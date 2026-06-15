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Od psihologa do spletne senzacije: Kdo je tisti tip, ki mu gre na živce? (VIDEO)

Viralni komedijant razkril, kako je nastajala njegova pot.
Jure Jamnik je postal prava spletna senzacija. FOTO: Marko Feist

Jure Jamnik je postal prava spletna senzacija. FOTO: Marko Feist

Humor mu je blizu že od malih nog. FOTO: Marko Feist

Humor mu je blizu že od malih nog. FOTO: Marko Feist

V studio je prinesel tri zanimive predmete. FOTO: Marko Feist

V studio je prinesel tri zanimive predmete. FOTO: Marko Feist

Jure Jamnik je postal prava spletna senzacija. FOTO: Marko Feist
Humor mu je blizu že od malih nog. FOTO: Marko Feist
V studio je prinesel tri zanimive predmete. FOTO: Marko Feist
P. K.
 15. 6. 2026 | 19:00
4:10
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Jure Jamnik je v zadnjih letih postal eden najbolj prepoznavnih obrazov slovenskih družbenih omrežij, kjer s svojimi duhovitimi videi redno nasmeji na tisoče sledilcev. Gost nove epizode podkasta ŠOKakst je odkrito spregovoril o svojih začetkih, ki segajo precej dlje od viralnih posnetkov na TikToku in Instagramu. Čeprav ga danes mnogi poznajo kot komedijanta, sam pravi, da se je vse začelo povsem spontano. Že kot otrok je rad zabaval ljudi okoli sebe, resnejši koraki pa so sledili, ko je oče kupil kamero in je začel snemati prve šaljive videe. Pozneje ga je prijatelj Mark Džamastagič navdušil za improvizacijsko gledališče, kjer je dobil prve temelje za ustvarjanje komedije. Skupaj sta ustvarila več projektov, med drugim podkast Profil in serijo Gozdna, ki je nastajala v času epidemije. Pred korono je nastopal tudi z improvizacijsko skupino Vaška scena, ki si je ustvarila zvesto občinstvo. Po epidemiji se skupina ni več uspela ponovno zbrati, Jure pa se je začel vse bolj posvečati stand-up komediji. Danes priznava, da ga prav nastopanje pred občinstvom in ustvarjanje humorja še vedno najbolj navdušujeta.

Humor mu je blizu že od malih nog. FOTO: Marko Feist
Humor mu je blizu že od malih nog. FOTO: Marko Feist

Humor kot način spopadanja z vsakdanjimi izzivi

Čeprav marsikdo misli, da humor pogosto izvira iz težkih življenjskih izkušenj, Jure zase pravi, da ni imel takšne zgodbe. V pogovoru je v šali dejal, da je bil kot edinec morda celo deležen preveč pozornosti. Kljub temu priznava, da mu humor pomaga predelovati stvari, ki ga motijo ali spravljajo ob živce. »Načeloma vse stvari, ki jih vidite na mojem TikToku in Instagramu, pomenijo, da je to neka stvar, ki je mene zmotila,« je pojasnil. Prav iz vsakodnevnih frustracij pogosto nastanejo njegovi najbolj gledani posnetki. Ob tem poudarja, da se pri ustvarjanju ne želi preveč cenzurirati, saj lahko to hitro ubije ustvarjalnost. Odzivi sledilcev so večinoma pozitivni, čeprav se včasih zgodi, da se kdo od ljudi, ki jih omenja v videih, počuti užaljenega. »Nočem ljudi užaliti ali pa jih prizadeti,« je poudaril in dodal, da raje komentira dejanja kot osebne značilnosti posameznikov. Kritike ga ne ustavijo, saj ostaja zvest svojemu prepoznavnemu slogu humorja. Prav ta iskrenost in neposrednost sta razlog, da ga občinstvo tako rado spremlja.

V studio je prinesel tri zanimive predmete. FOTO: Marko Feist
V studio je prinesel tri zanimive predmete. FOTO: Marko Feist

»Delam tudi za neke državne organe, ki uporabljajo psihologijo za krizne situacije«

Poleg komedije Jure Jamnik uspešno gradi tudi kariero psihologa. Je magister psihologije in biopsihologije ter je bil del prve generacije študentov biopsihologije na Univerzi na Primorskem. Danes sodeluje tudi pri zahtevnih projektih krizne komunikacije, kjer psihologija pogosto odloča o razpletu resnih situacij. »Nekaj je komedija, nekaj je bolj resen poklic psihologa oziroma ukvarjanje s psihologijo. O enem delu tega malo težko govorim. Mogoče lahko tako na splošno opišem, da delam tudi za neke državne organe oziroma skupine, ki uporabljajo psihologijo za recimo krizne situacije,« nam je razkril. O svojem delu ne govori veliko, saj gre za občutljivo področje, vendar priznava, da ga izjemno fascinira. Ukvarja se tudi s hipnoterapijo, ki jo vidi kot učinkovito orodje za pomoč ljudem pri spremembah vedenja in razmišljanja. Ob vseh projektih ostaja predan družini in poudarja, da skuša čim več časa nameniti partnerki in otrokoma. Njegova partnerka je pogosto prva poslušalka njegovih novih šal, čeprav sama ne želi nastopati v njegovih videih. Jure trenutno sodeluje tudi pri oddaji o finančni pismenosti na RTV Slovenija, kjer se, kot pravi, o financah uči skupaj z gledalci. Glede prihodnosti ostaja optimističen in si želi nadaljevati ustvarjanje vsebin, ki ga veselijo. Njegova velika želja pa ostaja lastna komična predstava, na kateri bi lahko občinstvo njegove šale doživelo tudi v živo.

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