov je psihološki eksperiment. Z ljudmi, ki komentirajo stvari, kot je 'pa kaj je tu posebnega, zakaj moramo gledati te traparije, se sploh ne pogovarjam. Skozi 24 let dela v medijih sem se naučila, da prepričanega težko prepričaš, zato se v to ne spuščam.«

Natalija je na Kmetiji že osmo sezono. FOTO: zajem zaslona, Pop TV

Kmetija se od drugih šovov razlikuje predvsem po tem, da moraš biti močan na več področjih. Živiš popolnoma izoliran od sveta, imeti moraš izjemno moč branja sočloveka in močno socialno igro. Hkrati moraš biti fizično trden in delaven. Če česa ne znaš, si se primoran hitro naučiti. Pomembna pa je tudi hitrost postavljanja taktik. Preostali šovi se fokusirajo bolj na eno področje - naj bo to specifično talent, specifično športna moč, ali čustva. »Noben drug šov ni tako celosten, kot Kmetija, je praktično popoln reality«, se z Natalijo strinja vsak poznavalec igre. 

Tudi povratniki v šov morajo imeti vsakič drugačen pristop

Ko govorimo o tekmovalcih, vedno največ prahu vzdigujejo povratniki, tisti, ki so že kdaj bili v kakšnem šovu. Na kmetiji so prisotni skorajda vsako leto, a kljub temu ne dajejo občutka, da se zgodba ponavlja, saj se igra tako zelo spreminja. Franci je letos prisoten že tretjo sezono, brez njega si Kmetije skorajda ne predstavljamo več. »Nekateri gledalci bi same nove obraze, spet drugi bi imeli same zvezde in zmagovalce. Nekateri bi imeli samo hude bejbe, spret drugi samo tipe, pa naj se ruknejo, da vidimo kaj bo,« se smeje voditeljica. Se pa vsako sezono trudijo upoštevati mnenja, zato so razmerja profilov igralcev vsako leto malo drugačna. Odvisno po čem je tisto leto največ povpraševanja. Vedno pa poskrbijo, da se lahko ob ogledu poistovetijo vse generacije, mlajše in starejše.

»Meni tekmovalci vedno lažejo, tega sem se že navadila«

Natalija, ki ima za seboj izjemno bogato televizijsko kariero, priznava, da je Kmetija edina oddaja, za katero prižge televizijo. Ne samo zato, ker jo ustvarja, ampak ker ji res daje nek psihološki izziv ob ogledu. In čeprav je zraven, tudi ona do ogleda ne ve vsega. »Tekmovalce spoznam prvi dan, vidim jih parkrat na teden.« In ker so v igri vedno spletke, pove še, da se je že navadila, da ji skoraj vedno lažejo. Sčasoma je postala že skorajda psihiater, Kmetija ji je dala dar hitrega branja ljudi. A vse to jemlje s kančkom soli in humorja, saj razume, da so to pač taktike, brez katerih ne gre.

Zadnje dni, ko je glavni šok Kmetije Urškina nosečnost, bi človek rekel, da smo najbolj neverjeten trenutek šova že doživeli. A Natalija pravi, da nikakor ne. »V letošnji Kmetiji res velja, da morate pričakovati nepričakovano«. »Imeli bomo trenutek, ko sem v jok spravila tri moške hkrati, česa takega pa še ne«, pove v smehu, več pa ne izda. Po skupno nalrtovanih 70 dneh brez osnovnega udobja bi se verjetno zlomil marsikdo. Potrebno je namreč povdariti, da tekmovalci res ne prejmejo nobene dodatne hrane, tuša, stika z zunanjim svetom ali kake druge razvade izven kamer, ki bi jim malo olajšala igro. »Vedo po kakšno izkušnjo so prišli, Kmetija ni mačji kašelj.«

Zmorejo le vsestransko najmočnejši kandidati, Kmetija je eden izmed najtežjih formatov resničnostnega šova. FOTO: zajem zaslona, Pop TV

Presenečeni bi bili, kako hitro mladi vplivneži v Kmetiji pozabijo na telefone

Seveda v Kmetiji odpade tudi telefon. Človek bi rekel, da je to misija nemogoče za mlajšo generacijo, ki v resničnem življenju ne spusti niti trenutka dogajanja na družbenih omrežjih. A Kmetija jih prevzgoji, tudi sama je težko verjela, pove Natalija. »Večkrat pridejo k meni in mi povedo, da so tudi doživeli ene izmed najboljših trenutkov v svojem življenju, brez telefona«. Upa, da uspejo vsaj delček tega spoznanja odnesti tudi v nadaljnje življenje.

In čeprav mnogi prihajajo ravno zaradi prepoznavnosti na družbenih omrežjih, pa to ni edini razlog za udeležbo. Drugi del tekmovalcev motivira visoka denarna nagrada, veliko pa je tudi tistih, ki se želijo preprosto dokazati sebi in drugim. »Imeli smo starejšega gospoda, ki je hotel dokazati bivši ženi, da je pravi dedec«. Tiste, ki prihajajo z osebnimi razlogi, niti denar ne premakne. In takih v resničnostnih šovih ni malo. Če kdo želi spoznati sam sebe, najti svoje meje, predvsem pa globino in moč, dobrodošel v naslednjo sezono. Prijave so že odprte - Natalija že čaka na vas in nove skupne dogodivščine.

IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
POSTANI VOJAK

V blatu, mrazu in pod pritiskom: tu se kalijo pravi vodje

Slovenska vojska trenutno šteje 909 častnikov, kmalu pa se jim bo pridružilo tudi 37 kandidatk in kandidatov iz 38. generacije Šole za častnike, ki se trenutno usposablja v Vojaškem objektu Kadetnica v Mariboru ter tudi na terenu. Med njimi so tako notranji kot zunanji kandidati, ki ob uspešno končanem šolanju napredujejo v čin poročnika.
7. 4. 2026 | 09:18
Promo
Novice  |  Slovenija
SVETOVNI DAN ZDRAVJA

Koliko boste morali čakati za pregled pri dermatologu?

Zakaj so pravočasna preventiva, dostopnost in zanesljive informacije ključne za zdravje Slovencev.
Promo Slovenske novice7. 4. 2026 | 10:56
Promo
Lifestyle  |  Stil
ČUDOVITO

Ko se poezija renesanse spremeni v nekaj, kar lahko nosite

Pred Botticellijevo mojstrovino Rojstvo Venere se zdi, kot da se čas za trenutek upočasni.
Promo Slovenske novice7. 4. 2026 | 09:12
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
NEVERJETNO

Resnična zgodba: zjutraj brez, popoldne pa že z novimi zobmi

Si predstavljate, da bi lahko v enem dnevu rešili svoje težave z brezzobostjo? Zakaj je pravzaprav pomembno, da manjkajoče zobe čim prej nadomestimo?
Promo Slovenske novice7. 4. 2026 | 09:58
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Stil
ČUDOVITO

Ko se poezija renesanse spremeni v nekaj, kar lahko nosite

Pred Botticellijevo mojstrovino Rojstvo Venere se zdi, kot da se čas za trenutek upočasni.
Promo Slovenske novice7. 4. 2026 | 09:12
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
NEVERJETNO

Resnična zgodba: zjutraj brez, popoldne pa že z novimi zobmi

Si predstavljate, da bi lahko v enem dnevu rešili svoje težave z brezzobostjo? Zakaj je pravzaprav pomembno, da manjkajoče zobe čim prej nadomestimo?
Promo Slovenske novice7. 4. 2026 | 09:58
Promo
Novice  |  Slovenija
ENERGIJA

Večina pri sončni elektrarni spregleda prav ta ključni detajl

Cene sončnih panelov in baterijskih hranilnikov so med ponudniki primerljive, podobno velja tudi za stroške montaže, zagona ter garancij za material in delo.
7. 4. 2026 | 08:56
Promo
Lifestyle  |  Stil
DOBRO JE VEDETI

Kako izbrati prava okna za vaš dom?

V času, ko cene energentov nenehno rastejo, se mnogi sprašujejo, kako zmanjšati stroške ogrevanja in elektrike.
Promo Slovenske novice7. 4. 2026 | 11:11
Promo
Lifestyle  |  Izlet
KULINARIKA

Ekskluzivni večer, ko bodo točili vino, ki je prepričalo svet

Najuspešnejši slovenski kleti z lanskega Decanterjevega ocenjevanja bosta v koprski restavraciji KOGO predstavili nagrajena vina.
3. 4. 2026 | 14:22
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
NASVET

Vas po obroku »peče« v želodcu? Osvojite preproste korake za boljše počutje

Ste že kdaj po kosilu ali večerji začutili tisti neprijetni pekoči občutek v prsih ali grlu? Ali pa kisel okus, ki kar noče izginiti? Niste edini. Takšni občutki so precej pogosti in se pojavijo ravno takrat, ko bi si želeli le malo miru po obroku.
Promo Slovenske novice7. 4. 2026 | 08:31
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
Vsa merila arhitekture

Arhitekturni festival Odprte hiše Slovenije 2026

Od 17. do 19. aprila bo festival po vsej Sloveniji brezplačno odprl vrata več kot 100 izbranim projektom in javnost povabil v doživetje arhitekture.
3. 4. 2026 | 14:17
PromoPhoto
Šport  |  Odmevi
LEPA ZGODBA

Slovenska zgodba na svetovnem zemljevidu

S premišljenimi projekti je Olimpijski komite Slovenije v času zimskih olimpijskih iger Milano Cortina 2026 okrepil prisotnost države doma in na tujem.
3. 4. 2026 | 08:49
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
REŠITEV

Bolečine v križu: zakaj se težava vedno znova vrača?

Prav vsakogar med nami lahko vsaj enkrat v življenju doleti bolečina v križu, tudi če nismo utrpeli kakšne poškodbe.
Promo Slovenske novice8. 4. 2026 | 08:53
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
BOLEČINE

Zakaj nastajajo kalcinacije v rami

Bolečina v rami, ki se pojavi nenadoma, pogosto ponoči in brez jasnega vzroka, je lahko zelo neprijetno presenečenje.
8. 4. 2026 | 14:04
