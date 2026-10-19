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Rok Lunaček o težkih trenutkih: Spomnim se, ko sva imela finančni kolaps ... (VIDEO)

Rok Lunaček je v novem ŠOKkastu odprl več zelo osebnih poglavij svojega življenja in kariere. Spregovoril je o prihajajočem koncertu Flirrtov v Stožicah, pokojnem očetu, ki je med prvimi verjel v bend, partnerki Viti, težkih finančnih obdobjih ter tudi o tremi in paničnih napadih pred nastopi.
FOTO: Neža Kralj

FOTO: Neža Kralj

FOTO: Neža Kralj

FOTO: Neža Kralj

Rok Lunaček navdušuje z energijo in iskrenostjo. FOTO: Marko Pigac/mp Produkcija/pigac.

Rok Lunaček navdušuje z energijo in iskrenostjo. FOTO: Marko Pigac/mp Produkcija/pigac.

FOTO: Neža Kralj
FOTO: Neža Kralj
Rok Lunaček navdušuje z energijo in iskrenostjo. FOTO: Marko Pigac/mp Produkcija/pigac.
Petra Kalan
 19. 10. 2026 | 19:00
5:58
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Rok Lunaček, pevec skupine Flirrt, je bil gost novega ŠOKkasta, kjer je v pogovoru odkrito spregovoril o poti skupine, zasebnem življenju in prihajajočem velikem koncertu v Stožicah. Prav Stožice zanj pomenijo posebno prelomnico, saj jih vidi kot naslednji korak skupine, ki je v treh desetletjih prehodila dolgo in pogosto zahtevno pot. Čeprav osebno kot svoj »sveti gral« še vedno dojema Križanke, priznava, da so Stožice simbol tega, da je bend dosegel novo raven. Za takšen trenutek so po njegovih besedah potrebna leta dela, vztrajnosti in tudi samozavesti, ki je Flirrt nekoč ni imel toliko kot danes. Veliko vlogo pri tem je imel njegov pokojni oče, ki je v skupino verjel, še preden so vanjo zares verjeli njeni člani. Prav oče mu je svetoval, naj bend vzame resno in mu nameni več energije. Po njegovi smrti si je Lunaček obljubil, da bo temu nasvetu sledil, čeprav je bilo pred skupino še veliko zavrnitev in težkih trenutkov. Ob spominu nanj se še danes težko izogne močnim čustvom. »Pri očetu se vedno dobim nek cmok,« je priznal v ŠOKkastu. 

Rad ima nostalgijo

»Zelo rad se vračam v otroštvo, Čunga Lunge, bazuke, poniji,« je povedal in priznal, da se v preteklost vrača pogosteje, kot si je dolgo želel priznati. Morda tam išče vzorce, ki bi jih lahko popravil, ali pa se vrača k trenutkom, ki so mu bili preprosto lepi. Dodal je, da se sicer rad prepričuje, da živi predvsem v sedanjosti, vendar vse bolj ugotavlja, da je v resnici velik nostalgik. Obenem je razkril, da njegovo otroštvo ni bilo vedno brezskrbno in da so doma poznali tudi obdobja, ko je denarja močno primanjkovalo. Podobno težko obdobje je pozneje doživel tudi s partnerko Vito, ko sta se znašla v finančni stiski. »Spomnim se, ko sva imela finančni kolaps, recimo, niti ne tako dolgo nazaj, ko nisva vedela sploh, ker sva imela kredit za stanovanje,« je povedal in opisal čas, ko sta odplačevala stanovanjski kredit ter nista vedela, kako bosta pokrila vse stroške. Vita je takrat kljub svoji izobrazbi delala v trgovini, sam pa je prijel tudi za fizično delo in prenašal škatle, da sta lahko plačala položnice. Spomnil se je celo obdobja, ko sta imela ob koncu meseca v denarnici le še nekaj sto tolarjev, pa sta si vseeno privoščila poceni kino in večerjo. Prav ti trenutki so danes zanj med najlepšimi spomini, saj sta se znala veseliti zelo preprostih stvari. Danes živita precej bolj mirno, toda Lunaček poudarja, da denar zanj še vedno ni osnova zadovoljstva. »V bistvu ne rabiš veliko denarja, da bi bil srečen,« je dejal, čeprav dobro ve tudi, kako težko je življenje, kadar ga nimaš niti za osnovne stvari.

