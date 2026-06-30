Slovenska glasbenika razkrila: sklenila sta krvno zavezo!

V novem ŠOKkastu sta člana skupine MRFY Rok Klobučar in Gregor Strasbergar - Štras spregovorila o intenzivnem snemanju novega albuma v tujini. Del procesa je potekal v irskem studiu, kjer so preživeli dolge in naporne dneve. Kot sta poudarila, tja niso šli počivat, ampak delat. »Vsak dan smo igrali kakih 12 ur,« je razkril Gregor. Po vrnitvi domov so bili, kot pravita, popolnoma izpraznjeni. V tujini so želeli ujeti novo energijo in svež pristop k ustvarjanju. Prav ta izkušnja je močno zaznamovala zvok prihajajoče plošče. Album naj bi izšel prihodnjo pomlad.

Murphyjev zakon

Ime skupine MRFY se je rodilo leta 2013 ob sklicevanju na Murphyjev zakon – idejo, da gre lahko vse, kar lahko gre narobe, tudi res narobe. A kot pravijo člani, je realnost še širša: »Generalni zakon pravi, da se bo vse, kar se lahko zgodi, res zgodilo,« sta pojasnila v pogovoru. V več kot 13 letih delovanja so šli skozi številne vzpone in padce, a kljub vsemu ostali skupaj. Kot poudarjajo, niso le glasbena skupina, ampak ekipa, ki je skupaj odraščala. »Mi smo šli čez cela svoja dvajseta leta skupaj,« je povedal Gregor. V tem času so se naučili, da je vztrajnost ključna in da se v glasbi, tako kot v življenju, vse vedno nekako obrne v pravo smer.

»Zaradi rane sem komaj odigral cel koncert.«

Komaj odigral koncert

Ena najbolj nenavadnih anekdot iz njihove zgodbe pa je t. i. krvna zaveza, ki sta jo sklenila Rok in Gregor. Kot sta razkrila, sta celo kupila katano in pred koncertom simbolično naredila rez, da bi potrdila svojo povezanost v skupini. Čeprav zveni skoraj filmsko, pravita, da je šlo za simbol zvestobe skupini. »Zaradi rane sem komaj odigral cel koncert,« je pojasnil Rok. Takšni trenutki kažejo, kako močno so povezani in da je odločitev o skupini nekaj, kar presega klasično sodelovanje. MRFY tako ne povezuje le glasba, ampak tudi skupna zgodba. Člana skupine sta spregovorila tudi o oboževalkah in koncertih, ki so vedno nekaj posebnega. Celotnemu pogovoru lahko prisluhnete na portalu Slovenskih novic.

»Skupaj smo šli čez cela svoja dvajseta leta.«