Ne boste verjeli, kaj je slovenski pevec naredil s 500 tolarji (VIDEO)

Glasbenik Rok Lunaček je v iskrenem pogovoru v novem ŠOKkastu razkril, da sta se nekoč znašla v hudi finančni stiski, ko sta komaj plačevala položnice. Imela sta stanovanjski kredit, denarja pa je bilo vse manj. Vita, ki je bila odlična učenka in je imela za seboj številna izobraževanja, je delala v trgovini, Rok pa je prenašal škatle, da sta lahko poravnala obveznosti. Kljub težavam sta znala najti srečo v majhnih stvareh. »Spomnim se, ko sva imela konec meseca v denarnici približno 500 tolarjev,« je razkril glasbenik in obudil spomin na prav poseben večer. Takrat sta izkoristila ugodno ponudbo, pri kateri sta za približno 300 ali 400 tolarjev dobila dve vstopnici za kino, velik dunajski zrezek, pomfri in še rolado. »In sva bila prava frajerja,« se je nasmehnil ob spominu na čase, ko je že tako majhna razvada pomenila neizmerno veselje.

rok lunaček FOTO: Marko Pigac/mp Produkcija/pigac. Delo

»Brez nje ne bi bil to, kar sem danes«

Čeprav danes živita precej bolj udobno, Rok poudarja, da denar nikoli ni bil temelj njune sreče. »To so najlepši časi. V bistvu ne potrebuješ veliko denarja, da bi bil srečen,« je povedal, a hkrati priznal, da je življenje brez denarja za najosnovnejše potrebe izjemno težko. Tudi sam se iz mladosti spominja obdobij, ko doma niso imeli dovolj denarja niti za plačilo elektrike. Prav zato danes toliko bolj ceni preproste trenutke in predvsem svojo Vito, ki mu ves čas stoji ob strani. »Brez nje ne bi bil jaz,« je priznal in poudaril, da je glasba le majhen del njegovega življenja. Najpomembnejše se mu zdi, da ima ob sebi nekoga, za katerega ve, da ga ima rad ne glede na vse. Da za srečo res ne potrebujeta razkošja, sta dokazala tudi na nedavnem dopustu na majhnem, samotnem otoku. Tam sta uživala v miru, knjigah in skupnem kuhanju, nato pa začela skrbeti še za potepuške mačke. Ker sta imela s seboj omejene zaloge hrane, sta se celo odpovedala mesnim obrokom in jedla zelenjavne rižote, da sta lahko nahranila živali. »Ampak to je veselje,« je preprosto sklenil glasbenik, ki očitno dobro ve, da najdragocenejših trenutkov v življenju ni mogoče kupiti z denarjem.