Obtožen spolne zlorabe, gibal se je v slovenskih političnih krogih in hodil na kosila s predsednikom (VIDEO)

Katja Pančur je ženska, ki je napisala zgodbo za film. Grozljivko, ki ne bi smela temeljiti na resničnih dogodkih. Njena pa, kot piše v knjigi Varna hiša groze, ni izmišljena.Katja je v ŠOKkastu razkrila tudi pomen svoje knjige, ki ji je dala občutek svobode in terapevtsko olajšanje. »Meni je to prineslo največji občutek svobode. Kot da bi shujšala 50 kilogramov,« pravi, opisuje občutek, ko je po letih nosila skrivnost, ki v resnici ni bila njena. Knjiga ji je omogočila, da se končno ni več pretvarjala in da je javno spregovorila o bolečih izkušnjah. V njen razkriva ozadje delovanja verske sekte, kater vodja je bil znani budist Ronan Chatellier. S svojim programom učenj in praks je očitno pritegnil pozornost takratnega predsednika države dr. Janeza Drnovška, ki ga je celo obiskal, kasneje sta ga sprejela še predsednik države dr. Danilo Türk in premier Borut Pahor.

Družil se je v visokih političnih krogih

Katja ga opisuje kot človeka z izjemno karizmo in vplivom: »Bil je zelo opevan, zelo priljubljen, zelo šarmanten. Nihče ni vedel, kdo je, kaj je, zakaj je, ampak vsi so ga spoštovali.« Njegov ugled v visokih družbenih in političnih krogih je otežil razkritje resnice, vendar je Katja vztrajala: »Če dela nekaj, kar ni prav, je treba povedati.« Pogovor v ŠOKkastu bo razkril, kako težko je bilo porušiti podobo človeka, ki ga je okolica občudovala, in hkrati pokazal njeno notranjo moč, da je spregovorila. Zgodba poudarja, kako globoke in dolgotrajne posledice lahko puščajo travmatični dogodki, tudi če se zdi, da je nekdo družbeno uspešen in spoštovan. Katja s svojo iskrenostjo odpira vprašanja o odgovornosti, vplivu in resnici v elitnih krogih.