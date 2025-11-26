Se spomnite Deje Mušič? Senidah ima o njej prav posebno mnenje (VIDEO)

Ko omenjamo slovensko glasbeno in televizijsko sceno 90-ih, ime Deje Mušič takoj vzbudi nostalgijo. Bila je pevka, voditeljica, radijska oseba, a danes živi povsem drugačno življenje, stran od žarometov. Njena pot je navdihnila številne, tudi mlajše generacije, med njimi tudi karizmatično Senidah.

Kje je danes?

Po poročanju nekaterih slovenskih portalov, Deja Mušič danes živi na Švedskem, na otoku, kjer si je ustvarila družinsko življenje. Novice Svet24 Po umiku iz glasbene industrije se je posvetila bolj zasebni eksistenci: ukvarja se z umetniškimi hobiji, kot so fotografija in opazovanje narave, medtem ko je glasbe javno skoraj ni več. V eni od redkih objav je Deja zapisala hvaležnost do svojih oboževalcev in nostalgijo po preteklosti: priznala je, da je glasbo morda pustila za sabo, da bi zapela njena duša.

Ni se upala prijaviti

Senida Hajdarpašić, znana kot Senidah, danes velja za eno najpomembnejših imen na balkanski in slovenski glasbeni sceni. V novem ŠOKkastu je iskreno priznala, da je kot otrok občudovala Dejo Mušič, še posebej njeno vodenje oddaje Karaoke: »Spomnim se šova z Dejo Mušič – karaoke so mi bile noro dobre. Deja mi je bila super. Hotela sem se prijaviti, a sem bila še premlada … in, iskreno, sramežljiva. Če me ne bi bilo sram, bi to zagotovo naredila. To sem si res želela.«