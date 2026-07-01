  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
POSEBNO MESTO

Ne boste verjeli, čigavo fotografijo slovenski pevec vedno nosi v denarnici (VIDEO)

Iskreno priznanje je razkrilo tudi drugo plat priljubljenega glasbenika.
Štras je razkril, kdo je njegov najljubši slovenski glasbenik in hkrati idol. FOTO: posnetek zaslona
Štras je razkril, kdo je njegov najljubši slovenski glasbenik in hkrati idol. FOTO: posnetek zaslona
P. K.
 1. 7. 2026 | 07:30
2:10
A+A-

Kaj vse ljudje nosimo v denarnici? Fotografije otrok, partnerjev, hišnih ljubljenčkov ali spomine na posebne trenutke. Pevec skupine MRFY Gregor Strasbergar - Štras pa ima precej drugačno izbiro. V novem ŠOKkastu je razkril, da v denarnici že dlje časa nosi fotografijo svojega glasbenega idola – Tunjeta, člana skupine Matter. »To je moj najljubši slovenski pesnik, Tunja in je tudi moj idol. Včasih mi pošlje tudi kakšno sporočilo ali fotografijo, tako da sva v navezi. Je pač legenda,« je povedal Gregor.

Nekateri v denarnici fotografije otrok ali partnerjev, Gregor pa je v smehu odgovoril: »Jaz imam pa idole.« Dodal je še, da to za Tunjeta ni nobena skrivnost. »Jaz sem že velikokrat povedal, da so Matter moja najljubša slovenska skupina,« je dejal. Iskreno priznanje je razkrilo tudi drugo plat priljubljenega glasbenika. Čeprav danes navdušuje s skupino MRFY in polni koncertna prizorišča, ostaja velik občudovalec ustvarjalcev, ki so zaznamovali njegovo glasbeno pot. O tem in številnih drugih zanimivih zgodbah sta Gregor Strasbergar in Rok Klobučar spregovorila v novem ŠOKkastu.

Rok in Gregor v novem ŠOKkastu. FOTO: Marko Feist
Rok in Gregor v novem ŠOKkastu. FOTO: Marko Feist

V novi epizodi podkasta je skupina MRFY še razkrila, kako nastaja njihov četrti album, ki ga snemajo z izrazito surovim in živim pristopom. Glasbeniki so se za čas ustvarjanja umaknili v tujino, kjer so v studiu preživljali dolge in intenzivne snemalne dneve. Njihov cilj ni popolnost, temveč pristnost, ki jo lahko ujame le skupno igranje v živo. V pogovoru so spregovorili tudi o svoji glasbeni poti, sodelovanjih in odnosu do občinstva. Dotaknili so se tudi začetkov, ko so si nadeli ime MRFY in se podali na pot, ki traja že več kot desetletje. V ospredju pa ostaja ena misel: glasba mora dihati.

Spremljajte Slovenske novice kot prednostni vir na Googlu

Več iz teme

Gregor Strasbergar ŠtrasMRFYglasbaŠOKkast
ZADNJE NOVICE
09:42
Novice  |  Slovenija
SOLZE SREČE

Slavica po 82 letih prvič zajokala na delovnem mestu, poglejte, kaj so ji pripravili Mariborčani (FOTO)

Najslavnejša mariborska branjevka je slavila 90. rojstni dan. Vsako jutro, razen ob sobotah, ko počiva, se pripelje iz Metave.
Oste Bakal1. 7. 2026 | 09:42
09:31
Bulvar  |  Domači trači
VESELA NOVICA

Nekdanja udeleženka šova Sanjski moški bo prvič mamica: »Hvala, življenje« (FOTO in VIDEO)

Zakonca sta veselo novico delila z romantičnim videoposnetkom, ki je med sledilci sprožil val čestitk.
1. 7. 2026 | 09:31
09:16
Novice  |  Svet
SPORNO POIMENOVANJE

V Bruslju potrdili: zrezek brez mesa ni več zrezek

Po novem bodo nekateri izrazi rezervirani izključno za živila živalskega izvora.
1. 7. 2026 | 09:16
09:13
Novice  |  Slovenija
REGRES 2026

Zaposleni, danes je zadnji dan, ko morate prejeti izplačilo! Če ga še vedno še niste dobili, storite to

