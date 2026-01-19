  • Delo d.o.o.
PODKAST SLOVENSKIH NOVIC

Nuša Rojs v ŠOKkastu: Diagnoza jo je šokirala (VIDEO)

Nuša Rojs je svojo glasbeno pot začela v otroštvu, ko je glasba postala njen ključni način za spopadanje z izzivi. V družini, kjer je bilo precej nemira, ji je poslušanje glasbe predstavljalo njen pobeg v svet domišljije.
Osvojila je tudi srce hrvaškega sanjskega moškega. FOTO: Marko Feist
Osvojila je tudi srce hrvaškega sanjskega moškega. FOTO: Marko Feist
P. K.
 19. 1. 2026 | 19:00
A+A-

V studiu ŠOKkasta se nam je pridružila simpatična pevka Nuša Rojs, ki jo poznamo tudi iz oddaj Slovenija ima talent, X Factor in Sanjski moški Hrvaške. Njena prva ljubezen je zagotovo glasba, ki je tudi način, kako se povezuje s svojimi čustvi in predeluje težke trenutke. Pisanje pesmi je za njo oblika terapije, ki ji omogoča, da izrazi svoja čustva in misli. Njen zadnji album »Plešem, da pozabim« je nastal iz osebnih izkušenj in refleksij, kar kaže na njeno globoko povezanost z glasbo. V oddaji Slovenija ima talent je presenetila s svojo energijo, kar je bilo za nekatere žirante celo preveč: »Če sem bila prvič na taki oddaji popolnoma prestrašena, sem pa drugič prišla kot tista energetska bomba,« nam je iskreno povedala.

Osvojila je srce Sanjskega moškega

Nuša je delila svojo izkušnjo iz šova Sanjski moški Hrvaške, kjer je osvojila srce glavnega kandidata. Pojasnila je, kako je bila ta izkušnja izziv za njo, saj je morala komunicirati v hrvaščini in živeti z drugimi ženskami. »Tam sem odkrila, kdo je tista prava Nuša in kako se znajdem v drami, ki jo lahko povzroči 19 deklet, ki živijo skupaj.« Kljub pozitivnim izkušnjam in podpori Hrvatov, je poudarila, da je bila to pomembna življenjska lekcija. Čeprav se ljubezen na koncu ni izšla je hvaležna za to izkušnjo. V preteklih letih je prejela veliko povabil v tovrstne šove, ki pa jih je zavrnila. »Mislim, da ne morem več nič doseči kot tekmovalka v teh šovih,« nam je zaupala.

Nuša Rojs ima za seboj pestro leto, ki jo je postavilo na realna tla. FOTO: Marko Feist
Nuša Rojs ima za seboj pestro leto, ki jo je postavilo na realna tla. FOTO: Marko Feist

Prelomno leto 2025 in začetek bolezni

Nuša je odkrito spregovorila o težkem letu 2025, ko je bila soočena z začetkom rakavih celic. Ta izkušnja jo je naučila, da mora biti manj stroga do sebe in bolj poslušati svoje telo. Naučila se je postaviti meje in ne sprejemati več drobtinic, kar je močno vplivalo na njen osebni in poklicni razvoj. Nuša je skozi leta spoznala, da se mora postaviti zase in ne sprejemati drobtinic. Njena odločnost in zavedanje lastne vrednosti sta ji pomagala, da se je osvobodila preteklih bremen in se osredotočila na svojo srečo. »Če meni nekaj ni, jaz tega ne bom naredila,« nam je razkrila. Soočenje z izzivi in rast skozi ljubezenske in poslovne odnose je za Nušo stalnica. Njena pot je bila polna izzivov, a vsaka izkušnja jo je oblikovala v močnejšo in bolj samozavestno osebo.

