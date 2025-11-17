Senidah v ŠOKkastu: Ko je videla, kaj je naredila sestra, je skoraj omedlela (VIDEO)

Senido Hajdarpašić, danes vsem znana kot Senidah, je pot iz skromnih začetkov s skupino Muff odpeljala v najvišjo ligo balkanskih glasbenih zvezd. Nekoč je Slovenija prepevala njihovo pesem Naj sije v očeh, danes pa milijoni klikajo njene pesmi, ki so jo je izstrelile v orbito regionalnih ikon. Kot otrok je občudovala Dejo Mušič in sanjala o nastopu v oddaji Karaoke. V Stožicah napoveduje decembrski spektakel, kjer obljublja presežke, presenečenja in posebne goste. V dneh pred koncertom v Stožicah je tempo intenziven. Pridružili se ji bodo tudi Muff, kar bo za pevko posebno čustven trenutek. Čeprav je o dogajanju na koncertu še nekoliko skrivnostna, nam je razkrila: »Tukaj sem doma, tukaj si lahko privoščim malo več.« Čeprav si želi pet, šest kostumov, pravi, da jih bo imela manj, a morda s kakšnim dodatnim elementom, ki bo med koncertom poletel z nje. Če ne bi ustvarjala glasbe, bi se zagotovo ukvarjala z modo.

Postala je glasbena in modna ikona. FOTO: Osebni Arhiv

Vrnitev v preteklost in trdne vezi z začetkov

Pot od skupine Muff do solo kariere za Senidah danes deluje skoraj kot prejšnje življenje. »Ko poslušam te stare komade, se mi zdi, kot da je bilo to v drugem življenju,« priznava. A jedro ekipe ostaja isto: Tadej Košir, Anže Kacafura in ona – ustanovni člani Muff. »Ta prva ekipa ostaja, ostalo se samo dodaja,« nam je razkrila. Čeprav je zdaj v vrhu scene, se zna prizemljiti in to znajo tudi njeni najbližji: »Tisti, ki te imajo res radi, te kdaj spustijo malo na tla.« Po težjih trenutkih nastaja tudi največ materiala, priznava: »Ko sem nesrečna, so oni srečni, ker takrat ustvarjam.«

Decembra prihaja v Stožice, kjer obljublja glasbeni spektakel. FOTO: Osebni Arhiv

Mama ji je šivala oblačila

Ekstravaganten slog je del nje že od otroštva. »Še dobro, da je mami rada šivala,« se nasmeji. Danes ima toliko oblačil, da jih hrani celo v skladišču. Na odru pa pokaže tudi svojo nežnejšo plat: »Še dobro, da imam očala, da se ne vidi, kaj se dogaja tukaj spodaj.« Medijev ne bere, saj so balkanski včasih »neizprosni«. Njena kariera pa se je začela povsem spontano, saj je sestra brez njenega vedenja naložila posnetek njenega petja na YouTube. »Skoraj sem omedlela!« se smeji. A ravno ta trenutek je sprožil verigo dogodkov, ki jo je pripeljala do tega, kar je danes ene najbolj prepoznavnih glasbenih ikon regije. Spregovorila je tudi o glasbenih vzponih in padcih ter samoti, ki jo bogati in se je ne boji.