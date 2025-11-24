Nuša Derenda v ŠOKkastu: Takrat sem se zares ustrašila ... (VIDEO)

V najnovejši epizodi ŠOKkasta je Nuša Derenda znova pokazala, zakaj ostaja ena najbolj prepoznavnih slovenskih glasbenih ikon. Z iskrenim nasmehom se je vrnila v leto 2001, ko je s pesmijo Energy Sloveniji priborila rekordno sedmo mesto na Evroviziji. Spomini nanjo so še živi – toliko, da je pred kamero prinesla tudi legendarno rokavico iz tistega nepozabnega usnjenega outfita. »Spomnim se tistega trenutka, ko sem stala že na odru, ko sem videla tisto množico, tiste lučke in tiste zastave,« je pripomnila in priznala, da jo še danes z največjim ponosom nadene ob posebnih trenutkih. V podkastu ni skrivala, da jo je Evrovizija v marsičem oblikovala ter ji odprla vrata v obdobje, ki ga še danes čuti kot prelomnega.

Nuša je brez olepševanja priznala, da se je glasbena industrija v zadnjih desetletjih postavila na glavo. Včasih je bil dovolj en nastop, danes pa si brez družbenih omrežij skoraj ne predstavlja več kariere. »Življenje se vedno spreminja ali mi to sprejmemo ali ne. Jaz se trudim to sprejeti in se prilagoditi novim trendom,« pravi. Ob tem je iskreno opisala svoj dolgoletni perfekcionizem. Ta ji je nekoč grenil uspehe, saj se je ob gledanju lastnih nastopov večkrat le kritizirala. Danes se sprejema takšno, kot je, in zna sama sebi tudi čestitati.

V ŠOKkast je Nuša prinesla tri predmete, ki nosijo koščke njenega življenja: evrovizijsko rokavico, bleščeče čevlje iz videospota Pleši z nami ter ploščo AC/DC, ki jo je kot najstnica dobila v Skopju. Vsak od njih predstavlja posebno poglavje – od mladostnih sanj do vrhunca kariere in novih ustvarjalnih obdobij. Prav nova pesem Pleši z nami ima zanjo poseben pomen, saj jo je vrnila v razigrana osemdeseta. »Treba je uživati trenutke, ne komplicirati,« je poudarila, ko je opisovala retro navdih skladbe.

Ko telo reče stop

V pogovoru je Nuša brez olepševanja odprla tudi teme, o katerih izvajalci pogosto molčijo. O izgorelosti, stresu in skrbi za glas. Priznala je, da je pred leti doživela trenutek, ki jo je temeljito pretresel. »Bila je šola,« pravi danes. Naučila se je reči ne, si vzeti čas zase in začeti poslušati svoje telo. Prav tako se ni izognila pogovoru o ohranjanju mladostnega videza tudi s pomočjo botoksa, o katerem je javno spregovorila že pred dvema desetletjema. »Takrat so me na čisto vsakem intervjuju spraševali o tem,« je dejala. Za konec je razkrila še načrte ob 25-letnici njene evrovizijske pesmi Energy, ki jo bo obeležila prihodnje leto. »Naj se poklopi, kar se mora,« je pripomnila z nasmehom. Celoten pogovor si lahko ogledate in poslušate na portalu Slovenske novice.

