Simon Doma in Aleš Čar v ŠOKkastu: Mama še vedno joka, ko sliši za Venezuelo (VIDEO)

Knjiga Gringo Loco, ki jo podpisujeta nekdanji zapornik Simon Doma in pisatelj Aleš Čar, je že ob izidu razburkala slovensko literarno in družbeno sceno. Zgodba o preživetju v venezuelskem zaporu Los Teques, ki ga nekateri imenujejo kar pekel na zemlji, je tako brutalna, da se zdi neverjetna – če ne bi bila resnična. Miha Šalehar je ob izidu zapisal, da je zgodba »tako neverjetna, da bi si jo morali izmisliti, če ne bi bila resnična«. Bralci so ob branju knjige hkrati osupli, ganjeni in šokirani, mnogi so zapisali, da po tej izpovedi življenje vidijo z drugačnimi očmi. Simon Doma in Aleš Čar sta v procesu nastajanja knjige stkala močno vez. »Najin odnos se je začel profesionalno, a hitro postal osebno prijateljstvo,« priznava Čar. Pisanje knjige je bilo naporno, polno pogovorov, snemanj in bolečih spominov. »Po seansah me je pogosto bolela glava,« priznava Simon, ki je moral znova in znova podoživljati najtežje trenutke svojega življenja. Čar je moral njegovo zgodbo razumeti in ponotranjiti, da jo je lahko zapisal tako, da se dotakne bralca in to mu je uspelo.

Mama ob omembi Venezuele še vedno joka

Knjiga Gringo Loco je bila med bralci in kritiki sprejeta z izjemnim navdušenjem. Opisujejo jo kot pretresljivo in navdihujočo. Simon je prejel na stotine sporočil ljudi, ki so se v njegovi zgodbi prepoznali ali pa jih je ta opomnila, kako krhka je meja med svobodo in izgubo vsega. »Nisem pričakoval toliko pozitivnih odzivov,« priznava Simon. Kritike, ki so se pojavile, večinoma o moralnosti razkrivanja njegove preteklosti, sta oba sprejela mirno. »Negativni komentarji so redki in brez vsebine,« pravi Čar. Še posebej ganljiva pa je bila vloga Simonove mame, ki je z natančnimi zapiski in podporo pomagala ohraniti njegovo zgodbo živo, brez nje knjige verjetno sploh ne bi bilo. Prvotno pa je prav po njeni zaslugi Simon sploh preživel, saj mu je redno pošiljala denar v zapor. Čeprav ob omembi Venezuele ne ostane ravnodušna pa Simon razkriva: »Knjige ni prebrala.«

Njegovo zgodbo je popisal pisatelj Aleš Čar, ki nam je povedal, da je bila vse skupaj dobra vaja v empatiji. FOTO: Marko Feist

Od knjige do filma

Zaradi močnega odziva bralcev se že govori o filmski ali serijski priredbi zgodbe. Simon in Aleš idejo pozdravljata – Simon bi si v vlogi sebe zaželel igralca Toma Hardyja, Čar pa meni, da bi bila serija še primernejša oblika, saj bi omogočila poglobljen vpogled v različna obdobja Simonovega življenja. »Ta zgodba ni le o kriminalu in kazni, ampak o upanju, preživetju in človečnosti,« poudarja Čar. In res – Gringo Loco ni le knjiga o preživetju v peklu, temveč dokaz, da tudi iz najtemnejših krajev lahko vzklije zgodba, ki spremeni življenja.

