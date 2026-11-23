Zgovorni, vedno nasmejani in energični Ian Rožac, ki je s svojo pojavnostjo zaznamoval letošnjo sezono MasterChefa, je bil gost novega ŠOKkasta. Ian je bil pred MasterChefom zelo aktiven na družbenih omrežjih, kjer je skoraj vsak dan objavljal nove vsebine. Nato pa je za skoraj pol leta praktično izginil. Razlog? Snemanje MasterChefa, o katerem zaradi pogodbenih obveznosti ni smel govoriti. »Pri meni res ni vedel nihče. Vedela je moja družina in najboljša prijateljica Sara,« je razkril v ŠOKkastu. Njegovi dnevi so bili povsem zapolnjeni, saj je poleg snemanj še vedno delal v agenciji. »Zjutraj sem vstal ob šestih, dve uri delal pred snemanjem, šel na snemanje, zvečer končal in potem doma delal še dve uri,« je opisal naporen vsakdan. Ker ni več objavljal, je izgubil skoraj vsa poslovna sodelovanja in se moral pozneje finančno pobirati. Medtem pa so ljudje začeli ugibati, kam je izginil. »Potem so se začele govorice, da sem jaz v Kmetiji!« je v smehu povedal in dodal, da nihče sploh ni pomislil na MasterChefa.

Ob 19.00 v novem ŠOKkastu Ian Rožac s številnimi zgodbami in zanimivimi predmeti. FOTO: Marko Feist

Velika skrivnost, ki je ni želel izdati

Čeprav Ian sicer rad govori, je skrivnost o sodelovanju v oddaji skrbno varoval. Tudi ko se je MasterChef začel predvajati in so ga ljudje spraševali, kdo bo izpadel in kdo zmagal, ni želel izdati ničesar. Čeprav se je v ŠOKkastu pošalil in dejal:»Jaz kar povem. Zmagovalec je ....« Potem pa je vse skupaj zaključil z nasmehom in dodal:»Iz mene res ne moreš ničesar izvleči. Nič, nič, nič, nič,« je zatrdil. Pojasnil je, da ni šlo zgolj za spoštovanje pogodbe, ampak tudi za spoštovanje zmagovalca in gledalcev, ki so si zaslužili napetost do zadnjega trenutka.

Kako je v resnici videti življenje tekmovalca MasterChefa, ko kamere ugasnejo, koliko je Ian žrtvoval za sodelovanje in zakaj pravi, da mu je oddaja življenje izstrelila kot raketa? Vse to in še veliko več je razkril v novem ŠOKkastu, kjer je spregovoril tudi o svojih najbolj čustvenih trenutkih in načrtih za prihodnost.