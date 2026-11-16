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Perica Jerković o odru, ki ga je zlomil: Zjokal sem se (VIDEO)

»Konkurence še nikoli ni bilo toliko,« ugotavlja Jerković, ki opaža, da je humor postal tudi vse bolj donosen posel.
»Konkurence še nikoli ni bilo toliko,« ugotavlja Jerković, ki opaža, da je humor postal tudi vse bolj donosen posel. FOTO: Neža Kralj
»Konkurence še nikoli ni bilo toliko,« ugotavlja Jerković, ki opaža, da je humor postal tudi vse bolj donosen posel. FOTO: Neža Kralj
P. K.
 16. 11. 2026 | 19:00
5:21
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Priljubljeni komik Perica Jerković je v novem ŠOKkastu razkril marsikatero zanimivost iz svojega poklicnega in zasebnega življenja. Spregovoril je o velikih spremembah na slovenski komedijski sceni, izzivih starševstva, umetni inteligenci in svoji novi predstavi, s katero stopa nekoliko stran od klasičnega stand-upa. Čeprav že vrsto let v dobro volj spravlja občinstvo po vsej Sloveniji, priznava, da se je svet komedije v tem času močno spremenil. Na odre prihaja vse več novih obrazov, med njimi tudi takšnih, ki so bili prej znani kot televizijski voditelji ali pevci. »Konkurence še nikoli ni bilo toliko,« ugotavlja Jerković, ki opaža, da je humor postal tudi vse bolj donosen posel. »Ni manj solidarnosti, ampak več je biznisa. Vse skupaj je postalo totalen biznis,« je povedal in pojasnil, da se številni komiki danes ne zadovoljijo več zgolj z nastopanjem, temveč želijo postati tudi producenti. Ti lahko namreč služijo tudi takrat, ko sami ne stojijo na odru, medtem ko mora komik za vsak nastop znova pred občinstvo. Sam kljub temu ostaja zvest predvsem ustvarjanju in nastopanju, saj mu je prav neposreden stik z občinstvom še vedno največja strast.

V novi predstavi se poigrava z umetno inteligenco

Jerković je v ŠOKkastu predstavil tudi svojo novo monokomedijo, ki se ukvarja z vprašanjem, kako umetna inteligenca spreminja človekovo življenje. Kot je pojasnil, v predstavi ni veliko klasičnega stand up-a, saj so z ekipo želeli ustvariti pravo gledališko doživetje. »Tega je zelo malo. Je pač monokomedija, ki smo si jo zamislili in obravnava stik človeka z umetno inteligenco,« je povedal. V ospredju zgodbe je moški, ki od žene prejme darilni bon za masažo v vrednosti 300 evrov, nato pa se znajde v nenavadnem, visokotehnološkem wellness centru. Tam ugotovi, da lahko denar porabi za precej več kot zgolj sprostitev, saj se mu odprejo možnosti za izpolnjevanje najrazličnejših želja. »Ravno tu je seveda past: ujameš se v lasten pohlep oziroma v svoje neizpolnjene želje in razmišljanje o tem, kaj bi vse rad spremenil na sebi, kakšen bi rad bil,« je razložil komik. Ob tem priznava, da je lik Sandija deloma nastal tudi iz njegovih lastnih občutij in razmišljanj. Do umetne inteligence sicer nima odklonilnega odnosa, vendar meni, da jo je treba uporabljati premišljeno in s kritično distanco. Tudi sam jo občasno uporablja pri razvijanju zamisli, a opaža, da tehnologija pri ustvarjanju humorja še vedno pogosto odpove, saj je dobra šala precej več kot zgolj skupek pravil in besednih zvez.

V novem ŠOKkastu je spregovoril o novi predstavi Perica 2.0 PRO MAX. FOTO: Neža Kralj
V novem ŠOKkastu je spregovoril o novi predstavi Perica 2.0 PRO MAX. FOTO: Neža Kralj

»Lažje je biti popustljiv starš«

Povsem drugačen obraz je Jerković pokazal, ko je pogovor nanesel na družinsko življenje in vzgojo njegovih dveh otrok. Priznal je, da je pri nekaterih stvareh precej popustljiv, čeprav se njegova žena s takšno oceno morda ne bi povsem strinjala. »Poskušam ne biti tisti strogi starš, ampak daleč od tega, da bi jim dovolil vse,« je povedal. Posebej zanimiv je njegov pogled na šolo, saj meni, da otroci potrebujejo tudi nekaj prostora za uporništvo in manjše spodrsljaje. »Glede šole sem jaz bolj popustljiv, čisto zato, ker se mi zdi, da je šola ... Seveda je pomembna, pa tudi odnos do dela in vse, ampak otroci morajo imeti nekaj pravice do tega, da se jim šola upira,« je pojasnil. Precej bolj odločen je pri uporabi telefonov in drugih zaslonov, saj ne želi, da bi tehnologija prevzela vlogo varuške. Čeprav se zaveda, da otroci odraščajo v digitalnem svetu, vztraja pri postavljanju jasnih meja in doslednem upoštevanju dogovorov. Pri njunih zanimanjih pa jim pušča proste roke, saj sina ni želel siliti v košarko, čeprav je bila to njegova velika želja. Sin se je raje odločil za druge športe, medtem ko hči že kaže izrazito veselje do petja, plesa in nastopanja. »Ves čas poje, posluha pa ni videti, moram priznati,« se je pošalil ponosni oče, ki pri hčerki kljub temu opaža izrazito nastopaško žilico.

»Konkurence še nikoli ni bilo toliko,« ugotavlja Jerković, ki opaža, da je humor postal tudi vse bolj donosen posel. FOTO: Neža Kralj
»Konkurence še nikoli ni bilo toliko,« ugotavlja Jerković, ki opaža, da je humor postal tudi vse bolj donosen posel. FOTO: Neža Kralj

Ob vrnitvi na srednjo šolo so ga premagale solze

Čeprav ga občinstvo pozna predvsem po humorju, je Jerković v pogovoru pokazal tudi svojo čustveno plat. Posebej ga je ganila vrnitev na nekdanjo srednjo šolo, kjer se je ob srečanju z nekdanjimi profesorji in obujanju spominov povsem raznežil. Priznal je, da so ga na odru premagale solze, saj so se mu pred očmi znova odvili prizori iz mladosti. Presenetilo ga je, kako živo se še vedno spominja imen, obrazov in dogodkov iz šolskih let, medtem ko se mu poznejša desetletja zdijo, kot da so minila v trenutku. Ob družini, otrocih, nastopih in številnih obveznostih ima občutek, da čas teče vse hitreje. Sprašuje se, ali je za to kriv sodoben način življenja ali pa je takšen občutek preprosto del odraščanja in staranja. Kljub spremembam na komedijski sceni, tehnološkemu napredku in številnim novim obveznostim pa Jerković ostaja zvest tistemu, kar ga je na oder pripeljalo že pred leti. Želji, da bi ljudem pričaral nasmeh na obraz in jih vsaj za nekaj časa odmaknil od vsakodnevnih skrbi.

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