Ognjevito srečanje s Plestenjakom: Znani Slovenec pristal celo v Janovi knjigi (VIDEO)

Njuni začetki niso bili prav nič mirni, prej nasprotno – med Janom Plestenjakom in Tomažem Miheličem je nekoč pošteno počilo. Mihelič, novinar, pisatelj, pevec in nekdanji član zasedbe Sestre, je razkril, da je pristal celo v Janovi biografiji. Sestre so Slovenijo s pesmijo Samo ljubezen zastopale na Evroviziji, prav v tistem obdobju pa se je zgodilo tudi njuno burno srečanje. »Midva sva imela eno tako bližnje srečanje, ki je bilo kar ognjevito,« je povedal Mihelič. Takrat so bile v igri nagrade, priznanja in občutek, da je ves svet njihov. Beseda je dala besedo, provokacije so padale z obeh strani, nato pa je zadeva očitno ostala v spominu. »Drug drugega sva provocirala,« je priznal Mihelič in dodal, da je bil takrat star komaj 21 ali 22 let. Jan pa, kot je opisal, ni človek, ki bi se pustil zlahka zbosti. Tako se je iz mladostnega trka dveh močnih značajev rodila zgodba, ki je končala celo v knjigi.

Ko sta sedla skupaj, se je zgodilo nekaj nepričakovanega

Po tistem ognjevitem srečanju je med njima nekaj časa ostalo trenje, nato pa ju je znova združila televizijska oddaja. Tema je bila prihod Cece v Slovenijo, v studiu pa je sedelo več glasbenikov. Usoda je hotela, da so Miheliča posadili prav zraven Jana Plestenjaka. Namesto novega spora se je zgodil preobrat, ki ga ni pričakoval. Med njima se je, kot je povedal, ustvarila lepa in mehka energija. Po koncu oddaje se je Jan obrnil k njemu in izrekel stavek, ki je očitno spremenil vse: »A ni čas, da midva zakopljeva to bojno sekiro?«

Tomaž Mihelič je povedal zanimivo zgodbo. FOTO: Dejan Javornik

Mihelič je priznal, da ga je ta poteza navdušila in da je v tistem trenutku razumel, zakaj je Jana poslušal že od začetka. Ob tem je spregovoril tudi o Plestenjakovem razvoju ter poudaril, da je pevec zelo hitro vedel, kaj si želi. Iz starega spora je tako ostala le anekdota o dveh vročekrvnih značajih, ki sta znala narediti korak naprej.