Ribič Pepe ponesreči razkril veliko skrivnosti: Upam, da ne snemate tega ... (VIDEO)

Lik Ribiča Pepeta že več kot 18 let razveseljuje otroke in njihove starše, njegov ustvarjalec pa je v novem ŠOKkastu razkril, kako se je njegova zgodba sploh začela in kam ga pelje danes. Čeprav so se generacije otrok v tem času zamenjale, se Pepe skoraj ni spremenil. Sam pravi, da v sebi še vedno ohranja duha osem- ali devetletnega otroka. Prav ta otroška plat mu po njegovem pomaga, da se z najmlajšimi poveže brez pretvarjanja in pokroviteljstva. »Ribič Pepe se ne stara, on je večni otrok,« je povedal. Njegov svet je zato še vedno poln radovednosti, risbic, pesmi in nepredvidljivih dogodivščin. Otrokom ne želi nastopati kot odrasla avtoriteta, ampak kot nekdo, ki skupaj z njimi odkriva svet. To je tudi eden od razlogov, da se je lik obdržal tako dolgo in ostal prepoznaven. Pepe je z leti postal del otroštva številnih Slovencev, zdaj pa se njegova zgodba nadaljuje tudi na novih platformah.

Otroci so lahko brutalno iskreni

Delo z otroki je, kot pravi, povsem drugačno od vsega drugega, saj pri njih ni prostora za olepševanje resnice. Če jim nekaj ni všeč, ti bodo to povedali takoj in brez ovinkarjenja. Ribič Pepe zato nastopov v živo ne dojema le kot zabavo, ampak tudi kot pomemben preizkus svojih idej. »Ko grem na oder, nikoli vnaprej ne vem, kaj bom počel,« je priznal. Ko zagleda otroške obraze, se odloči, katere pesmi bo zapel, kaj bo narisal in kaj bodo skupaj zaplesali. Prav nastopi v živo so mu skozi leta pokazali, kaj otroke v resnici zanima in česa si želijo. Otroška neposrednost ga ne moti, tudi kadar je kritika brutalno iskrena. Kot se je pošalil, ti otroci brez težav povedo: »Ti si bil zanič.« Takšne besede ga ne užalijo, ampak ga prisilijo, da razmisli in je prihodnjič boljši. »To se ti zapeče v palimpsest tvoje dušice, potem greš domov in razmisliš,« je slikovito opisal svojo izkušnjo z najzahtevnejšim občinstvom. Otroci bodo tudi v novih epizodah ostali v ospredju, saj Ribič Pepe pravi, da brez njih pravzaprav ne zna narediti ničesar zares dobrega. Ob tem se je spomnil še zabavne pritožbe enega od očetov, ki je z družino potoval na morje v Črno goro. Pot je zaradi kolon trajala kar 12 ur, otroci pa so ves čas poslušali isto zgoščenko Ribiča Pepeta. Oče mu je pozneje priznal, da ga je imel po 97. poslušanju istega CD-ja že pošteno dovolj, a ga ni smel odstraniti iz predvajalnika, saj se je otrok takoj začel jeziti. Kot pravi Pepe, je bila to ena redkih pripomb odraslih na njegove pesmi, ki jih najmlajši očitno lahko poslušajo znova in znova.

Otrokom zato želi ponuditi čim več razlogov, da kaj ustvarijo, vprašajo ali poskusijo sami. FOTO: Marko Feist

»Bolj smo si različni, bolj smo si zanimivi«

Pepe je prepričan, da se otroci kljub računalnikom, tablicam in pametnim telefonom v svojem bistvu niso tako zelo spremenili. Še vedno jih ženejo igra, domišljija in predvsem radovednost. »Staranje je izgubljanje sposobnosti radovednosti,« pravi in opozarja, da odrasli prepogosto izgubimo veselje do presenečenj. Otrokom zato želi ponuditi čim več razlogov, da kaj ustvarijo, vprašajo ali poskusijo sami. Staršem ob tem polaga na srce preprost nasvet: najboljša igrača v zgodovini človeštva po njegovem ni računalnik, ampak žoga. Namesto tablice priporoča travnik, zrak, sonce in skupno igro, dokler otroci še želijo preživljati čas s starši. Prav otroci pa so tudi njega v vseh teh letih marsičesa naučili. Predvsem strpnosti in spoznanja, da je različnost med ljudmi nekaj dobrega. »Bolj smo si različni, bolj smo si zanimivi,« poudarja. Po njegovem otroci razlik med ljudmi pogosto sploh ne vidijo tako, kot jih pozneje začnejo videti odrasli.

Ribič Pepe se seli tudi tja, kjer otroci preživijo vse več časa, na YouTube, Instagram in Facebook. FOTO: Marko Feist

Kakšen šef je Jože Potrebuješ?

Pri nastanku in razvoju Ribiča Pepeta pa pomembno vlogo igrajo tudi Čuki in predvsem Jože Potrebuješ. Pepe ga opisuje kot svojega velikega prijatelja in človeka, brez katerega bi bil njegov glasbeni svet precej drugačen. Prav Potrebuješ je namreč napisal pesmi Ribiča Pepeta, od prve do zadnje. Skupaj sta tudi razvijala lik, ki je pozneje postal eden najbolj prepoznavnih otroških junakov pri nas. »To so Jožetove pesmice, s katerimi sva tudi ta lik skupaj ustvarila in ga še vedno skupaj peljeva,« je povedal Pepe. Danes pa se Ribič Pepe seli tudi tja, kjer otroci preživijo vse več časa, na YouTube, Instagram in Facebook. Nova spletna serija jih ne želi prikovati pred zaslone, ampak jih spodbuditi, da po ogledu nekaj naredijo še z lastnimi rokami. Učijo se risati, pisati, prepevati, modelirati, lepiti, šivati in celo uporabljati preprosto orodje. Pepe se zaveda, da tehnologije otrokom ni mogoče preprosto odvzeti, zato jim želi ponuditi kakovostnejšo alternativo praznim vsebinam in računalniškim igricam. In tako najbolj znani slovenski ribič, ki še vedno ni ujel niti ene ribe, po več kot 18 letih očitno še zdaleč ne namerava pospraviti ribiške palice.