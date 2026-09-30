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STIK Z DUŠAMI

Slovenka, ki se pogovarja z umrlimi: »Če me začne tresti in takoj vidim, kaj se dogaja, vem, da je zelo nujno« (VIDEO)

Že od malega vidi nenavadne in nerazložljive stvari.
Kateri so znaki, da je pokojnik, ki ste ga ljubili, blizu vas? FOTO: Boonyachoat, Getty Images
Kateri so znaki, da je pokojnik, ki ste ga ljubili, blizu vas? FOTO: Boonyachoat, Getty Images
P. K.
 30. 9. 2026 | 11:32
 30. 9. 2026 | 11:32
2:54
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Marija Verdinek je medij, ki komunicira z dušami umrlih. V novem ŠOKkastu je spregovorila osvoji izkušnji s temi darovi in vsem, kar je prišlo z njimi. Pravi, da pri ljudeh, ki jih sreča, pogosto zazna nekaj več kot le prvi vtis. Sama opisuje, da se ji včasih zgodi, da jo nekdo posebej pritegne s pogledom ali občutkom, da se za tem skriva določeno sporočilo. Pri svojem delu, kjer po lastnih besedah komunicira z dušami umrlih, pravi, da informacije ne prihajajo vedno na enak način. Včasih jih zazna kot slike, občutke ali besede, ki jih mora povezati v celoto. Najmočnejši trenutki naj bi se zgodili takrat, ko je sporočilo zelo izrazito in ga ne more prezreti. »Če je res tako močno, ne vem, če me začne tresti, če imam pospešen srčni utrip in takoj vidim, kaj se dogaja, kakšno je sporočilo, potem vem, da je zelo nujno,« opisuje. Takrat se po njenih besedah odloči pristopiti k človeku, vendar zelo previdno. »Nikoli ne bom rekla: 'Živjo, jaz sem medij, govorim z mrtvimi, daj, ti lahko nekaj povem.' Ne. Zato, ker se ljudje prestrašijo.«

Marija Verdinek ima poseben dar. FOTO: Marko Feist
Marija Verdinek ima poseben dar. FOTO: Marko Feist

»A sem lahko samo človek?«

Marija pravi, da se je že zgodilo, da je neznancu predala sporočilo, za katero je začutila, da ga mora posredovati. Pred tem naj bi se predstavila in povedala, kaj je zaznala, nato pa človeku prepustila odločitev, ali želi prisluhniti. Po njenih izkušnjah so bili ljudje ob takšnih trenutkih hvaležni, vendar priznava, da ji ni vedno prijetno, ko drugi njeno sposobnost vidijo kot nekaj, kar lahko od nje zahtevajo kadar koli. »A sem lahko samo človek?« se sprašuje. Pojasnjuje, da si želi odnosov, kjer ni vedno v vlogi nekoga, ki mora prenašati sporočila, ampak je lahko preprosto prijateljica, ki gre na kavo ali kosilo in govori o vsakdanjih stvareh. Kljub vsemu pravi, da je za svoje izkušnje hvaležna in da bi, če bi ti občutki nekoč izginili, to sprejela. »Ni me strah, sem jim pa vedno neskončno hvaležna, da so,« pravi. Ob tem priznava, da si včasih želi tudi miru, a ko občutki za nekaj časa utihnejo, znova začuti, da jih je pripravljena sprejeti. »Včasih si želim, da utihnejo. Potem utihnejo in rečem: 'Okej, zdaj sem pa v redu. Zdaj pa spet lahko.'«

Opomba: navedbe o komunikaciji z dušami in zaznavanju sporočil so predstavljene kot osebne izkušnje in prepričanja Marije Verdinek.

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