FOTO: Neža Kralj
FOTO: Neža Kralj

Vita mu je spremenila življenje, srečo pa danes najdeta v tišini

V pogovoru je večkrat poudaril, kako pomembna je bila pri njegovi osebni in glasbeni poti prav Vita. Ni le njegova življenjska sopotnica, ampak je v težkih obdobjih prevzela tudi velik del poslovnega bremena skupine in pomagala, da je Flirrt obstal ter se razvijal. Lunaček danes veliko zadovoljstva najde prav v trenutkih, ki nimajo nobene zveze z velikimi koncertnimi odri. Delil je tudi zgodbo z nedavnega dopusta na majhnem otoku, kjer sta bila z Vito skoraj sama. »To, da sva bila čisto sama, ob knjigi, v tišini, to, da kuhaš, da je mir,« je opisal njuno predstavo sreče. Ko so se ob njuni nastanitvi pojavile potepuške mačke, sta jim začela dajati celo hrano, ki sta jo prinesla zase. Zato sta sama namesto mesa jedla zelenjavne rižote, da sta lahko nahranila živali. »Ampak to je veselje,« je dejal Lunaček in s tem opisal, kako drugače danes gleda na zadovoljstvo. Precej drugačen je bil njegov življenjski slog pred Vito, ko je bilo, kot pravi, več »rock and rolla« in tudi alkohola. Danes alkohola ne potrebuje več niti za premagovanje treme in pravi, da je zaradi tega na odru precej bolj prisoten in povezan z občinstvom.

Rok Lunaček navdušuje z energijo in iskrenostjo. FOTO: Marko Pigac/mp Produkcija/pigac.
Rok Lunaček navdušuje z energijo in iskrenostjo. FOTO: Marko Pigac/mp Produkcija/pigac.

Panični napadi, trema in prijateljstva med glasbeniki

Rok je odkrito priznal, da so ga pred nastopi spremljale zelo hude treme, včasih celo panični napadi. Nekoč je mislil, da mu bo pred koncertom pomagal kozarček alkohola, saj ga je nekoliko otopil in zmanjšal občutek strahu. Kasneje je ugotovil, da s tem pravzaprav izgublja tisto, kar mu je na odru najpomembnejše, stik z ljudmi. »Ko sem popolnoma nehal piti, sem ugotovil, da je veliko lepše, ko tega ne naredim,« je povedal. Trema je danes zaradi tega morda celo večja, toda koncertno doživetje je zanj bistveno pristnejše. Spregovoril je tudi o odnosih na slovenski glasbeni sceni in poudaril, da je veliko sodelovanj sicer poslovnih, pri pravih prijateljstvih pa denar zanj ni pomemben. Sam je, kot pravi, na gostovanja praviloma hodil brezplačno, kadar je šlo za ljudi, ki jih je imel res rad. Posebej je omenil Blaža Švaba, za katerega pravi, da bi šel »tisočkrat zastonj in z največjim veseljem«. »Zdaj bom pa človeku računal, ki ga imam rad? Mislim, ne,« je pojasnil in dodal, da je tudi Švab prišel k njemu brezplačno. Pred Flirrti pa je zdaj eden največjih trenutkov njihove kariere, Stožice, ob 30-letnici skupine pa pripravljajo tudi dokumentarec, ki bo z arhivskimi posnetki, pričevanji in spomini pokazal tako vzpone kot težja poglavja njihove zgodbe.

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