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Pevec Pop Designa po koncertu pristal v bolnišnici: »Moj imunski sistem je začel požirati samega sebe« (VIDEO)

Pevec in glasbenik Maj Vrhovec je v novem ŠOKkastu razkril, kako je iz velikega oboževalca skupine Pop Design postal njihov pevec, zakaj mu je bolezen povsem spremenila pogled na življenje in kako danes uresničuje svoje glasbene sanje.
Maj Vrhovec se je dobro znašel v priljubljeni skupini Pop Design. FOTO: O

Maj Vrhovec se je dobro znašel v priljubljeni skupini Pop Design. FOTO: O

Po težki preizkušnji je spremenil svoj način življenja. FOTO: Neža Kralj

Po težki preizkušnji je spremenil svoj način življenja. FOTO: Neža Kralj

Omar Naber ga je spodbudil k drznemu izzivu. FOTO: Neža Kralj

Omar Naber ga je spodbudil k drznemu izzivu. FOTO: Neža Kralj

Maj Vrhovec se je dobro znašel v priljubljeni skupini Pop Design. FOTO: O
Po težki preizkušnji je spremenil svoj način življenja. FOTO: Neža Kralj
Omar Naber ga je spodbudil k drznemu izzivu. FOTO: Neža Kralj
Petra Kalan
 9. 11. 2026 | 19:00
5:51
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Glasba ga spremlja že od otroštva, čeprav se je petju sprva na vse pretege izmikal. V družini Vrhovec so namreč vsi peli v pevskih zborih, sam pa nad tem ni bil najbolj navdušen. Vse se je spremenilo v petem razredu osnovne šole, ko ga je učiteljica Ana Zaman poklicala iz ozadja in mu zaupala solo v pesmi Tri planike. Ta nastop je v njem prižgal iskro, ki ni nikoli več ugasnila. Pozneje ga je povsem prevzel posnetek koncerta skupine Green Day v Tokiu, ob katerem je spoznal, da želi tudi sam nekoč stati pred množico ljudi. Med svoje vzornike uvršča tudi Bon Jovi. Glasbeno pot je začel kot klaviaturist, po odhodu pevke iz prve skupine pa je prevzel mikrofon. S skupino Riverton je nastopal vse do obdobja pandemije, ko so se njihove poti začele razhajati. Takrat še ni slutil, da ga čaka telefonski klic, ki mu bo življenje obrnil na glavo.

Mislil je, da se nekdo norčuje iz njega, nato pa postal pevec Pop Designa

Nekega deževnega nedeljskega jutra ga je namreč poklical Tone Košmrlj in mu ponudil mesto pevca v skupini Pop Design. »O, tukaj Tone Košmrlj. Bi pel pri Pop Designu?« se spominja besed, ob katerih je najprej pomislil, da se nekdo norčuje iz njega, zato je klic preprosto prekinil. Ko ga je Košmrlj poklical še drugič, je vendarle sprejel povabilo na poskusno vajo, ki pa se je izkazala za nastop na zasebni zabavi. »Vrgli so me v vodo in sem splaval,« je v smehu opisal svoj nenavadni začetek. Od štiridesetih skladb jih je poznal deset, preostalih trideset pa se je moral naučiti v pičlih dveh tednih. Ker je bil Pop Design že od nekdaj njegov najljubši slovenski bend, je novo vlogo sprejel z veliko odgovornostjo in spoštovanjem do njihovih uspešnic. Največji izziv je bil preskok z manjših odrov pred nekaj deset obiskovalci na koncerte pred večtisočglavimi množicami, nastop v Tivoliju pa se mu je še pred leti zdel nepredstavljiv. Prav po koncertu ob 40-letnici skupine je doživel tudi eno najtežjih življenjskih preizkušenj, saj je zbolel in dva tedna preživel v bolnišnici. »Nekaj so mi odkrili v krvi. Moj imunski sistem je začel požirati samega sebe,« je odkrito povedal o zdravstvenih težavah, ki so ga pretresle. Po vrnitvi domov je spremenil prehrano, začel redno telovaditi in ugotovil, da je zahtevne koncerte veliko lažje izpeljati brez alkohola, ob tem pa poudaril, da podobno razmišljajo tudi številni mlajši glasbeniki, med njimi njegovi prijatelji iz skupine Firbci.

