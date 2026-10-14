Romih o skupnem projektu s Pečarjevo:»Na trenutke sem bil čisto zlomljen, bili so trenutki, ko sem zaklel!« (VIDEO)

Prav skupaj sta namreč napisala scenarij za Pasjo komedijo, Romihov prvi resnejši samostojni podvig na slovenskih gledaliških odrih. Predstava je nato zaživela po vsej Sloveniji, medtem ko je njuna zasebna zgodba danes dobila precej bolj grenak epilog.

Boštjan Romih je v slovenskem medijskem prostoru že več kot dve desetletji znan kot televizijski in radijski voditelj, moderator in učitelj javnega nastopanja. Pred dobrim letom dni pa se je odločil, da stopi še precej bolj iz cone udobja in se preizkusi na gledališkem odru. Nastala je monokomedija Pasja komedija, pri kateri je imel posebno vlogo tudi njegov takratni partnerki Nini Pečar. Skupaj sta namreč napisala scenarij, Romih pa je nato sam prevzel breme celotne predstave. V ŠOKkastu je takrat priznal, da je bil proces vse prej kot lahek. »Na trenutke sem bil čisto zlomljen, bili so trenutki, ko sem zaklel,« je povedal. Dodal je, da si je večkrat mislil: »Šit, v kaj sem se jaz spravil in ne vem, če sem tega zmožen.« Kljub dvomom je vztrajal, predstava pa je v naslednjih mesecih zaživela na številnih slovenskih odrih. Celotnemu ŠOKkastu lahko prisluhnete spodaj:

Skupni projekt, ki je postal uspešnica

Za Romiha je bila Pasja komedija pomembna prelomnica, saj se je prvič resneje znašel sam na odru v vlogi komika. Do takrat je bil vajen vodenja televizijskih in radijskih formatov, pri monokomediji pa ni bilo sogovornika, ki bi mu pomagal nositi tempo predstave. Prav zato je bil projekt zanj tudi osebni preizkus. Z Nino sta pri pisanju izhajala iz vsakdanjih situacij, odnosov in opazovanja sveta okoli sebe, rezultat pa je bila predstava, ki je našla občinstvo po vsej Sloveniji. Takrat je bilo njuno sodelovanje tudi odraz njune bližine, saj sta zasebni odnos prenesla še v ustvarjalni proces. Romih je v pogovoru poudarjal, da je moral pri pripravi predstave premagati veliko negotovosti, vendar so mu pri tem pomagale pretekle izkušnje z odrom in nastopanjem. Po letu dni je jasno, da je bil podvig uspešen, saj Pasja komedija še vedno živi in gostuje. Toda danes se ob predstavi ne govori več le o gledališču.

Boštjan Romih FOTO: Nina Pečar Delo

Danes je njuna zgodba v povsem drugačni luči

V zadnjih dneh je namreč v ospredju predvsem razhod Boštjana Romiha in Nine Pečar. Pečarjeva je po koncu zveze javno opisala svojo izkušnjo odnosa in Romihu namenila več resnih očitkov glede njegovega ravnanja do nje. Med drugim je govorila o poniževanju, razvrednotenju in težkih trenutkih, ki naj bi jih doživljala v zvezi, vendar gre pri teh navedbah za njeno plat zgodbe. Romih se je odzval z besedami, da je njegova resnica povsem drugačna in da zasebnih stvari ne želi razčiščevati v javnosti. Pečarjeva je nato svoje zapise postopoma umaknila in javnost pozvala, naj Romihu ne pošilja groženj, saj si tega ne želi. Danes so tako njune skupne fotografije in javni zapisi o razmerju izginili, Pasja komedija pa ostaja eden najbolj očitnih ustvarjalnih spominov na čas, ko sta še delovala kot par. Predstava, ki sta jo ustvarila skupaj, tako danes nosi povsem drugačen čustveni kontekst kot ob svojem nastanku.