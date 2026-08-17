Pretresljiva izpoved najbolj znanega slovenskega smetarja: Mislijo, da smo neumni ... (VIDEO)

David Golubić ni le komunalni delavec, temveč tudi ustvarjalec na socialnih omrežjih, športnik, umetnik in glasbenik. Njegov profil »Smetarski poklic« na TikToku je prava zakladnica življenjskih in uporabnih vsebin, ki jih deli s sledilci. David se je v kratkem času uspel prebiti iz anonimnosti in postal prepoznaven obraz, ki s svojo večplastno osebnostjo navdušuje številne.

Gost novega ŠOKkasta je bil komunalni delavec David Golobič, ki na družbenih omrežjih ustvarja pod profilom Smetarski poklic. Tam na sproščen, a poučen način prikazuje vsakdan komunalnih delavcev, opozarja na pravilno ločevanje odpadkov in ljudi spodbuja k bolj odgovornemu odnosu do okolja. Njegov prvotni namen je bil predvsem pokazati, kako pomemben je poklic, ki ga družba pogosto jemlje kot nekaj samoumevnega. Medtem ko radi izpostavljamo delo gasilcev, policistov in reševalcev, na ljudi, ki vsak dan skrbijo, da naše ulice in naselja ne ostanejo zasuta z odpadki, hitro pozabimo. »Mi smo kot mama v tem sistemu. Vsi nas imajo za samoumevne, vendar bi se ob naši odsotnosti hitro zavedali, kako pomembni smo,« je slikovito opisal delo smetarjev. Prav s svojim profilom želi pokazati tudi drugo plat poklica – naporno fizično delo, nevarnosti, pa tudi drobne trenutke veselja, ki jih sam vedno znova najde z značilno iskrico v očeh.

Od strežbe do pogrebnika: delo mu je spremenilo pogled na življenje

Pot do komunalnega delavca pa je bila vse prej kot ravna. Golobič je kar 13 let delal v strežbi, nato pa se odločil za spremembo in odšel v proizvodnjo. Tam je zdržal devet mesecev. »Tisto mi je bilo grozno, ves čas stati na mestu. Z nobenim se nisi mogel pogovarjati, osem ur si bil samo za mizo,« je opisal obdobje, zaradi katerega je začel iskati novo pot. Ko je videl razpis za pogrebnika, ga je delo pritegnilo prav zato, ker se, kot pravi, rad sooča s strahovi in izzivi. Dobro leto je tako opravljal poklic, o katerem večina ljudi ne želi niti razmišljati. Izkušnjo danes opisuje kot težko, a izjemno dragoceno. »Da ti perspektivo. Kar naenkrat se ne sekiraš več zaradi baterij ali zato, ker nekdo pred tabo ne spelje dovolj hitro na križišču. Vidiš, kaj je res pomembno,« je povedal. Pri svojem nekdanjem delu je videl tudi prizore, ki jih je opisal kot »filmske«, a podrobnosti iz spoštovanja do umrlih in njihovih svojcev ni želel razkrivati.

David navdušuje tudi na družabnih omrežjih. FOTO: Marko Feist

»Ko umiraš, ne želiš ugotoviti, da si celo življenje nisi dovolil biti ti«

Delo pogrebnika ga ni napolnilo s strahom pred smrtjo, temveč mu je, kot pravi, pomagalo globlje razumeti življenje. Ob soočanju s smrtjo je prišel do zelo jasnega spoznanja: želi živeti tako, da bo nekoč lahko odšel v miru. »Da bom v miru umrl, moram biti sebi zvest, moram biti jaz jaz,« je dejal. Najhuje bi se mu zdelo, da bi se človek ob koncu življenja ozrl nazaj in ugotovil, da si nikoli ni dovolil zares živeti po svoje. Prav ta misel mu danes pomaga tudi pri javnem izpostavljanju. Snemanje posnetkov in kazanje sebe takšnega, kot je, mu ni vedno lahko, a v tem vidi smisel. »Nagrada je mir. Imeti mir pri sebi, to je največ, kar lahko imaš,« je povedal v ŠOKkastu.

Otrokom kaže, da je tudi smetar lahko junak

Danes svojo energijo usmerja predvsem v ozaveščanje. Obiskuje šole in vrtce, kjer otrokom razlaga, zakaj je pravilno ločevanje odpadkov pomembno, kaj se z odpadki zgodi po odvozu in kako lahko že majhna malomarnost oteži delo komunalnim delavcem ter škoduje okolju. Otrokom želi obenem pokazati, da si spoštovanje zasluži vsak poklic. In odzivi so zgovorni – po njegovih predstavitvah marsikateri otrok pove, da bi bil nekoč rad prav smetar ali gasilec. David pa svoje ustvarjalnosti ne omejuje le na delo. Je tudi strasten slikar, ki ustvarja barvite slike s tehniko pikic in je svoje umetnine že namenil dobrodelnim projektom, igra pa tudi kitaro ter ustvarja lastne melodije. Umetnost mu pomeni sprostitev, izražanje in pot do notranjega miru. Njegova vizija za profil Smetarski poklic ostaja jasna: ljudem približati delo komunalcev, izboljšati odnos do poklica ter pokazati, da so prav tisti, ki jih pogosto niti ne opazimo, nepogrešljiv del našega vsakdana.