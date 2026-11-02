Ota Širca Roš: Prelomila pravilo in se vrnila k »bivšemu« (VIDEO)

V novem ŠOKkastu je radijska in televizijska voditeljica Ota Širca Roš brez zadržkov spregovorila o svoji bogati medijski karieri, družinskem življenju, vzgoji sinov, srečanjih s svetovnimi zvezdniki in tudi o tem, zakaj jo staranje včasih spravlja v slabo voljo. Razkrila je tudi zabavno prigodo s televizije, ko se ji je med oddajo v živo za hrbtom nepričakovano pojavil sin.

Po 18 letih se je vrnila k prvi ljubezni

Ota Širca Roš je mikrofon vzljubila že v otroštvu, ko sta se s sestro snemali na kasete, danes pa ima za seboj že bogato novinarsko in televizijsko kariero. Svojo poklicno pot je začela na radiu, kjer je kot novinarka informativnega programa poročala iz parlamenta, vlade, ministrstev in sodišč. Čeprav jo politika še vedno zelo zanima, priznava, da jo ob spremljanju dogajanja včasih prevzame občutek nemoči, ki ga je opisala z besedami: »Psi lajajo, karavana gre dalje.« Po skoraj 18 letih televizijskega dela se je letos odločila za veliko spremembo in se pridružila priljubljeni jutranji ekipi Denisa Avdića, pri čemer jo je bolj kot odnos z novimi sodelavci skrbelo, kako jo bodo sprejeli poslušalci. Njihova pozitivna sporočila so jo pomirila, precej večji izziv pa ji predstavlja nova življenjska rutina, saj mora vstajati že ob 4.20. »Zdaj vstajam ob 4.20, kar je tudi prezgodaj. Se pravi, v istem košu so 7, 6, 5, 4 – vse je enako zgodaj. Vse je prezgodaj,« se je pošalila in priznala, da jo še bolj kot jutra mučijo večeri, saj je bila nekoč vajena, da ima po službi še nekaj časa za družino in zase. »Navaditi se moram, da moram biti ob devetih v postelji ali najpozneje ob desetih. S tem imam največ bojev,« je razkrila.

Ota Širca Roš je iskrena in zabavna sogovornica. FOTO: Neža Kralj

Kot srna pred žarometi

Spomnila se je tudi svojega prvega televizijskega nastopa, ko so ji v petek sporočili, da bo že v ponedeljek vodila oddajo v živo. »Ko se gledam, sem bila res kot srna v žarometih,« je priznala, a dodala, da je kljub začetni negotovosti v adrenalinu izjemno uživala. Med nepozabnimi trenutki svoje kariere izpostavlja tudi srečanje s hollywoodsko zvezdnico Kate Winslet, ki jo je med intervjujem v Londonu navdušila s svojo pristnostjo in toplim pogovorom o nosečnosti. Čeprav je Ota že vrsto let prepoznaven medijski obraz, poudarja, da je njena največja vrednota družina, ki jo je ustvarila z možem Borutom in sinovoma Premom ter Zarom.

Nepričakovano se ji je prikradel za hrbet

Otroka sta njene televizijske in radijske nastope sprejela kot nekaj povsem običajnega, saj drugačnega maminega poklica niti ne poznata. »Pač tako mami poznajo,« je povedala in razkrila zabavno prigodo, ko je morala sinova neko nedeljo vzeti s seboj v televizijski studio. Mlajši je med njenim vodenjem oddaje POP IN neopazno prilezel za njen hrbet in radovedno pokukal izza nje, ne da bi ga kdo v studiu opazil. »Prišla sem domov in so mi rekli: 'O, najbolj prisrčen POP IN do sedaj!' Jaz pa: 'Kaj pa je bilo?'« se je smejala Ota, ki je šele ob ogledu posnetka ugotovila, kaj se je zgodilo. Prava družinska drama pa je sledila, ko je starejši sin izvedel, da se je njegov bratec pojavil na televiziji, on pa ne. »Mami, pač, ne, to ni fer. Zmeraj on,« je povzela njegovo razočaranje. Sicer pa se Ota pri vzgoji trudi biti ljubeča, zabavna in poštena mama, čeprav priznava, da ji včasih zmanjka potrpljenja in da se mora naučiti, da nima vedno vsega pod nadzorom. Sinovoma želi predvsem privzgojiti empatijo, kritično razmišljanje in spoštovanje do drugih, veliko pa ji pomeni tudi širša družina, na katero se lahko vedno zanese. Potovanja ostajajo njena velika strast, zato z družino po obisku Mehike načrtujejo še Barcelono in Vietnam, ki bi ga z možem rada tokrat pokazala tudi otrokoma.

O staranju brez olepševanja: »Vem, da se staram«

Ota je v pogovoru odkrito spregovorila tudi o staranju in pritiskih, s katerimi se srečujejo ženske, še posebej tiste, ki jih javnost pozna s televizijskih zaslonov. Pravi, da je komentarji o njeni zunanjosti, kilogramih ali letih večinoma ne prizadenejo, saj se zaveda, da se telo z leti spreminja. »Vem, da se staram,« je povsem stvarno opisala svoj odnos do sprememb, ki jih prinašajo leta. Kljub temu priznava, da ji staranje ni vedno po volji, predvsem zato, ker jo opominja na minljivost življenja in čas, ki nezadržno teče. Precej manj kot videz jo obremenjujejo morebitni posegi v njeno zasebnost, saj je družina zanjo meja, ki je ne dovoli prestopiti. Čeprav tudi sama včasih podleže oglasom za izdelke proti staranju, se s pritiski družbenih omrežij ne ukvarja pretirano. Na njih namreč preživi razmeroma malo časa, na instagramu pa nima niti profilne fotografije. Prav tako si ne zastavlja velikih življenjskih ciljev, ki bi jih morala doseči za vsako ceno, ampak raje izkoristi priložnosti, ki ji pridejo naproti. Tako je bilo tudi z vrnitvijo na radio, ki ji je po skoraj dveh desetletjih televizijskega dela prinesla novo poglavje v karieri. Več o njeni življenjski poti, družinskih prigodah in izzivih nove službe si lahko ogledate v najnovejši epizodi ŠOKkasta.