Tudi letos je najnižji znesek regresa vezan na minimalno plačo.
1. 7. 2026 | 09:13
09:07
Novice  |  Kronika  |  Na tujem
TRAGEDIJA

V prometni nesreči pod Velebitom umrl komaj 20-letni nogometaš

Ante Bogdan je zaradi neprilagojene hitrosti izgubil nadzor nad motorjem, trčil v robnik in padel.
1. 7. 2026 | 09:07
09:00
Bulvar  |  Suzy
ŠPORTNI KOMENTATOR

Navdušeni Dejan Obrez: Spozna se tudi na avtomobile (Suzy)

Tu in tam vodi tudi kakšne druge prireditve.
1. 7. 2026 | 09:00

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
INTERVJU

Bo Slovenija zamudila svojo priložnost?

Digitalna suverenost postaja eno ključnih vprašanj razvoja podjetij in držav. Zakaj so lokacija podatkov, lokalna infrastruktura in zaupanje v digitalne partnerje vse pomembnejši dejavniki konkurenčnosti?
Promo Slovenske novice30. 6. 2026 | 11:20
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ODDIH

Kako do zasebne ambulante na Hrvaškem

Modra evropska zdravstvena kartica vam ne zagotavlja take zaščite, kot morda mislite.
Promo Slovenske novice29. 6. 2026 | 09:47
Promo
Novice  |  Slovenija
NEPREMIČNINE

Prva javna ponudba delnic po daljšem času odpira vrata v nepremičnine

Preverite, kako lahko z eno naložbo dostopate do več nepremičnin.
Promo Slovenske novice1. 7. 2026 | 08:41
Lifestyle  |  Svetovalnica
OSVEŽILNA SLADICA

Mojstrska delavnica: tako vam bo uspel popoln italijanski semifredo (VIDEO)

Naučite se pripraviti popoln italijanski semifredo – kremasto zamrznjeno sladico brez ledenih kristalov.
Odprta kuhinja29. 6. 2026 | 10:16
Logo
IZBRANO ZA VAS
Lifestyle  |  Svetovalnica
OSVEŽILNA SLADICA

Mojstrska delavnica: tako vam bo uspel popoln italijanski semifredo (VIDEO)

Naučite se pripraviti popoln italijanski semifredo – kremasto zamrznjeno sladico brez ledenih kristalov.
Odprta kuhinja29. 6. 2026 | 10:16
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
PRILOŽNOST

Kam bomo dali 19 milijard evrov?

Kakšno Slovenijo želimo leta 2035 in kdo jo bo soustvarjal?
24. 6. 2026 | 13:48
Promo
Novice  |  Slovenija
DOBER NASVET

Na ta način lahko znižate dohodnino

Poletni meseci so lahko idealen čas tudi za načrtovanje dolgoročnega varčevanja.
26. 6. 2026 | 08:53
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
OBRATI

Ta Mercedes bo marsikoga pustil brez besed: poglejte, kaj zmore

Novi električni Mercedes-Benz GLC združuje učinkovit električni pogon, prestiž, umetno inteligenco, brezhibno udobje in vsakodnevno uporabnost.
Promo Slovenske novice5. 6. 2026 | 15:45
Promo
Razno
PREVENTIVA

Bolezni, ki se razvijajo tiho, lahko odkrijemo pravočasno

Od rednih pregledov do genetskega testiranja: sodobna preventiva omogoča boljše razumevanje zdravstvenih tveganj in pravočasno ukrepanje.
Promo Slovenske novice30. 6. 2026 | 12:52
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
DOPUST

Lahko bi plačali 250.000 EUR za zdravstvene storitve

Zdravstveni zaplet v tujini lahko povzroči visoke stroške. Kako poskrbeti, da vas na poti spremlja občutek varnosti?
Promo Slovenske novice24. 6. 2026 | 10:35
Promo
Novice  |  Slovenija
VIDEO

Kar osem elektrarn: poteza, ki spreminja pravila poslovanja

Stroški energije so v zadnjih letih postali ena pomembnejših poslovnih tem. Nihanja cen na energetskih trgih, vse strožje okoljske zahteve in potreba po zmanjševanju ogljičnega odtisa podjetja silijo k drugačnemu razmisleku o upravljanju energije.
Promo Slovenske novice26. 6. 2026 | 08:40
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki