Nekdanja POP-ova zvezdnica razkrila, kako poskrbi za nore sanje: V posteljo vedno vzame ... (VIDEO)

Slovenska igralka Lara Komar, ki jo občinstvo pozna iz priljubljenih televizijskih serij, je razkrila svoj nenavaden in nekoliko skrivnosten ritual. Zase pravi, da je »štriga« – ženska, ki verjame v magijo, obrede in moč kamnov. Kamor koli potuje, s seboj vzame majhen rubin, ki ima po njenih besedah posebno moč. »Čisto mali, čisto mali rubin,« je povedala in razložila, da ga vedno položi pod blazino v hotelski sobi. »To pomaga, da imaš nore sanje. Nore, to pomeni svobodne,« je pojasnila s skrivnostnim nasmehom.

Moč rdečega kamna

Lara verjame, da rubin ni le kamen, temveč vir poguma in sprememb. »Rubin je tisti, ki ti pomaga narediti korak naprej, ostati v neravnovesju in iti v spremembo,« je razložila. Po njenem mnenju ta kamen deluje kot simbol svobode, energije in osebnega preporoda. Z njim si pomaga pri premagovanju notranjih strahov in odpiranju novim izzivom. »To res deluje,« je zatrdila brez dvoma. Zanimivo je, da pravi, da jo rubin povezuje tudi z ljubeznijo in strastjo, saj ima rdečo, romantično energijo.

Lara Komar in Domen Valič v novem ŠOKkastu. FOTO: Marko Feist

Domen Valič jo kliče “čarovnica”

Med pogovorom se ji je igrivo pridružil Domen Valič, ki jo je ljubkovalno poimenoval “čarovnica”. “Vse je bolje kot čarovnica, ne? Ti si potem v bistvu taka princeska na zrnu rubina,” se je pošalil. Lara mu ni ostala dolžna in odvrnila, da ji je ljubši izraz ezoterična ženska. »A lahko tudi ezoterična? Ja, to mi je všeč,« je dejala s pomenljivim nasmehom. Njuno sproščeno draženje je razkrilo, da se igralska kolega dobro poznata in da si zaupata tudi pri bolj osebnih temah. Valič je ob tem priznal, da bi tudi sam rad preizkusil njeno magično formulo. Po njenih besedah rubin odpira pot k sanjam, ki osvobajajo duha in pomagajo razrešiti tisto, kar nas teži. »To ti da pogum, da se osvobodiš enih strahov, enih stvari, ki te pač tiščijo,« je razložila.