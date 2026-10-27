Slovenka razbija tabuje o mačehah: ustanovila je šolo, o kateri se doslej skoraj ni govorilo! (VIDEO)

Biti mačeha ni vedno lahko, še posebej, ko se znajdeš v družini, kjer so odnosi in pravila že oblikovani. Zala Udir je to izkusila na lastni koži, ko je kot mlada ženska postala del sestavljene družine. Zala Udir dobro ve, kako zahtevna je lahko vloga mačehe, saj se je tudi sama znašla pred vprašanji, na katera ni poznala odgovorov. Kako najti svoje mesto v družini, ne da bi posegala v vlogo biološke mame, kako postaviti meje in kako ob vsem tem ohraniti svojo identiteto? Ker ustrezne podpore ni našla, se je odločila ustvariti prostor, kjer bi se lahko ženske s podobnimi izkušnjami povezovale, izmenjevale nasvete in odkrito spregovorile o svojih stiskah. Tako je nastala skupnost Aurapax, ki ponuja delavnice v majhnih skupinah in individualne pogovore za člane sestavljenih družin. Zala se posveča predvsem tako imenovanim bonus mamam, kot sama raje poimenuje mačehe, saj izraz poudarja dodatno vrednost, ki jo lahko nova partnerica prinese v otrokovo življenje. V podkastu ŠOKkast je spregovorila tudi o tem, kaj jo je prepričalo, da je kljub številnim izzivom sprejela to življenjsko vlogo.

»Zame je bila odločilna ljubezen do partnerja«

Na vprašanje, kaj jo je prepričalo, da je kot mlada ženska stopila v sestavljeno družino, je odgovorila brez oklevanja. »Zame je zagotovo partner,« je priznala in dodala, da podobno opaža tudi pri ženskah, ki se obrnejo nanjo po pomoč. »Pri vseh mačehah, ki pridejo, najprej začutim to globoko ljubezen do partnerja. Mislim, da je to glavno gonilo, da greš potem tudi čez kakšen izziv,« je pojasnila. Toda ljubezen sama po sebi ni dovolj, opozarja Zala, saj mora zveza temeljiti na trdnih temeljih, medsebojni podpori in pripadnosti. Prav zato se na srečanjih z ženskami ne izogiba niti najtežjim vprašanjem, med drugim tudi temu, ali zaradi ljubezni v odnosu morda preveč trpijo. »Če začutim, da partner mačehi ne daje njene vrednosti, predvsem v partnerskem odnosu, je to zame največji alarm,« je iskreno povedala. Ob tem poudarja, da sama ne sprejema odločitev namesto drugih žensk, temveč jim želi pomagati, da odgovore najdejo pri sebi.

Ko ljubezen prinese tudi nepričakovane preizkušnje

Zala želi s svojo skupnostjo pokazati, da mačehe v svojih občutkih niso same in da jim ni treba vedno postavljati potreb drugih pred svoje. Vstop v sestavljeno družino namreč pogosto pomeni prilagajanje že ustaljenim odnosom, vzgojnim pravilom in življenjskim načrtom, včasih pa tudi odpovedovanje lastnim željam. Zato se ji zdi še posebej pomembno, da ženske ob skrbi za družino ne pozabijo nase in na svoje potrebe. Sama je, kot pravi, našla ravnovesje med vlogo bonus mame in ohranjanjem lastne identitete. S skupnostjo Aurapax pa želi podobno oporo ponuditi tudi drugim ženskam, ki se znajdejo na tej pogosto nepredvidljivi, a tudi lepi življenjski poti.