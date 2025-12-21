Iskrena izpoved Nine Pušlar: V teh 20 letih sem šla čez veliko življenjskih preizkušenj (VIDEO)

V ponedeljek ob 19.00 bo praznični ŠOKkast še posebej čaroben. Pred mikrofon je namreč sedla ena najbolj priljubljenih slovenskih pevk, Nina Pušlar, ki je letos s svojim velikim koncertom v domači Ivančni Gorici ganila in navdušila celo Slovenijo. Tokrat pa jo spoznamo še bolj osebno – v njenem najljubšem kotičku miru, v Lavričevi koči na Gradišču, kjer je z nami delila svoje misli o odnosih, miru, prihodnosti in posebnem koncertu, ki ga načrtuje za leto 2026.

Namesto studia tokrat lesena toplina, razgledi in tišina. Nina je za praznični ŠOKkast pred kamere sedla v domačem okolju, v Lavričevi koči na Gradišču, kamor se pogosto umakne, ko potrebuje oddih od odrov, glasnega aplavza in vsakodnevnega vrveža.

Božično vzdušje v Lavričevi koči in vedno čudovita Nina Pušlar. FOTO: Marko Feist

V pogovoru je razkrila, kje najde svoj notranji mir, kako jo polni narava in zakaj se vedno rada vrača prav na Gradišče. Praznična epizoda tako ni samo klepet o glasbi, ampak tudi nežno, iskreno povabilo k umiritvi in razmisleku, kaj nam je v življenju res pomembno.