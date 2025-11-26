Nuša Derenda iskreno o botoksu: Vsi so me spraševali samo še to ... (VIDEO)

V tokratni epizodi podkasta ŠOKkast je v goste prišla legendarna pevka Nuša Derenda, ki je v iskrenem pogovoru delila svoje življenjske modrosti in izkušnje, ki jih je v zavidljivi karieri nanizala. Nedavno je izdala novo pesem z naslovom Pleši z nami. Pesem nosi retro pridih, ki se poklanja osemdesetim letom in nostalgičnim glasbenim stilom tistega časa. Z nostalgičnimi elementi in sodobno produkcijo pesem uspešno združuje preteklost in sedanjost, kar ji daje edinstven čar.

Prelomni trenutek, ki ji je spremenil življenje

Nuša je ganljivo razkrila, kako jo je izgorelost pripeljala na rob tišine – dobesedno, saj so trpele tudi njene glasilke. Ko je ostala brez moči in brez glasu, je doživela prelomni trenutek spoznanja, da mora končno začeti skrbeti zase. Povedala je, da je bila prav ta stiska tista, ki jo je prisilila, da se je ustavila in zadihala. Obdobje korone ji je, kljub vsemu slabemu, prineslo redko priložnost za počitek, notranji reset in ponovni stik s sabo. Danes brez olepševanja priznava, da brez tega »udarca« ne bi nikoli spremenila tempa življenja.

Nuša o botoksu, tabujih in pritisku večne mladosti

Čeprav je iskreno spregovorila tudi o botoksu, poudarja, da jo ljudje pogosto napačno razumejo. »Vsi so povezovali botoks s tem, da nimaš nobene mimike. Jaz jo imam – imam gube in vse. Če delaš zmerno, je to pač tvoja stvar,« pravi brez ovinkarjenja. Dodaja, da estetska medicina napreduje, zdravniki vedo, kaj delajo, a kljub temu zagovarja mero, samozavedanje in dobro počutje žensk, ne pa slepega sledenja idealom večne mladosti. Ko je prvič javno priznala poseg, je sledila poplava vprašanj, zaradi katerih so jo novinarji povezovali samo še z botoksom. »Pa dajte no, jaz delam glasbo, snemam spote … ne sprašujte me samo tega,« je iskreno pripomnila in s tem razkrila, kako naporno je nositi breme enega samega tabuja.

