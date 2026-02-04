Slovenska pevka delila pretresljivo izkušnjo: Po operaciji je dva meseca preživela v tišini (VIDEO)

Slovenska pevka in glasbena ustvarjalka Tina Marinšek je v novem ŠOKkastu iskreno spregovorila o težkih trenutkih na njeni prehojeni poti. Razkrila, kako je smrt v njeni družini vplivala na njeno osebno rast in pogled na življenje. Po težkem obdobju se je vrnila h glasbi z novo energijo in ljubeznijo do ustvarjanja. Njena solo kariera je postala način izražanja in raziskovanja same sebe, kar ji prinaša veliko zadovoljstvo in svobodo. Tina je delila svojo izkušnjo z operacijo glasilk in kako je to vplivalo na njeno glasbeno kariero. Poudarila je pomembnost skrbi za glas in kako lahko nepravilna tehnika ali preobremenjenost privede do poškodb. Zaradi operacije glasilk je bila dva meseca v čisti tišini: »In to je ena od stvari, ki bi jo tako vsakemu priporočila v življenju.« Poudarila je pomembnost skrbi za glas in kako lahko nepravilna tehnika ali preobremenjenost privede do poškodb.

Ženska energija prihaja

Katarina Samobor in Tina Marinšek sta v podkastu razkrili tudi podrobnosti o prihajajočem koncertu, ki bo 7. marca v Ljubljani. Na dogodku bo nastopilo dvanajst slovenskih pevk ob spremljavi simfoničnega orkestra pod vodstvom Roka Goloba. Obetajo se rock hiti in energična atmosfera, ki bo poudarila žensko moč in opolnomočenje. Pevki sta v novem podkastu osvetlili številne pomembne teme, tudi odnose v glasbenem svetu in medsebojno podporo, ki jo včasih primanjkuje. Poudarili sta pomembnost svetovanja in podpore mladim glasbenikom. Tina je delila, da je bila v svoji karieri večinoma sama in bi cenila več nasvetov. Katarina pa je izrazila hvaležnost za nasvete, ki jih je prejela, in poudarila, da je pomembno, da se glasbeniki med seboj podpirajo in delijo svoje izkušnje