Rok in Štras (MFRY): Dala sta si krvno zavezo (VIDEO)

Gregor Strasbergar in Rok Klobučar sta gostovala v novi epizodi podkasta ŠOKkast. Razkrila sta, da so se fantje ravno vrnili iz intenzivnega snemanja. Del procesa so ustvarjali v irskem studiu, kjer so preživeli dolge, naporne dneve. Kot sta poudarila, niso šli na snemanje počivat, ampak delat. »Mi smo pa vsak dan igrali tako ene 12 ur, po moje,« je razkril Gregor. Po vrnitvi domov so bili, kot pravita, popolnoma izpraznjeni. V tujini so želeli ujeti novo energijo in svež pristop k ustvarjanju. Prav ta izkušnja je močno zaznamovala zvok prihajajoče plošče. Album naj bi izšel prihodnjo pomlad.

Dala sta si krvno zavezo. FOTO: Marko Feist

Ime skupine MRFY se je rodilo leta 2013, ob sklicevanju na Murphyjev zakon – idejo, da gre lahko vse, kar lahko gre narobe, tudi res narobe. A kot pravijo člani, je realnost še širša: »Generalni zakon je pa vse, kar se lahko zgodi, se bo zgodilo,« so pojasnili v pogovoru. V več kot 13 letih delovanja so šli skozi številne vzpone in padce, a bend je ostal skupaj. Kot poudarjajo, niso le glasbena skupina, ampak ekipa, ki je skupaj odraščala. »Mi smo šli čez cela svoja dvajseta skupaj,« je povedal Gregor. V tem času so se naučili, da je vztrajnost ključna. In da se v glasbi, kot v življenju, vse vedno nekako obrne v svojo smer.

Ena najbolj nenavadnih anekdot iz njihove zgodbe pa je t. i. “krvna zaveza”, ki sta jo sklenila Rok in Gregor. Kot sta razkrila, sta celo kupila katano in pred koncertom simbolično naredila rez, da bi potrdila svojo povezanost. Čeprav zveni skoraj filmsko, pravita, da je šlo za simbol zvestobe skupini. »Če sva dva, potem je bend,« sta razložila v šali. Takšni trenutki kažejo, kako močno so povezani in da je odločitev o bendu nekaj, kar presega klasično sodelovanje. MRFY tako ne povezuje le glasba, ampak tudi zgodba, ki jo gradijo skupaj.

Glasbena sodelovanja in ustvarjalna svoboda

MRFY so v zadnjih letih sodelovali z različnimi glasbeniki, kar imenujejo kar »feat summer«. Med drugim so ustvarjali z imeni, kot so Helena Blagne, Laibach in Rotor Motor. Kot pravijo, so sodelovanja vedno organska in spontana. »Če smo za, smo takoj za,« je poudaril Gregor. Glasbeno jih ne zanimajo žanrske omejitve, temveč energija in ideja. Prav zaradi tega se zlahka povežejo z zelo različnimi izvajalci. Vsako sodelovanje prinese novo izkušnjo in širjenje glasbenih obzorij. To ohranja njihovo ustvarjanje sveže in nepredvidljivo.

Oboževalci in koncertna energija

V pogovoru nista mogli mimo svojih oboževalcev, ki jih spremljajo na vsakem koraku. Publika je po njunih besedah zelo raznolika, od otrok do starejših poslušalcev. »Imamo res kul ljudi,« je povedal Gregor in dodal, da je na koncertih vedno dobra energija. Oboževalci pogosto pridejo tudi ljudje, ki jih sicer ne poslušajo, a jih koncert prepriča. Na njihovih koncertih se, kot pravita, ustvarja posebna energija. Prav ta stik z občinstvom jim daje dodatno motivacijo. Zvesti oboževalci so postali pomemben del njihove zgodbe. MRFY tako ostajajo eden najbolj prepoznavnih slovenskih bendov z močno koncertno identiteto.