Po težki preizkušnji je spremenil svoj način življenja. FOTO: Neža Kralj
Po težki preizkušnji je spremenil svoj način življenja. FOTO: Neža Kralj

Omar Naber ga je spodbudil k drznemu izzivu: 12 pesmi v 12 mesecih

Toda Maj danes ne uresničuje sanj le kot pevec skupine Pop Design, temveč vse bolj pogumno stopa tudi na samostojno glasbeno pot. K temu ga je spodbudil Omar Naber, ki je med pogovorom v zaodrju izvedel, da ima Vrhovec v predalu številne avtorske pesmi. Ko mu je Maj predvajal eno od njih, ga je Omar odločno vprašal: »Stari, pa kaj čakaš? Pa kaj čakaš? Daj ven.« Že čez dva tedna je izdal priredbo pesmi Tri planike in tako simbolično sklenil krog od svojega prvega pevskega nastopa do samostojnega ustvarjanja. Dober odziv poslušalcev mu je dal zagon, zato si je zadal precej drzen cilj: v dvanajstih mesecih izdati dvanajst pesmi, vsako s svojim videospotom. Ob snemanju ŠOKkasta je bilo za njim že sedem skladb, pri petih pa je, kot je priznal, z roki lovil zadnje minute. »Ti roki mi pomagajo zrasti kot osebi,« je pojasnil, saj ga pritisk prisili, da zamisli tudi dejansko uresniči. Njegov glasbeni slog je prav poseben, saj združuje country in slovensko narodnozabavno glasbo, poimenoval pa ga je kar slovenikana. »Ja, v bistvu. Sem izumitelj,« se je pošalil, ko ga je voditeljica vprašala, ali si je novo poimenovanje izmislil sam. Zamisel se je rodila, ko je v eno od svojih skladb vključil frajtonarico in ugotovil, da je poslušalcem nenavadna kombinacija zelo všeč.

Omar Naber ga je spodbudil k drznemu izzivu. FOTO: Neža Kralj
Omar Naber ga je spodbudil k drznemu izzivu. FOTO: Neža Kralj

Ob pesmi o domači Dolenjski so ga premagale solze

Za nasmejanim glasbenikom pa se skriva tudi izrazito čustven človek, ki mu družina in domača Dolenjska pomenita ogromno. Prav zato ima med njegovimi skladbami posebno mesto Moja dolenjska, ki jo označuje za svojo najljubšo. Med pisanjem dela besedila, posvečenega materi, očetu in bratu ter njihovi brezpogojni podpori, so ga premagala čustva. Solze so mu privrele tudi med snemanjem, čustveni trenutek pa je na koncu pustil v posnetku. Zelo blizu mu je očetovo sporočilo, da so mu domača vrata vedno odprta, ne glede na to, kam ga odnese življenje. Pri ustvarjanju rad sodeluje tudi z občinstvom, ki mu je na družbenih omrežjih pomagalo zbirati najbolj nenavadne izgovore, zakaj ljudje na zabavah nočejo plesati. Iz teh zamisli je nastala tudi hudomušna skladba z Mamo Manko, s katero sta sodelovanje zasnovala povsem spontano. Čeprav ima za seboj že številne velike nastope, njegove ambicije ostajajo visoke, saj sanja o samostojnem koncertu v Križankah ali celo na še večjem prizorišču. Ob tem poudarja, da glasbe ne dojema kot tekmovanja, zato se tudi ni odločil za sodelovanje v šovih talentov, glede morebitnega nastopa na Evroviziji pa ostaja odprt. In čeprav se je njegova pot od šolskega pevskega zbora do velikih odrov precej nepričakovano zasukala, danes ve predvsem eno: želi ustvarjati glasbo, v katero iskreno verjame, in ob tem ne pozabiti nase ter na ljudi, ki mu stojijo ob strani.

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