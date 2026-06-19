Razkril prošnjo znanega Slovenca: javno ga je pohvalil, zasebno pa prosil, naj vsebino umakne (VIDEO)

Jure Jamnik je v pogovoru za podkast ŠOKkast odkrito spregovoril o ustvarjanju vsebin, s katerimi je postal eden najbolj prepoznavnih obrazov slovenskega TikToka in Instagrama. Priznal je, da večina njegovih videov nastane iz stvari, ki ga v vsakdanjem življenju zmotijo ali spravijo ob živce. »To je neka stvar, ki je mene zmotila, ki me je živcirala,« je pojasnil in dodal, da brez čustvene reakcije pogosto ni niti dobre komedije. Čeprav v svojih videih pogosto komentira vplivneže in javne osebnosti, ga odzivi praviloma ne obremenjujejo. Večina je pozitivnih, številni posamezniki pa se na njegove šale odzovejo tudi sami. A med všečki in smejočimi emotikoni se včasih skriva povsem drugačna zgodba. Jamnik je razkril, da je že doživel primer, ko je ena od znanih osebnosti javno pohvalila njegov video. Pod objavo je zapisala nekaj v slogu: »Hahaha, super.« Kmalu zatem pa mu je ista oseba poslala zasebno sporočilo z bistveno manj navdušenim tonom.

V zasebnem pogovoru je sledilo opozorilo, da je po njenem mnenju tokrat prestopil mejo. »Do zdaj je bilo okej, ampak zdaj si pa šel čez mejo,« je povzel sporočilo, ki ga je prejel. Čeprav ga takšni odzivi ne prestrašijo, ga prisilijo k razmisleku. Priznal je, da se je ob enem od takšnih primerov resno vprašal, ali je nekoga užalil ali napadel osebno. Zato je vsebino pokazal tudi drugim in preveril, ali je šala res presegla mejo dobrega okusa. Komik poudarja, da njegov namen nikoli ni žaliti ljudi zaradi njihovega videza ali osebnih lastnosti. »Nočem ljudi užaliti ali pa jih prizadeti,« je dejal. Po njegovem mnenju je bistvena razlika med norčevanjem iz človeka in kritiko dejanj, odločitev ali pojavov, ki jih posameznik sam izbere. Prav zato ga zasebna sporočila užaljenih posameznikov ne odvrnejo od ustvarjanja. Še naprej ostaja zvest svojemu slogu humorja, ki pogosto odpira vprašanja, o katerih se ljudje prepoznajo, nasmehnejo ali pa se ob njih zamislijo.