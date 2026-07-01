Ne boste verjeli, čigavo fotografijo slovenski pevec vedno nosi v denarnici (VIDEO)

Kaj vse ljudje nosimo v denarnici? Fotografije otrok, partnerjev, hišnih ljubljenčkov ali spomine na posebne trenutke. Pevec skupine MRFY Gregor Strasbergar - Štras pa ima precej drugačno izbiro. V novem ŠOKkastu je razkril, da v denarnici že dlje časa nosi fotografijo svojega glasbenega idola – Tunjeta, člana skupine Matter. »To je moj najljubši slovenski pesnik, Tunja in je tudi moj idol. Včasih mi pošlje tudi kakšno sporočilo ali fotografijo, tako da sva v navezi. Je pač legenda,« je povedal Gregor.

Nekateri v denarnici fotografije otrok ali partnerjev, Gregor pa je v smehu odgovoril: »Jaz imam pa idole.« Dodal je še, da to za Tunjeta ni nobena skrivnost. »Jaz sem že velikokrat povedal, da so Matter moja najljubša slovenska skupina,« je dejal. Iskreno priznanje je razkrilo tudi drugo plat priljubljenega glasbenika. Čeprav danes navdušuje s skupino MRFY in polni koncertna prizorišča, ostaja velik občudovalec ustvarjalcev, ki so zaznamovali njegovo glasbeno pot. O tem in številnih drugih zanimivih zgodbah sta Gregor Strasbergar in Rok Klobučar spregovorila v novem ŠOKkastu.

Rok in Gregor v novem ŠOKkastu. FOTO: Marko Feist

V novi epizodi podkasta je skupina MRFY še razkrila, kako nastaja njihov četrti album, ki ga snemajo z izrazito surovim in živim pristopom. Glasbeniki so se za čas ustvarjanja umaknili v tujino, kjer so v studiu preživljali dolge in intenzivne snemalne dneve. Njihov cilj ni popolnost, temveč pristnost, ki jo lahko ujame le skupno igranje v živo. V pogovoru so spregovorili tudi o svoji glasbeni poti, sodelovanjih in odnosu do občinstva. Dotaknili so se tudi začetkov, ko so si nadeli ime MRFY in se podali na pot, ki traja že več kot desetletje. V ospredju pa ostaja ena misel: glasba mora dihati.