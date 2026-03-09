Robert Goter v ŠOKkastu: Ekstremni podvig, prisotni bodo tudi psihologi (VIDEO)

Robert Goter je ime, ki v svetu harmonike odmeva že več kot 40 let. S harmoniko je začel že kot otrok, danes pa je sinonim za virtuoznost, vztrajnost in ljubezen do slovenske glasbe. Njegova kariera je polna nepozabnih nastopov, od odrov doma in v tujini do poučevanja mladih glasbenikov. Med njegove največje dosežke spada postavitev slovenskega rekorda v neprekinjenem igranju harmonike, ki je trajalo 58 ur, 21 minut in 24 sekund. V novem ŠOKkastu je Robert Goter spregovoril o najtežjih trenutkih podiranja rekorda, ko mu je dejansko vzelo spomin in ni vedel, kje in za koga igra. »Letos se podajam na to pot, obogaten z izkušnjami iz prakse,« nam je zaupal. Kot pojasnjuje Goter, priprave niso le fizične, temveč tudi psihološke. Podobno natančno je načrtovana tudi prehrana, spanje in uporaba pavz, ki jih pravila določajo vsakih pet minut na uro igranja.

Kitajcem napovedal boj

Poleg osebnega rekorda se Goter pripravlja tudi na podiranje svetovnega rekorda v največjem številu harmonikarjev, ki skupaj igrajo skladbo Na Golici. Cilj je preseči obstoječi rekord Kitajcev, ki imajo 5.282 igralcev. Dogodek bo potekal v Velenju in bo po besedah Goterja priložnost, da harmonika pokaže svoj pomen v slovenski kulturi: »Naša osnovna naloga samo to, da ljudi obvestimo, da ljudje izvejo, da se to dogaja, in da se prijavijo in pridejo, ker to je edinstvena priložnost. Tega nihče več ne bo ponovil,« je razkril. Sodelujejo lahko vsi, ki znajo na harmoniko bodisi klavirsko ali diatonično, odigrati skladbo Na Golici. Dogodek bo potekal 17. maja na Velenjski Visti, kjer bo prostora za do 30.000 ljudi, kar zagotavlja dovolj prostora za vse udeležence in obiskovalce.

Priprave so v polnem teku. Mu bo uspelo podreti kar dva rekorda? FOTO: Marko Feist

Norčevali so se iz njega

Robert je spregovoril tudi o svoji ljubezni do harmonike in narodnozabavne glasbe ter o težkih začetkih: »Ko sem v osnovni šoli igral harmoniko, sem veljal za največjega kmeta, še učiteljica se je delala norca iz mene,« nam je zaupal. Pa vendar je vztrajal pri svoji odločitvi in danes solidno živi od igranja harmonike. Čeprav je študiral ekonomijo, je njegov glavni vir prihodka prav ukvarjanje z glasbo. »Če si dober v tem, kar delaš, se da živeti od vsega,« nam je zaupal »Moraš biti vesten, marljiv, pošten do strank in upoštevati vsa pravila, ki v življenju veljajo,« je zaključil. Razkril je tudi, kakšen učitelj in kako prepozna talentirane učence. V preteklosti je na oder postavil prav poseben projekt, kjer je združil harmoniko in stand up.

Na podiranje rekorda se lahko prijavite na povezavi.