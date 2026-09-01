Nenavaden nasvet priljubljenega slovenskega učitelja: »Naštudirajte vsakega profesorja« (VIDEO)

Ob začetku novega šolskega leta ima dr. Uroš Ocepek za učence in dijake jasno sporočilo: v šolo naj vstopijo z željo po znanju. Eden najbolj priljubljenih in prepoznavnih slovenskih učiteljev poudarja, da je odnos do šole pogosto prvi korak do uspeha. Mladim, še posebej tistim, ki prvič vstopajo v srednjo šolo, svetuje, naj si že pred vrati učilnice postavijo pravi cilj. »To je hram znanja. Prišel sem se nekaj naučit in prišel sem šolo naredit,« jim polaga na srce. Po njegovem mnenju pa niso pomembne le knjige in zvezki, ampak tudi ljudje, s katerimi dijaki preživljajo šolske dni. »Pravilno izbiraj prijatelje v času pouka, ker je zelo pomembno, s kom se družiš,« je njegov naslednji nasvet. Če ima mlad človek ob sebi nekoga, ki mu je prav tako mar za šolo, je več možnosti, da si bosta pomagala in drug drugega spodbujala. Ocepek svetuje tudi, naj si otroci doma ustvarijo prijeten kotiček za učenje in poiščejo način, ki jim najbolj ustreza. Sam je denimo priznal, da je matematiko tudi po 12 ur na dan reševal ob Avsenikih, ki so ga držali pokonci, ko je postalo naporno. Bistvo šole po njegovem niso zgolj podatki, ampak predvsem to, da se mladi naučijo razmišljati, učiti in pozneje reševati težave, ki jih čakajo v življenju.

Učiteljem želi nasmeh, v njem pa se skriva tudi nekaj vikinškega

Ocepek ima za dijake še en nasvet, ki bi marsikomu pred prvim testom lahko prišel še kako prav. Pravi namreč, naj dobro opazujejo svoje profesorje in poskušajo razumeti, kako ti razmišljajo ter katerim stvarem pri pouku dajejo največ poudarka. »Naštudirajte vsakega profesorja, kako razmišlja, kako predava, katerim stvarem daje poudarek,« svetuje. Če dijak razume način profesorjevega dela, bo po njegovem tudi lažje vedel, čemu mora pri učenju nameniti največ pozornosti. Sam sicer ne zagovarja slepega piflanja, temveč tako imenovani ustvarjalni priklic znanja, saj lahko naučeno na pamet v stresnem trenutku hitro izgine iz glave.

Dr. Uroš Ocepek verjame, da učitelj mladim ne predaja le znanja, temveč tudi vrednote. FOTO: Marko Feist

Pri učenju si je pomagal z barvami, podčrtavanjem, oblački in drugimi vizualnimi oporami, zaradi katerih se nekaterih snovi spominja še danes. Ob začetku šolskega leta pa ni pozabil niti na svoje kolege učitelje in profesorje. »Predvsem bi si želel, da vsi gremo vedno nasmejani v razred, da vsi sprejmemo dijake, hkrati pa ozavestimo, da imamo zelo plemenit poklic in da moramo biti ponosni, da smo učitelji,« jim sporoča. Ob vseh pedagoških nasvetih pa Ocepek skriva še precej nepričakovano družinsko zanimivost: po njegovih besedah je DNK-test pokazal povezavo z Vikingi. Sam se sicer pošali, da je videti zelo slovansko, a pravi, da ga rezultati bolj umeščajo med kijevske Ruse, pri katerih se prepletajo slovanske in vikinške korenine.