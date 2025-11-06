Razvpiti slovenski zapornik razkril, kaj mu je svetovala zaročenka (VIDEO)

Filmska zgodba je bila popisana s strani pisatelja Aleša Čara, ki se je vživel v vlogo glavnega protagonista ob tem pa skušal ohranjati profesionalno distanco brez sodb. Njune seanse so vključevale veliko pogovarjanja in izpraševanja. Pisanje knjige je potekalo skozi intenzivne pogovore med Simonom in Alešem. Simon je pripovedoval svojo zgodbo, Aleš pa jo je snemal in kasneje strukturiral.

Simon Doma in Aleš Čar sta postala dobra prijatelja. FOTO: Marko Feist

Simon priznava, da je bilo podoživljanje dogodkov naporno in da ga je pogosto bolela glava po seansah. Aleš je moral zgodbo razumeti in jo ponotranjiti, da je lahko pravilno zapisal dogodke. »Sanjal bom rekel, da nikoli nisem. Ampak se je pa tako kar velikokrat, v bistvu, ko je Aleš šel, me je kar velikokrat potem glava bolela. V bistvu sem bil čisto tak, tako kot da bi se izmolzel v bistvu samega sebe,«

Zaročenka Petra mu je svetovala strokovno pomoč

»Moja partnerka Petra, pravi, ja, da bom moral iti malo, ampak bom rekel, da se vedno bolj nagibam v to smer,« nam je razkril v novem ŠOKkastu. Priznal je, da prvič v življenju premišljuje, da bi to res storil. Simon svoje sedanje življenje opisuje kot povprečno, vendar brez strahu. Priznava, da je sprva cenil osnovne stvari, kot je tekoča voda, vendar se je na te udobnosti hitro navadil. Njegov vsakdan je zdaj precej običajen, čeprav občasno sodeluje v intervjujih in podcastih.