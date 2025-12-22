Nina Pušlar v prazničnem ŠOKkastu: »Nikoli nisem govorila o teh stvareh ...« (VIDEO)

Leto 2025 je bilo eno izmed najbolj uspešnih za našo priljubljeno pevko Nino Pušlar, ki se s hvaležnostjo ozira na vse uspešne projekte in lepe odnose. Tokrat ni govorila le o glasbi, temveč je razgrnila košček svoje zasebnosti in trenutke, ki jih občinstvo redko vidi, a jih začuti v njenih pesmih. V pogovoru je razkrila, kako globoka čustva so jo spremljala skozi kariero. Spomni se nastopa, ki ji je za vedno ostal v spominu: »Pet minut, preden sem šla na oder, sem jokala. Enostavno nisem vedela, ali bom zmogla ali ne. Ko sem prišla na oder, se je energija obrnila v pozitivo,« je povedala.

Volga Mete ji je spremenila življenje

Poleg uspešne solo kariere je Nina sodelovala tudi v muzikalu »Cvetje v jeseni«, kjer je igrala vlogo Presečnikove Mete. Ta izkušnja je bila zanjo posebna, saj jo je povezala z njenimi koreninami in otroštvom. Vaje za muzikal so jo pogosto vračale v domače kraje, kjer je našla navdih in notranji mir. »Veliko različnih čustev je šlo skozi mene, ko sem igrala Meto. Najbolj se mi zdi, da je ta trma prišla ven, ampak pozitivna trma, tista navihana trma, ki v bistvu ni jezna, pa je jezna, se dela, da je jezna,« nam je razkrila.

V 20 letih kariere se ji je zgodilo veliko življenjskih preizkušenj, ki pa jih nikoli ni obešala na veliki zvon. FOTO: Marko Feist

Lepi odnosi ji veliko pomenijo

Veliko ji pomenijo lepi medosebni odnosi, zato se v napornih obdobjih zavestno trudi ohranjati spoštovanje in čim manj negativnosti, obenem pa sledi nasvetu, da v težkih trenutkih raje dvigneš človeka in mu narišeš nasmeh na obraz, kot da prilivaš olje na ogenj. Pri tem se pogosto spomni svoje mame, ki je, kot pravi, »res v vseh ljudeh, ne glede na to, a tudi mogoče, kdaj kakšno težko stvar doživela, na koncu vedno pripeljala iz tega ven nekaj lepega,« in verjame, da je prav ta pogled na svet podedovala po njej. V 20 letih kariere se ji je zgodilo veliko življenjskih preizkušenj, ki pa jih nikoli ni obešala na veliki zvon: »Zanimivo, da nikoli nisem govorila o teh stvareh, je pa res, da sem vedno v bistvu prav s pomočjo javnosti oziroma publike na svojih koncertih dobila največ opore in ljubezni nazaj,« nam je povedala.

Tokratni podkast smo snemali v Lavričevi koči, kjer so nam na široko odprli vrata. FOTO: Marko Feist

Praznični pogovor v Lavričevi koči

Nina je izrazila globoko povezanost s svojim domačim krajem, Ivančno Gorico, in Lavričevo kočo na Gradišču, kjer se počuti domače in sprejeto. Poudarila je pomen lokalne skupnosti in topline, ki jo občuti na teh krajih, kar je zanjo zelo dragoceno. Njeni koncerti v domačem kraju so zanjo najlepši, čeprav tudi najtežji, saj so pred domačo publiko, kar prinaša poseben izziv in veselje. V prazničnem ŠOKkastu pa Nina pogleda tudi naprej – v leto 2026. Razkrije, da pripravlja poseben koncert, ki bo nekoliko drugačen od njenih dosedanjih projektov. Novemu podkastu lahko prisluhnete na portalu Slovenskih novic.

