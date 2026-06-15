S tem se bori znani slovenski glasbenik (VIDEO)

Rok Lunaček, glasbenik in avtor številnih uspešnic je v terenskem studiu v prelepem ambientu ljubljanskih Križank spregovoril o manj priljubljeni temi. Čeprav je izkušen nastopajoči, ki stoji pred publiko s kilometri uspehov za sabo, ga pred koncerti še vedno preplavijo občutki, ki si jih težko razloži. »Veliko tremo imam,« je priznal Lunaček, ko smo ga povprašali o občutkih pred nastopi. »Ko pridem sem, ko sem še sam, sploh nimam prijateljev zada,, in imam cmok v grlu,« je opisal tisti znani občutek, ki ga mnogi glasbeniki poznajo, ko nisi še na odru, pa ti srce že razbija.

S Flirrti pripravljajo nepozabne projekte. Foto: Dejan Javornik

Rok je povedal, da so včasih občutki treme segali celo v panične napade v preteklosti, na enega izmed koncertov v Kranju se še spominja kot izziva, ki se je zdel prevelik. Danes je temu bolj kos, a še vedno priznava, da se mora sam pomiriti, čeprav ga kolegi iz benda spodbujajo in včasih skoraj neformalno “lopnejo po hrbtu”. »Vem, da me imajo ljudje radi, jaz imam njih rad nazaj,« je dejal in dodal, da je mogoče vzrok v “manjvrednostnem kompleksu iz otroštva,” ki se pokaže prav pred tistim trenutkom, ko stopiš pred občinstvo.

Brez lažne skromnosti lahko rečemo, da je Lunaček v Križankah uspešno obvladoval tremo, občinstvo pa je bilo tudi tokrat navdušeno nad duetom, ki sta ga zapela z Janom Plestenjakom. Pesem, ki govori o odtujenosti v odnosih ima naslov Prazna postelja. Sicer pa je bil Lunaček le eden izmed sogovornikov v posebni ediciji ŠOKkasta, ki je tokrat potekal na terenu.